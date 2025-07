Dunja Hayali: Das ist über eine neue Partnerin bekannt

Dunja Hayali gehört zu den bekanntesten Moderatorinnen Deutschlands und steht seit 2023 für das "heute-journal" vor der Kamera. Doch was ist über ihr Leben abseits der Öffentlichkeit bekannt? Hat sie eine Partnerin und Kinder?

Seit fast 20 Jahren moderiert Dunja Hayali bereits im deutschen TV. Ihr Privatleben hält sie weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Hat sie aktuell eine Partnerin? Was weiß man über Kinder?

Herkunft von Dunja Hayali: Sie entstammt einer Ärztefamilie

Dunja Hayali wurde am 6. Juni 1974 im nordrhein-westfälischen Datteln geboren. Ihre Eltern kommen aus dem Iran und sind Mediziner. Hayalis Bruder und ihre Schwester sind Arzt beziehungsweise Arzthelferin. Beide sind älter als die Moderatorin. An der Deutschen Sporthochschule Köln studierte Hayali "Medien und Kommunikation".

Dunja Hayali: Schritt für Schritt in die Moderation

Dunja Hayalis Laufbahn als Moderatorin begann schon früh. Direkt nach Abschluss ihres Studiums ging sie der Tätigkeit nach – bei verschiedenen Medienanstalten. So moderierte Hayali beispielsweise für das Radio der Deutschen Welle oder bei Radio Köln. Ihre Arbeit für das ZDF begann im April 2007, als Hayali für die "heute-Nachrichten" das erste Mal vor der Kamera stand. Ihre Premiere im "ZDF-Morgenmagazin" war im Oktober des gleichen Jahres. 2010 löste sie Patricia Schäfer als Hauptmoderatorin ab.

"dunja hayali": ZDF setzt Talkshow wieder ab

Dunja Hayali vertrat 2015 und 2016 TV-Host Maybrit Illner in der Sendung "ZDFdonnerstalk". Dem ZDF hatte es offenbar so gut gefallen, sodass man ab 2017 das Talkmagazin "dunja hayali" ausgestrahlte. 2021 zog der Sender aber die Reißleine und setzte das Format wieder ab.

Vom "Aktuellen Sportstudio" zum "heute-journal": Dunja Hayalis Werdegang

Ab August 2018 setzte das ZDF weiterhin auf Dunja Hayali – diesmal im "Aktuellen Sportstudio". Bis Mai 2023 präsentierte sie die News aus dem Sport. Aus Zeitgründen habe sie dann im "Sportstudio" aufgehört, hieß es in der offiziellen Pressemitteilung. Heute ist Dunja Hayali als Moderatorin beim "Morgenmagazin" und seit Februar 2023 auch beim "heute-journal" tätig.

Dunja Hayali: Beziehung zu Religion und Sport

Dunja Hayalis Eltern sind chaldäisch-katholische und syrisch-orthodoxe Christen. Die TV-Persönlichkeit selbst war in Jugendjahren Katholikin und sogar Messdienerin. Mittlerweile ist sie aus der Kirche ausgetreten und nicht mehr religiös.

Der Sport war hingehen schon seit der Jugend präsent. Dunja Hayali versuchte sich im Volleyball, Fußball und Judo. Bis zu ihrem 15. Lebensjahr war sie Leistungssportlerin im Tennis.

Dunja Hayali: Schlimme Erfahrungen mit Rassismus

Die Journalistin erzählte im Februar 2024 von einem rassistischen Vorfall, den sie nach einer Karnevalsveranstaltung in Dortmund erleben musste. Gemeinsam mit einer Freundin befand sich Dunja Hayali in einer S-Bahn. Eine Station vor ihrem Ziel "stieg eine Gruppe von so vier Mädels und einem Jungen im Alter von vielleicht 17, 18 aus. Schnapsflaschen in der Hand. Breites Grinsen im Gesicht", berichtet sie auf Instagram. Hayali sei dann nachgerufen worden: "Deutschland den Deutschen, Ausländer raus." Die Moderatorin machte die Geschichte via Social Media publik, um darauf aufmerksam zu machen, dass Rassismus noch immer ein präsentes Thema ist.

Single oder vergeben: Hat Dunja Hayali eine Partnerin?

Die Moderatorin lebt offen homosexuell. Mehrere Jahre lang war Dunja Hayali mit Sängerin Maraike Arning liiert. Wie berichtet, ist die Beziehung jedoch 2015 zu Bruch gegangen. Mehr Infos zum Beziehungs-Aus von Hayali und Arning sind nicht bekannt.

Neue Freundin bei Dunja Hayali?

Öffentlich spricht Dunja Hayali nicht über ihr Privatleben. Ob sie in einer Partnerschaft lebt oder Single ist, ist nicht bekannt. Kinder hat die Journalistin nicht.