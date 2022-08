Pietro-Ex Sarah Engels: Nüchterne Gratulation zur Schwangerschaft von Laura Maria Rypa

Pietro Lombardi (30) erwartet nach der Scheidung von Sarah Engels (29) wieder Nachwuchs. Von seiner aktuellen Freundin Laura Maria Rypa (26) war er zwischenzeitlich auch mal getrennt. Ex-Frau Sarah Engels greift diese Tatsache in ihren Glückwünschen zur Schwangerschaft auf. Fans reagieren mit Unmut.

Pietro Lombardi wird wieder Vater. Freundin Laura Maria Rypa erwartet ein Baby und macht den DSDS-Sieger bald zum Zweifach-Papa. Das gab das Paar vor drei Tagen bekannt. Sohn Alessio, der aus der Ehe mit Sarah Engels stammt, ist mittlerweile sieben Jahre alt.

Freundin von Pietro Lombardi: Laura Maria Rypa ist schwanger

Fans warteten gespannt auf eine erste Reaktion von Pietros Ex, die mit Ehemann Julian schon eine Tochter bekommen hat. Ein zweites Instagram-Bild, auf dem Pietro und Laura Caps mit "Dad" sowie "Mom" tragen, kommentiert endlich auch Sarah Engels – und gratuliert nach zwei Tagen erstmals öffentlich zur Schwangerschaft. In der Social-Media-Welt sind 48 Stunden eine halbe Ewigkeit...

Doch nicht nur das kreidet mancher Fan der Sängerin an – auch die Wortwahl mit kritischem Unterton bemängeln die Follower. Sarah Engels' Instagram-Glückwünsche lesen sich mit einem Mini-Seitenhieb und einem erhobenen Zeigefinger: "Ich wünsche euch beiden nur das Beste und dass sich nach dem holprigen Start alles zum Guten wendet. Ein Baby ist das größte und schönste Geschenk auf Erden."

Pietros Ex-Frau: Sarah Engels erwähnt "holprigen Start" der Beziehung

Holpriger Start? Alles zum Guten? Damit legt Sarah Engels den Finger in die Wunde. Denn: Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa gaben vor ein paar Monaten kurzzeitig die Trennung bekannt. Doch mit viel Arbeit, Verständnis und ganz viel Liebe rauften sich beide wieder zusammen.

Auffallend ist zudem, dass Sarah Engels, im Gegensatz zu vielen anderen Prominenten, keine Emoji-Herzchen in der Kommentarspalte hinterlässt. Lediglich betende Hände nutzt die Sängerin bei den Glückwünschen. Sarah Engels' Zeilen sind so nur wenig euphorisch. Überschwängliche Freude fehle komplett, nörgeln Fans.

Fans kritisieren Sarah Engels wegen mangelnder Herzlichkeit

"Wow. Was für ein negativer Kommentar“, schreibt eine Followerin. Eine andere meint: "Holpriger Start, unnötige Erwähnung." Zudem erwähnt ein Fan: "Gönne es ihnen von Herzen oder spar dir diesen dämlichen Kommentar." Aber Sarah erhält für ihr nüchternes Instagram-Statement auch Zuspruch und Verständnis: "Ihre Antwort ist doch nur ehrlich. Soll sie genauso heuchlerisch wie alle anderen reagieren?"

Wie ist das Verhältnis zwischen Sarah Engels und Laura Maria Rypa?

Warum hat Sarah Engels also ausgerechnet diese so ernsten Worte gewählt? Möglicherweise hat Pietros Liebeserklärung an seine schwangere Freundin ihr aufs Gemüt geschlagen. Er schrieb nämlich zuvor: "Ich liebe dich, Laura. Ich weiß, dass du die tollste Mama der Welt wirst." Hat sich Sarah womöglich gefragt, ob sie in Pietros Augen keine tolle Mutter ist? Außerdem ist unklar, wie das Verhältnis zwischen Sarah Engels und Laura Maria Rypa wirklich ist.

So oder so: Bekanntlich bildet Instagram nicht die Wirklichkeit ab. Vielleicht hat Sarah ihrem Ex Pietro samt Freundin Laura ja längst auch persönlich und von Herzen gratuliert?! Es wäre wünschenswert. Für die Kinder. Für die Patchwork-Familie.