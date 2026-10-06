Duo mit 18 gemeinsamen Filmen: WWM-Auflösung beschert Münchner hohen Gewinn

Bei "Wer wird Millionär?" will Günther Jauch für 32.000 Euro wissen: Welche Schauspieler standen in insgesamt 18 Filmen gemeinsam vor der Kamera? Waren es Bud Spencer & Terence Hill, Fred Astaire & Ginger Rogers, Stan Laurel & Oliver Hardy oder Tom Hanks & Meg Ryan?

In der 3-Millionen-Euro-Woche von " " begrüßt Günther Jauch am Dienstag (6. Oktober) die "Stützen der Gesellschaft". Im "Generation Ü30"-Special dürfen sich Kandidaten, die mindestens 30 Jahre – aber maximal 65 Jahre alt sind, auf dem RTL-Ratestuhl beweisen. Ein Studiogast kommt bei einer Filmfrage schwer ins Grübeln. Wären Sie auf die richtige Lösung gekommen?

"Wer wird Millionär?": Schauspieler-Duo in 18 gemeinsamen Filmen

Marcel Seiderer aus Oberhaching im Landkreis München hat die Chance auf 32.000 Euro. Der 37-jährige Polizeibeamte geht bei "Wer wird Millionär?" mit vier Jokern ins Rennen. Günther Jauch will wissen:

Welche beiden standen in insgesamt 18 gemeinsamen Filmen vor der Kamera?

A: Bud Spencer & Terence Hill

B: Fred Astaire & Ginger Rogers

C: Stan Laurel & Oliver Hardy

D: Tom Hanks & Meg Ryan

Günther Jauch sucht Filmduo: WWM-Kandidat völlig ratlos

Marcel Seiderer entscheidet sich nach kurzer Überlegzeit dafür, den Telefonjoker einzusetzen. Ein Freund des Münchners, der sich gut mit Filmen auskennt, soll ihm mit der richtigen Antwort aushelfen. Der Joker gibt schnell zu, sich unsicher zu sein – rät Seiderer jedoch "zu 50 Prozent" zu A: Bud Spencer & Terence Hill. Jauchs Kandidat geht das Risiko ein und entscheidet sich tatsächlich für Antwortmöglichkeit A.

"Wer wird Millionär?": Bud Spencer & Terence Hill als korrekte Antwort

Günther Jauch erklärt: "Tom Hanks & Meg Ryan haben in insgesamt vier Filmen vor der Kamera gestanden, Fred Astaire & Ginger Rogers in zehn Filmen, also entscheidet es sich zwischen Bud Spencer & Terence Hill und Stan Laurel & Oliver Hardy." Der RTL-Quizmaster löst auf: "Es sind Bud Spencer & Terence Hill mit den 18 Filmen." Marcel Seiderer hat auf die korrekte Antwortmöglichkeit getippt! Er erspielt sich 32.000 Euro und schreitet zur 64.000-Euro-Frage voran.

Bud Spencer & Terence Hill: Das Kult-Duo des Italowesterns

Bud Spencer und Terence Hill gelten als eines der bekanntesten Filmduos der europäischen Filmgeschichte. Gemeinsam standen die beiden erstmals 1967 für den Italowestern "Gott vergibt – Django nie!" vor der Kamera. Ihren endgültigen Durchbruch als Prügel- und Komiker-Duo feierten sie 1970 mit "Die rechte und die linke Hand des Teufels". Es folgten zahlreiche weitere gemeinsame Produktionen wie "Vier Fäuste für ein Halleluja", "Zwei wie Pech und Schwefel" und "Zwei außer Rand und Band". Wie von Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?" beschrieben, drehten Spencer und Hill insgesamt 18 Filme miteinander.

Bud Spencer (li.) und Terence Hill gelten als eines der ikonischsten Film-Duos überhaupt. © imago/United Archives

Stan Laurel & Oliver Hardy: Für über 100 Filme gemeinsam vor der Kamera

Noch deutlich häufiger standen Stan Laurel und Oliver Hardy gemeinsam vor der Kamera. Das legendäre Komiker-Duo, im deutschsprachigen Raum auch als "Dick und Doof" bekannt, wirkte zwischen 1921 und 1951 in mehr als 100 gemeinsamen Filmen mit. Darunter waren zahlreiche Kurzfilme, bevor sie auch in abendfüllenden Produktionen wie "Die Teufelsbrüder" und "Zwei ritten nach Texas" zu sehen waren. Insgesamt werden Laurel und Hardy 107 gemeinsame Filme zugerechnet. Ihr erstes gemeinsames Auftreten vor der Linse hatten sie 1921 im Stummfilm "The Lucky Dog".