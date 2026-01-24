AZ-Plus
Dschungelprüfung an Tag 2: Kreisch-Promi sorgt nur null Sterne

Seit dem 23. Januar läuft das Dschungelcamp auf RTL. Besonders beliebt bei vielen Zuschauern sind die legendären – aber auch ekligen – Prüfungen für die Promis. Welche Kandidaten müssen ran und wie viele Sterne werden erspielt?
Sven Geißelhardt |
Ariel schreit sich die Seele aus dem Hals: An Tag 2 holen die Promis in der Dschungelprüfung null Sternen.
Ariel schreit sich die Seele aus dem Hals: An Tag 2 holen die Promis in der Dschungelprüfung null Sternen. © RTL

"Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"– dieser Spruch schallt seit Freitag (23. Januar) wieder durch den australischen Busch, denn zwölf mehr oder minder bekannte TV-Persönlichkeiten stellen sich der Herausforderung Dschungelcamp. Damit bei den Trash-VIPs am Lagerfeuer keine Langeweile aufkommt und die Zuschauer vor den heimischen Bildschirmen gut unterhalten werden, lässt RTL in jeder Folge einen oder mehrere Kandidaten zur Dschungelprüfung antreten. Wer kann 2026 punkten und viele Sterne erspielen, welcher Promi wird panisch und ruft den berüchtigten Satz?

Zuschauer-Voting entscheidet über Dschungelprüfling

In der ersten Woche entschieden die Zuschauer per Voting, welche TV-Sternchen antreten müssen. Am Ende jeder Sendung verkündeten die Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen das Ergebnis. In der zweiten Woche dürfen die VIPs ihre Dschungelprüflinge selbst aussuchen, denn das Publikum fällt die Entscheidung über den Rauswurf.

Prüfung an Tag 2: "Wissen macht Bah!" führt zu null Sternen

Hubert Fella zeigte sich kämpferisch und motiviert, doch Ariel Herdigers ständiges Kreischen verhinderte, dass die Dschungelprüfung erfolgreich durchgeführt wurde. Die beiden Stars erwartete eine stinkende Urwald-Müllhalde in zwei Tonnen. Innerhalb von zehn Minuten sollten die beiden in den jeweiligen Tonnen erst Fragen beantworten und dann Zahlenschlösser öffnen, mit denen die Sterne gesichert sind. Doch Ariel schrie die ganze Zeit und deshalb konnten die beiden keinen einzigen Stern ergattern.

"Wieder nichts zu essen, Mensch", flucht Hubert Fella nach der Null-Sterne-Prüfung "Wissen macht Bah!"
"Wieder nichts zu essen, Mensch", flucht Hubert Fella nach der Null-Sterne-Prüfung "Wissen macht Bah!" © RTL

Diese Promi-Kandidaten treten an Tag 1 zur Dschungelprüfung an

Welche VIPs mussten zum Einzug des zur ersten Prüfung antreten? Alle Teilnehmer der Show waren dabei, um den Zuschauern einen Einblick über deren Fähigkeiten – oder Unvermögen – zu geben. Kuh-Zitze, Ziegenmagen und Hundsmanspinne landete auf dem Teller der Promis in der Prüfung "Unfair-Rätern".

Bei der Ekel-Prüfung "Unfair-Rätern" sitzen die zwölf Promis an einem runden Tisch
Bei der Ekel-Prüfung "Unfair-Rätern" sitzen die zwölf Promis an einem runden Tisch © RTL

Dschungelprüfung an Tag 1: Es wird Ekel-Essen serviert

Direkt zum Start von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" wurde es besonders herausfordernd für die Kandidaten: Die gefürchtete Essens-Prüfung stand auf dem Programm.

Umut Tekin bekommt vier Schnecken. Sichtbar angewidert, aber angefeuert von den anderen, würgt er sie runter.
Umut Tekin bekommt vier Schnecken. Sichtbar angewidert, aber angefeuert von den anderen, würgt er sie runter. © RTL

Während Stephen, Umut, Eva, Hubert, Mirja. Simone, Gil, Patrick und Nicole ihre "Dschungelkostbarkeiten“ in einer Minute schafften, versagten Ariel am Krokodilherz-Stück sowie Samira am Büffelhoden. Weil die Promis in zwei Camps und damit in zwei Teams aufgeteilt wurden, konnte nur eine Gruppe siegen.

Ein Teller zum Fürchten: Hundsmanspinne samt Brutsack
Ein Teller zum Fürchten: Hundsmanspinne samt Brutsack © RTL

Sechs Sterne am ersten Tag von "Ich bin ein Star"

Weil es einen Team-Gleichstand gab, traten Eva und Hubert daraufhin gegeneinander an. Beim Duell um das Verspeisen einer Hundsmanspinne gewann Eva für ihr Team und sackte sechs Sterne ein.

Hubert Fella und Ariel Hediger müssen an Tag 2 in die Dschungelprüfung

Die Zuschauer entschieden am Ende der ersten Folge, dass sich am Samstag Hubert Fella und Ariel Hediger in der Dschungelprüfung duellieren müssen.

Ablauf Dschungelprüfung: So können die Stars Sterne ergattern

Der antretende Kandidat – in manchen Fällen auch mehrere – kann im Laufe der Dschungelprüfung Sterne erspielen, wobei jeder einzelne für eine Mahlzeit steht. Entsprechend können die Spieler maximal so viel Sterne ergattern, wie Promis im Dschungelcamp verweilen. Wenn während der Aufgabe der Satz "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" gerufen werden sollte, wird die Prüfung sofort abgebrochen und alle bis dahin erspielten Sterne sind verloren. In diesem Fall wird das Essen aber nicht komplett gestrichen. Für die VIPs gibt es täglich eine kleine Ration Reis und Bohnen.

  • Wendeltreppe am 07.02.2025 10:42 Uhr / Bewertung:

    Die wiederum wundern sich wohl darüber, warum Sie von Ihnen -als offenbar Kenner der Materie- so viel Aufmerksamkeit bekommen..?

  • Monaco1900 am 04.02.2025 08:49 Uhr / Bewertung:

    Verstehe nicht die Reaktionen dieser Teilnehmer, die wussten doch vorher was geschieht, aber beim Lästern über andere da sind einige Top in Form und beim Einsacken der Prämien/Gelder.
    Wo kann ich mich anmelden, bei Antrittsprämie von ca 30.000,00€ wäre dabei 😁
    Das sind die Vorbilder einiger Jugendlicher,Armes Deutscland

  • eule75 am 06.02.2025 22:41 Uhr / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Monaco1900

    Das Niveau sinkt und sinkt. Was machen manche alles für Geld und Mediengeilheit!

