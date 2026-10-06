Durchbruch als "Cem Öztürk": So sah Elyas M'Barek zu seinen TV-Anfängen aus

Elyas M'Barek zählt zu den bekanntesten Filmstars in Deutschland. Bei "Wer wird Millionär?" wird der Karrierestart des Schauspielers nun sogar Teil einer Quiz-Frage. Die AZ zeigt, wie der Münchner als "Cem Öztürk" in der erfolgreichen Serie "Türkisch für Anfänger" ausgesehen hat.

Elyas M'Barek ist wieder nach München zurückgekehrt. Nach der Trennung von Ehefrau Jessica hat es den Schauspieler von New York wieder in die Isarmetropole gezogen. Seit seinem Durchbruch in der Serie "Türkisch für Anfänger" mauserte er sich zu einem der erfolgreichsten deutschsprachigen Stars. In einer neuen Folge von "Wer wird Millionär?" (6. Oktober 2026) geht es nun um die Karriere-Anfänge des heute 44-Jährigen. Die AZ blickt ebenfalls zurück und zeigt, wie sehr sich Elyas M'Barek seither optisch gewandelt hat.

Als "Cem Öztürk" wird Elyas M'Barek zu Auflösung bei "Wer wird Millionär?"

In der Dienstagsausgabe von "Wer wird Millionär? Die 3-Millionen-Euro-Woche" will Gastgeber Günther Jauch von Quiz-Kandidatin Astrid Baus für 16.000 Euro wissen:

Wer feierte seinen Durchbruch als Schauspieler in der Rolle des Machos Cem Öztürk?

A: Moritz Bleibtreu

B: Elyas M'Barek

C: Fahri Yardim

D: Kostja Ullmann

"Ich weiß, dass meine Tochter Elyas M'Barek hoch und runter geguckt hat in 'Türkisch für Anfänger'", erklärt Astrid Baus. Dennoch braucht die Kandidatin zwei Joker, um die korrekte Antwort B: Elyas M'Barek einzuloggen. Damit hat sich die Quiz-Kandidatin für das große Finale qualifiziert und darf am Donnerstag um drei Millionen Euro spielen.

Günther Jauch stellt bei "Wer wird Millionär?" eine knifflige Schauspieler-Frage. Antwortmöglichkeit B: Elyas M'Barek ist die korrekte Lösung. © RTL/Stefan Gregorowius

"Türkisch für Anfänger": Elyas M'Barek als "Cem Öztürk"

Elyas M'Barek feierte als "Cem Öztürk" in der ARD-Vorabendserie "Türkisch für Anfänger" seinen großen Durchbruch. Die Sendung rund um eine deutsch-türkische Patchwork-Familie wurde erstmals 2006 ausgestrahlt und machte den Münchner einem breiten Publikum bekannt.

So sah Elyas M' Barek mit Serien-Partnerin Josefine Preuß in "Türkisch für Anfänger" aus. © imago/Andre Poling

In insgesamt drei Staffeln und einem Kinofilm verkörperte er den türkischstämmigen Macho, der immer wieder für Chaos sorgt. Für seine Rolle wurde der Schauspieler 2006 mit dem Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Bester Schauspieler Serie" ausgezeichnet.

Schauspieler Elyas M'Barek im Jahr 2006. Das sympathische Lächeln blieb, die Zähne sind mittlerweile aber gerichtet. © imago/Strussfoto

Großer Wandel: So sah Elyas M'Barek zu seinen TV-Anfängen aus

Seit seinem Durchbruch hat sich Elyas M'Barek optisch sehr gewandelt. Zu seinen TV-Anfängen sah der Schauspieler im Vergleich zu heute deutlich anders aus.

Elyas M'Barek während seinen TV-Anfangszeiten im Jahr 2006. © imago/Andre Poling

Damals war M'Barek noch Anfang 20 und trug als jugendlicher "Cem Öztürk" unter anderem die für die Figur typische kurze, dunkle Frisur. Heute ist der Film- und TV-Star 44 Jahre alt. Neben "Türkisch für Anfänger" feierte er viele weitere Erfolge, unter anderem in der "Fack ju Göhte"-Reihe.