DSDS-Jury soll komplett sein: Woher kennt man Sängerin Leony?

Dieter Bohlen soll die Jury von "Deutschland sucht den Superstar" nun mit einer auf den ersten Blick recht unbekannten Dame komplett gemacht haben. Wer ist die Sängerin, die neben dem Pop-Titan und Pietro Lombardi am Jury-Pult Platz nehmen soll?

Leony – dieser Name ist im ersten Moment vielen Menschen in Deutschland noch kein Begriff. Dabei haben die meisten von uns ihre Lieder schon zig mal im Radio rauf und runter gehört. Wer ist die junge Sängerin, die Dieter Bohlen offenbar so überzeugt hat, dass er sie laut " " sogar an seine Seite in die DSDS-Jury holt?

Leony mit Auftritt bei "Rising Star"

Ihren ersten Auftritt bei RTL hatte Leony - damals noch unter ihrem bürgerlichen Namen Leonie Burger - schon 2014 in der Castingshow "Rising Star". Dort trat sie zusammen mit ihren Bandkollegen Julian Vogl und Maximillian Böhle noch unter dem Namen "Unknown Passenger" auf und bekamen im Finale 92,77 % der Zuschauerstimmen. Die Band hatte daraufhin noch einige kleine Auftritte, doch bald trat Leonie unter ihrem Künstlernamen Leony als Solokünstlerin auf.

2016 unterschrieb Leony dann einen Vertrag bei Sony Music in Australien. Schon ihre Debütsingle "Surrender" wurde in einem Unterwäschewerbespot von Sylvie Meis verwendet.

Leony: Durchbruch mit Brother Louie

Nachdem sie noch einige weitere Lieder veröffentlicht hatte, gelang ihr der endgültige Durchbruch 2020 mit einer Neuinterpretation des Modern-Talking-Liedes "Brother Louie". DSDS wäre folglich nicht ihre erste Zusammenarbeit mit Dieter Bohlen.

2021 folgte der Ohrwurm "Faded Love", der bei vielen Radiosendern rauf und runter lief und sich mehr als 30 Wochen in den offiziellen deutschen Charts halten konnte.

Und der Erfolg hält an: Mit dem 2022 erschienenen Lied "Remedy" führte die 25-Jährige auf Spotify die Playlist "Sommerhits 2022" an.