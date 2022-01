DSDS-Star Elli Erl: Was macht sie 18 Jahre nach ihrem Sieg heute?

Wie sieht Elli Erl (42) heute aus? Die sympathische Bayerin, die mittlerweile in Köln lebt, gewann 2004 die zweite Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) auf RTL. Im Juni 2019 heiratete sie ihre Freundin Tina van Wickeren.

Vom Studium in Regensburg auf die große TV-Bühne am Samstagabend. Damals schauten noch über fünf Millionen Zuschauer das DSDS-Finale 2004, das Sängerin Elli Erl für sich entschied (Denise Tillmanns landete auf Platz zwei). Mit der Single "This is my life" (von Dieter Bohlen geschrieben) landete die Castingshow-Gewinnerin auf Platz drei der Charts.

Elli Erl trennte sich nach DSDS von Bohlen

Doch schnell wollte Elli Erl ihren DSDS-Stempel loswerden und sich vom Image einer Castingshow-Teilnehmerin lösen. "Ich habe jahrelang extrem damit gekämpft, weil mich die Radiosender nicht gespielt haben, weil ich als 'Casting-Sternchen' bei vielen Konzertveranstaltern total verschrien war", klagte sie 2015 im Interview mit " ". Sie beendete die Zusammenarbeit mit Bohlen und wollte mit ihrer eigenen Musik durchstarten. 2011 veröffentlichte die Musikerin einen autobiografischen Roman, der von ihrem Leben vor, während DSDS, und nach der TV-Show erzählt.

Elli Erl machte Berühmtheit zu schaffen

Der mediale Hype ebbte ab, schnell war das breite Interesse an Elli Erl und ihrer Person verflogen. In der Talkshow von Markus Lanz sprach sie 2016 über diese schwere Zeit: "Ich habe mich wirklich nicht mehr getraut, irgendwo hinzugehen, wo größere Menschenansammlungen waren, weil ich blöd angemacht wurde.“ Ein USA-Trip mit kleinen Auftritten erdete Elli Erl wieder.

Was macht Elli Erl heute?

Heute unterrichtet Elli Erl die Fächer Musik, Englisch und Sport an einer Realschule in Düsseldorf und warnt ihre Schüler: "Ich will einfach, dass sich die Schüler selbstkritisch damit auseinandersetzen, bevor sie zu irgendeinem Casting rennen." Ihre Teilnahme an DSDS bereut Elli Erl aber nicht, wie sie "Bunte" sagte: "Ich habe mit tollen Songschreibern, Produzenten und Musikern gearbeitet und Freunde gefunden. Ich habe die Stadt Köln kennengelernt und da auch meine Liebe gefunden." Diese hat sie mittlerweile geheiratet.

Hochzeit von Elli Erl und Freundin Tina

im Sommer 2019 gab die Ex-DSDS-Gewinnerin ihrer Freundin bei einer wild-romantischen Gartenhochzeit in der Wildkräuterei Köln das Jawort. "Jetzt ist man so angekommen und fühlt sich geborgen, ich finde es einfach nur ein großartiges Gefühl. Es ist wirklich schön und der absolut richtige Schritt", sagte Elli Erl gegenüber " ". Die beiden Lehrerinnen feierten mit 130 Gästen.

