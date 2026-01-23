AZ-Plus
Erste Dschungelprüfung 2026: Das kommt auf die Promis heute Abend zu

Das Dschungelcamp 2026 hat seine Pforten geöffnet. Besonders beliebt bei vielen Zuschauern sind die legendären – aber auch ekligen – Prüfungen für die Promis. Welche Kandidaten müssen ran und wie viele Sterne werden erspielt?
Sven Geißelhardt
Sven Geißelhardt
Ob sich die Dschungelcamper auf die anstehenden Prüfungen freuen?
Ob sich die Dschungelcamper auf die anstehenden Prüfungen freuen? © RTL/Patrick Heffels

"Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"– dieser Spruch schallt ab Freitag (23. Januar) wieder durch den australischen Busch, denn zwölf mehr oder minder bekannte TV-Persönlichkeiten stellen sich der Herausforderung Dschungelcamp. Damit bei den Trash-VIPs am Lagerfeuer keine Langeweile aufkommt und die Zuschauer vor den heimischen Bildschirmen gut unterhalten werden, lässt RTL in jeder Folge einen oder mehrere Kandidaten zur Dschungelprüfung antreten. Wer kann 2026 punkten und viele Sterne erspielen, welcher Promi wird panisch und ruft den berüchtigten Satz?

Zuschauer-Voting entscheidet über Dschungelprüfling

In der ersten Woche entschieden die Zuschauer per Voting, welche TV-Sternchen antreten müssen. Am Ende jeder Sendung verkündeten die Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen das Ergebnis. In der zweiten Woche dürfen die VIPs ihre Dschungelprüflinge selbst aussuchen, denn das Publikum fällt die Entscheidung über den Rauswurf.

Diese Promi-Kandidaten müssen an Tag 1 zur Dschungelprüfung antreten

Welche VIPs müssen zum Einzug des Dschungelcamps zur ersten Prüfung antreten? Erfahrungsgemäß sind alle Teilnehmer der Show dabei, um den Zuschauern einen Einblick über deren Fähigkeiten – oder Unvermögen – zu geben. In einem RTL-Video hat die Produktion bereits erste Szenen gezeigt und enthüllt, was auf die VIPs zukommt.

Dschungelprüfung an Tag 1: Es wird Ekel-Essen serviert

Direkt zum Start von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" wird es besonders herausfordernd für die Kandidaten: Die gefürchtete Essens-Prüfung steht auf dem Programm. Welche fragwürdigen Köstlichkeiten serviert werden, sehen die Zuschauer erst am Abend im TV. Die Reaktionen der Dschungelcamper im RTL-Video – geschockte Gesichter und Würgelaute – sprechen aber Bände.

Legendäre Ekelprüfung: Darauf dürfen sich die Dschungelcamper freuen

In einem Sarg mit tausenden Kakerlaken eingesperrt, XXL-Spinnen, die den Dschungelcampern über das Gesicht krabbeln oder Baden in Fisch- und Schlachtabfällen – die Verantwortlichen bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" lassen sich jedes Jahr kreative Spiele einfallen, um die prominenten Teilnehmer an ihre Grenzen zu treiben. Bei Fans beliebt und bei VIPs gefürchtet ist die immer wiederkehrende Essensprüfung, bei der "Köstlichkeiten" wie Blutsuppe, Känguruhoden oder die sogenannten Kotzfrucht (Durian) verspeist werden müssen.

Ablauf Dschungelprüfung: So können die Stars Sterne ergattern

Der antretende Kandidat – in manchen Fällen auch mehrere – kann im Laufe der Dschungelprüfung Sterne erspielen, wobei jeder einzelne für eine Mahlzeit steht. Entsprechend können die Spieler maximal so viel Sterne ergattern, wie Promis im Dschungelcamp verweilen. Wenn während der Aufgabe der Satz "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" gerufen werden sollte, wird die Prüfung sofort abgebrochen und alle bis dahin erspielten Sterne sind verloren. In diesem Fall wird das Essen aber nicht komplett gestrichen. Für die VIPs gibt es täglich eine kleine Ration Reis und Bohnen.

