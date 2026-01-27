Dschungelprüfung an Tag 5: Ariel kann doch Sterne holen – wen das Publikum jetzt wählte

Seit dem 23. Januar läuft das Dschungelcamp auf RTL. Besonders beliebt bei vielen Zuschauern sind die legendären – aber auch ekligen – Prüfungen für die Promis. Welche Kandidaten müssen ran und wie viele Sterne werden erspielt?

"Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"– dieser Spruch schallt seit Freitag (23. Januar) wieder durch den australischen Busch, denn zwölf mehr oder minder bekannte TV-Persönlichkeiten stellen sich der Herausforderung Dschungelcamp. Damit bei den Trash-VIPs am Lagerfeuer keine Langeweile aufkommt und die Zuschauer vor den heimischen Bildschirmen gut unterhalten werden, lässt RTL in jeder Folge einen oder mehrere Kandidaten zur Dschungelprüfung antreten. Wer kann 2026 punkten und viele Sterne erspielen, welcher Promi wird panisch und ruft den berüchtigten Satz?

Zuschauer-Voting entscheidet über Dschungelprüfling

In der ersten Woche entschieden die Zuschauer per Voting, welche TV-Sternchen antreten müssen. Am Ende jeder Sendung verkündeten die Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen das Ergebnis. In der zweiten Woche dürfen die VIPs ihre Dschungelprüflinge selbst aussuchen, denn das Publikum fällt die Entscheidung über den Rauswurf.

Prüfung an Tag 6: Zuschauer entscheiden im Voting

Die TV-Zuschauer entschieden am Dienstagabend, wer in die nächste Dschungelprüfung muss. RTL zeigt die IBES-Folge am Mittwoch ab 20.15 Uhr.

Prüfung an Tag 5: Ariel holt vier Sterne

In der Dschungelprüfung kämpfte sich Ariel Hediger allein durch das sogenannte "Dschungelprüfungs-Bähro" – einen düsteren, unterirdischen Ort voller Abfälle und Dschungeltiere. Schon beim Start war Ariel von Angst gezeichnet. Sie jammerte und kreischte. Sie musste zwischen Echse und Schlangen Sterne suchen – und konnte doch vier finden und sicher.

Ariel musste in verschiedenen Ecken, zwischen Tierchen und Fleischabfällen, die Sterne suchen. © RTL

Prüfung an Tag 4: Ariel will nicht mit Eva und Gil antreten – Abbruch!

Immerhin musste Ariel diesmal nicht kreischen. Dennoch gab es am Montagabend null Sterne. Weil auf dem Weg zur Dschungelprüfung ein Streit zwischen Eva und Ariel um Werte eskaliert, motzte die Schweizerin: "Ich akzeptiere es nicht, wenn eine Eva auf dem Weg zur Prüfung mein Kind ins Spiel bringt. Mein Kind hat hier nichts verloren! Mit so einem Menschen kann ich jetzt nicht spielen!" Ariel verweigerte den Prüfungsantritt und schoss auch gegen Gil Ofarim: "Ich kann auch mit Gil nicht arbeiten. Was er begangen hat… im Camp kann ich ihn wegblenden, aber ich kann nicht auf Team machen jetzt!"

Während Eva und Gil zur Dschungelprüfung antreten wollten, lehnte Ariel direkt ab. © RTL

Prüfung an Tag 3: Wegen Ariel Hediger hungern die Promis

Ariel Hedigers Oberkörper wurde in der Dschungelprüfung "Wo Kabel?-Test" fixiert. Sie sollte in sechs mit Schlamm, Dreck und Tieren gefüllte "Höllenlöcher" greifen, um lose Kabelenden zu ertasten und zu verbinden. Schon bei Riesenschaben und Mehlwürmer schrie Ariel wie am Spieß und brach ab. Ein Ranger half ihr schließlich und entfernte die Tiere aus ihren Haaren und von den Füßen, doch Ariel war völlig aufgelöst und fand kaum wieder Fassung. Das nächste Prüfungsdebakel: Ariel brachte null von zwölf Sternen ins Camp und besiegelte damit erneut das karge Essen für alle.

"Wo Kabel?-Test": Ariel Hediger muss auch an Tag 3 in Dschungelprüfung © RTL

Prüfung an Tag 2: "Wissen macht Bah!" führt zu null Sternen

Hubert Fella zeigte sich kämpferisch und motiviert, doch Ariel Herdigers ständiges Kreischen verhinderte, dass die Dschungelprüfung erfolgreich durchgeführt wurde. Die beiden Stars erwartete eine stinkende Urwald-Müllhalde in zwei Tonnen.

"Wieder nichts zu essen, Mensch", flucht Hubert Fella nach der Null-Sterne-Prüfung "Wissen macht Bah!" © RTL

Innerhalb von zehn Minuten sollten die beiden in den jeweiligen Tonnen erst Fragen beantworten und dann Zahlenschlösser öffnen, mit denen die Sterne gesichert sind. Doch Ariel schrie die ganze Zeit und deshalb konnten die beiden keinen einzigen Stern ergattern.

Diese Promi-Kandidaten treten an Tag 1 zur Dschungelprüfung an

Welche VIPs mussten zum Einzug des zur ersten Prüfung antreten? Alle Teilnehmer der Show waren dabei, um den Zuschauern einen Einblick über deren Fähigkeiten – oder Unvermögen – zu geben. Kuh-Zitze, Ziegenmagen und Hundsmanspinne landete auf dem Teller der Promis in der Prüfung "Unfair-Rätern".

Bei der Ekel-Prüfung "Unfair-Rätern" sitzen die zwölf Promis an einem runden Tisch © RTL

Dschungelprüfung an Tag 1: Es wird Ekel-Essen serviert

Direkt zum Start von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" wurde es besonders herausfordernd für die Kandidaten: Die gefürchtete Essens-Prüfung stand auf dem Programm.

Umut Tekin bekommt vier Schnecken. Sichtbar angewidert, aber angefeuert von den anderen, würgt er sie runter. © RTL

Während Stephen, Umut, Eva, Hubert, Mirja. Simone, Gil, Patrick und Nicole ihre "Dschungelkostbarkeiten“ in einer Minute schafften, versagten Ariel am Krokodilherz-Stück sowie Samira am Büffelhoden. Weil die Promis in zwei Camps und damit in zwei Teams aufgeteilt wurden, konnte nur eine Gruppe siegen.

Ein Teller zum Fürchten: Hundsmanspinne samt Brutsack © RTL

Sechs Sterne am ersten Tag von "Ich bin ein Star"

Weil es einen Team-Gleichstand gab, traten Eva und Hubert daraufhin gegeneinander an. Beim Duell um das Verspeisen einer Hundsmanspinne gewann Eva für ihr Team und sackte sechs Sterne ein.

Hubert Fella und Ariel Hediger müssen an Tag 2 in die Dschungelprüfung

Die Zuschauer entschieden am Ende der ersten Folge, dass sich am Samstag Hubert Fella und Ariel Hediger in der Dschungelprüfung duellieren müssen.

Ablauf Dschungelprüfung: So können die Stars Sterne ergattern

Der antretende Kandidat – in manchen Fällen auch mehrere – kann im Laufe der Dschungelprüfung Sterne erspielen, wobei jeder einzelne für eine Mahlzeit steht. Entsprechend können die Spieler maximal so viel Sterne ergattern, wie Promis im Dschungelcamp verweilen. Wenn während der Aufgabe der Satz "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" gerufen werden sollte, wird die Prüfung sofort abgebrochen und alle bis dahin erspielten Sterne sind verloren. In diesem Fall wird das Essen aber nicht komplett gestrichen. Für die VIPs gibt es täglich eine kleine Ration Reis und Bohnen.