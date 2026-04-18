DSDS-Jurorin Isi Glück privat: Ehemann, echter Name und so sah die DSDS-Jurorin früher aus

Isi Glück machte sich am Ballermann einen Namen. Bei "Deutschland sucht den Superstar" gibt die Schlagersängerin ihr Debüt als Jurorin. Was weiß man über ihr Privatleben? Wer ist ihr Ehemann und hat sie Kinder? Und wie groß ist Isi Glücks Vermögen?

Isi Glück ist am Ballermann zu Hause – und in der aktuellen DSDS-Staffel als Jurorin zu sehen. Wie tickt sie privat?

Mit Liedern wie "Delfin", "Oberteil" oder "Mallearen" sorgte Isi Glück bereits für einige Ohrwürmer. Im Megapark auf Mallorca ist die Ballermann-Sängerin längst eine feste Größe. Auch im Reality-TV war die Blondine bereits zu sehen. Jetzt beweist sie sich als Jurorin und gibt neben Dieter Bohlen und Bushido bei "Deutschland sucht den Superstar" ihr Debüt. Doch wie sieht es eigentlich im Privatleben der Stimmungskanone aus?

Herkunft und Alter von Isi Glück: So lautet ihr richtiger Name

Isi Glück ist am 11. Februar 1991 in Elmshorn in Schleswig-Holstein geboren. Laut " " ist die Sängerin circa 1,70 Meter groß. In der Öffentlichkeit tritt sie mit einem Künstlernamen auf – der Mädchenname der Blondine lautet Isabel Gülck. "Glück" ist demnach eine Ableitung ihres echten Nachnamens. Die Sängerin wuchs mit einem Bruder bei ihren Eltern auf. Nach der Schule absolvierte sie eine Ausbildung zur Sport- und Fitnesskauffrau und ging einer zweiten Berufung als Versicherungskauffrau im Maklerbüro ihres Vaters nach.

Isi Glück: Hobbys, Sport und Sieg bei "Miss Germany"

Sport spielt im Leben von Isi Glück schon immer eine große Rolle. In den sozialen Medien gewährt die Ballermann-Sängerin regelmäßig . Im Jugendalter betrieb sie acht Jahre lang Cheerdance – eine vom Cheerleading abgeleitete Tanzart. Ihre sportliche Ader und ihr fitter Körper ließen Isi Glück bei mehreren Schönheitswettbewerben glänzen. Im November 2011 wurde sie Zweite bei der Wahl zur "Miss Osnabrück" und war damit für drei Landeswahlen qualifiziert.

Isi Glück durfte auch bei der Wahl zur "Miss Norddeutschland", "Miss Niedersachsen" und "Miss Ashampoo" antreten. Beim "Miss Ashampoo"-Contest konnte sie den Sieg davontragen. Die Blondine zählte sich fortan zu den 23 Kandidatinnen der "Miss Germany"-Wahl. Im Februar 2012 wurde sie hierbei im Europa-Park Rust zur Gewinnerin gekürt.

Um sich voll und ganz auf die Rolle als Schönheitskönigin zu fokussieren, ging Isi Glück ihren vorherigen Berufen nicht weiter nach. Als "Miss Germany" hatte die heutige Sängerin rund 200 Auftritte. Nachdem sie ihr Amt weitergab, machte Glück ein Volontariat zur Fernsehredakteurin im Boulevardbereich. Der Job machte sie jedoch nicht glücklich. Isi Glück folgte ihrem Herzen und verwirklichte anschließend ihren größten Wunsch: eine Karriere am Ballermann.

Isi Glück (Mitte) beim Finale der Miss-Germany-Wahl im Jahr 2012. Die Sängerin wurde zur Siegerin gekürt. © imago/Hartenfelser

Nach Ballermann-Durchbruch: Ehe-Aus bei Isi Glück

Ihren ersten Gesangsauftritt am Ballermann hatte Isi Glück zur Saisoneröffnung am 14. Mai 2017 im Megapark. Ihre Eltern, zu denen sie ein gutes Verhältnis pflegt, haben sie von Anfang an bei ihren Sängerträumen unterstützt. In einem Interview mit der AZ vom Juli 2025 schilderte Isi Glück: "Sie haben gesagt: 'Probier's mal aus, weil du dich später sonst fragen wirst, was wäre gewesen, wenn du es nicht probierst. Dann wirst du dich vielleicht ärgern, dass du diese Chance nicht ergriffen hast.' Meine Eltern waren da immer auf meiner Seite."

Ihre ersten Erfolge am Ballermann hatten jedoch unschöne Auswirkungen auf ihr Privatleben. 2016 heiratete Glück den Zimmerer Mario Buder, mit dem sie zu dem Zeitpunkt neun Jahre zusammen war, und lebte mit ihm in ihrem Heimatort Horst. Das Ehepaar nahm den Doppelnamen Buder-Gülck an – bis heute hat die private Isi den Doppelnamen beibehalten. Doch nachdem die Sängerin am Ballermann durchstartete, ging die Ehe mit Mario Buder zu Bruch.

Ballermann-Karriere von Isi Glück: Party-Hits und Lieder

Isi Glück bewies sich als waschechtes Arbeitstier – innerhalb von acht Jahren veröffentlichte die Sängerin über 40 Singles. Zu ihren größten Hits zählen heute unter anderem "Delfin", eine Zusammenarbeit mit Ballermann-Kollege Honk!, "Mein Leben ist ein Club", "Oberteil" mit Marc Eggers, "Malle ist bei mir das ganze Jahr" sowie "Heimlich am Strand" – ein Feature mit Realitystar Calvin Kleinen. Im Megapark wird Isi Glück regelmäßig als einer der größten Show-Acts beworben. Auch fernab von Mallorca ist Glück längst ein viel gebuchter Schlagerstar. Beispielsweise tritt sie oft im österreichischen Ischgl auf und war bereits deutschlandweit auf Tournee.

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TV-Auftritte von Isi Glück: Wo hat man sie bereits gesehen?

Durch Isi Glücks Erfolge am Ballermann wuchs schnell ihre Bekanntheit. Die TV-Welt wurde auf sie aufmerksam und Glück war bereits in einigen Formaten zu sehen. Bereits von 2011 bis 2012 – bevor die Sängerin überhaupt bekannt war – hatte sie erste TV-Auftritte. Sie war in Daniela Katzenbergers VOX-Soap "Natürlich blond", im Casting von "Germany's Next Topmodel" und bei "Verstehen Sie Spaß?" zu bestaunen. Nachdem sie dann große Erfolge als Sängerin verbuchen konnte, hatte sie Auftritte bei "stern TV", "Goodbye Deutschland!" und "Ninja Warrior Germany".

Isi Glück beim Screening zu "Kampf der Realitystars" im Jahr 2024. © imago/Panama Pictures

Isi Glück: Reality-TV und nackte Tatsachen im "Playboy"

Einen ersten Versuch in der Reality-TV-Branche startete Isi Glück im Jahr 2021 beim RTL-Format "CoupleChallenge". 2024 folgte die Teilnahme bei "Kampf der Realitystars", wo sie den 7. Platz belegte. Im Anschluss wurde das renommierte Männermagazin "Playboy" auf Isi Glück aufmerksam. Die Sängerin – für die Freizügigkeit kein Problem darstellt – zeigte nackte Tatsachen und zierte 2025 das August-Cover der Zeitschrift. Gegenüber " " verriet die Blondine im Juli des gleichen Jahres, warum sie sich dazu entschied, die Hüllen fallen zu lassen. "Ich würde mich freuen, wenn ich mit diesen Fotos Frauen dazu inspirieren kann, sich selbst so zu lieben, wie sie sind."

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Isis Ehe-Glück: Neuer Mann und Hochzeit

Die Ballermann-Sängerin hat in Carlos Lucio, dem ehemaligen Megapark-Geschäftsführer, ihre große Liebe gefunden. Im April 2018 machte Isi Glück die Beziehung mit Lucio öffentlich und zog im selben Jahr nach Mallorca. 2019 folgte die Hochzeit, die in den TV-Serien "Goodbye Deutschland" und "Zwischen Tüll und Tränen" gezeigt wurde.

Isi Glück verriet im Juli 2025 im AZ-Interview über ihren Mann: "Carlos ist sehr liebevoll, sehr aufmerksam und hat nen riesigen Beschützerinstinkt mir gegenüber. Ich fühle mich bei ihm so sicher und so wohl, und er gibt mir so ein Gefühl von Sicherheit. Und was ich am meisten an ihm schätze, ist, dass er auch meine Karriere supportet und pusht. Das ist so wertvoll. Und ohne diesen Support wäre ich auch nie dahingekommen, wo ich jetzt bin."

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Familienleben von Isi Glück: Hat die Sängerin Kinder?

An der Seite ihres Ehemanns schuf sich Isi Glück ein Zuhause nach ihren Wünschen, wie sie im Juli 2025 in einem -Interview andeutete. Kinder hat die Sängerin bislang keine – dafür mehrere Hunde, die ihr sehr viel bedeuten. In Bezug auf ihren Charakter verriet Glück gegenüber der AZ: "Ich bin schon immer ein sehr gut gelaunter Mensch gewesen und lass negative Menschen und negative Energien nicht so nah an mich ran. [...] Ich bin da schon jemand, der genau einschätzen kann, was mir guttut. Und ich versuche immer, das Positive aus allem zu machen."

Isi Glück privat: Trauer und Ängste

"Natürlich gibt es auch Momente, in denen ich mal traurig bin", schilderte Isi Glück gegenüber der AZ. "Wenn ich viel unterwegs bin, vermisse ich meinen Mann und meine Hunde", so die Sängerin in Bezug auf ihr von vielen Reisen geprägtes Leben. Ängste plagen Isi Glück eher weniger: "Ich denk auch nicht so viel an morgen und übermorgen und ich lass immer viel auf mich zukommen. Man muss sich nur immer darüber im Klaren sein, [...] dass dieser Hype, den man hat, und der Erfolg auch jederzeit wieder vorbei sein können. Und dass man den Moment einfach genießen muss. Und dass man [...] nicht ins tiefe Loch fällt, wenn es irgendwann mal heißt: 'Isi Glück? Wer ist Isi Glück?'"

Ballermann-Star Isi Glück auf der Bühne. © imago/Future Image

Vermögen von Isi Glück: So viel Geld verdient sie am Ballermann

Isi Glück betonte im Interview mit RTL, dass sie von ihrem Beruf als Ballermann-Sängerin sehr gut leben kann. Eine genaue Zahl, wie viel sie verdient, nannte sie nicht. Doch im August 2023 verglich Glück in einer " "-Dokumentation ihren Verdienst mit dem eines Profi-Fußballers. "Der bekommt ja auch nicht seine Million, nur weil der 90 Minuten auf'm Feld steht, sondern [...] da hängt ja viel, viel mehr Arbeit dran", so die Sängerin. Damit spielte Glück darauf an, dass sie eine hohe Gage pro Ballermann-Auftritt erhält, aber dafür hart schuftet.

Eigenes Getränk von Isi Glück: "Bier Spritz"

Außerdem erzielt Isi Glück auch Einnahmen außerhalb der Musik. Beispielsweise brachte sie 2025 ein eigenes Biermischgetränk (" ") auf den Markt, mit dem sie Geld verdient.

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Isi Glück bei DSDS: Seite an Seite mit Dieter Bohlen und Bushido

Seit Anfang April 2026 ist Isi Glück als Jurorin in der 22. Staffel der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" zu sehen. Neben Dieter Bohlen und Rapper Bushido bewertet die Blondine den Gesang der Kandidaten.