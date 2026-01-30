Dschungelcamperin Eva Benetatou: Das sind ihre prominenten Ex-Partner

Eva Benetatou tingelt seit Jahren durch das Trash-TV und schafft es in fast jeder Show im Mittelpunkt zu stehen - so auch im Dschungelcamp 2026. Was ist über ihr Privatleben bekannt? Wer ist der Vater ihres Sohnes, der ebenfalls als Realitystar tätig ist?

Fans des gepflegten Trash-TV dürften an Eva Benetatou nicht vorbeikommen. Nach Auftritten in "Der Bachelor", "Promi Big Brother" und "Kampf der Realitystars" ist sie nun im nächsten Format am Start: im Dschungelcamp 2026. Wohl auch, weil sie eine Affäre mit Reality-Star-Kollege Serkan Yavuz hatte. Bei IBES trifft Eva auf Serkans Ehefrau Samira.

Eva entschuldigte sich in Message bei Samira

Und Samira hat eine private Nachricht im Gepäck. Auf ihr Kissen, das sie als Luxusgegenstand mitbrachte, ist Evas Instagram-Message an Samira gedruckt. Dort steht: "Samira, es tut mir furchtbar leid. Ich muss ehrlich sagen, ich dachte, das wäre ein schlechter Scherz mit der Trennung, hatte es in deiner Story nicht gesehen. Wenn du ein offenes Ohr brauchst, einen Ratschlag oder eine Umarmung, ich bin für dich da. Ihr seid ein Traumpaar und ein unschlagbares Team, egal, was passiert ist – bleib stark und pass auf euch auf."

Samira Yavuz nimmt ein explosives Kissen mit in den Dschungel. © RTL

Herkunft, Ausbildung und echter Name: Das ist über Eva Benetatou bekannt

Evanthia Benetatou wurde am 6. April 1992 geboren. Nach der Schule machte sie eine Ausbildung zur Flugbegleiterin. Für den Job zog sie 2014 für drei Jahre nach Abu Dhabi, wo sie für Etihad Airways arbeitete. Für ihr Jura-Studium kehrte sie wieder nach Deutschland zurück – doch 2024 verließ sie ihre Heimat erneut. Wie sie ihren Fans auf Instagram mitteilte, verwirklichte sie ihren Traum und lebt mit ihrem Sohn wieder in Abu Dhabi, um offiziell "UAE Residents" zu werden.

Prominente Ex-Flamme: Auf ihn hatte es Eva Benetatou abgesehen

Ihren ersten Auftritt im TV hatte die Deutsch-Griechin 2019 in der Dating-Show "Der Bachelor", wo sie um das Herz des Basketballers Andrej Mangold kämpfte. Allerdings musste sie sich im Finale Mitstreiterin Jennifer Lange geschlagen geben.

Nach "Bachelor" und "Sommerhaus der Stars": Jetzt kommt das Dschungelcamp

Im "Sommerhaus der Stars" traf Eva 2020 wieder auf ihren Ex Andrej und Jennifer. Die Situation in der Trash-Show eskalierte und Eva wurde Ziel von fiesen Mobbing-Attacken. Mit ihrem damaligen Freund Chris Broy kämpfte Eva neben Mangold und Lange noch gegen weitere Promi-Paare wie etwa Iris und Peter Klein und Annemarie Eilfeld und Tim Sandt um das Preisgeld.

2025 war sie als Ersatzkandidatin bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" dabei, kam aber nicht zum Einsatz. 2026 hat sie nun eine neue Chance ergattert, denn dieses Mal zog sie direkt in Dschungelcamp ein.

Gemeinsames Kind mit Realitystar Chris Broy

Eva Benetatou zog 2019 mit ihrem damaligen Partner ins "Sommerhaus der Stars", 2020 folgte die Verlobung. Nur wenig später gaben die beiden bekannt, was viele Fans schon ahnten: Das Paar erwartete ein Kind. Broy trennte sich jedoch noch im April 2021 von seiner schwangeren Freundin. Im Juni desselben Jahres brachte Eva Benetatou den gemeinsamen Sohn George Angelos zur Welt.

Eva Benetatou und ihr Ex-Freund Chris © imago images/Sven Simon

Hat Eva Benetatou aktuell einen Freund?

2023 fand Eva eine neue Liebe in dem Kunsthändler Dennis Kessmeyer. Doch die Beziehung glich einer Achterbahnfahrt: Im Sommer 2024 war das Paar kurzzeitig getrennt, fand jedoch wieder zusammen, als der Unternehmer erfuhr, dass Eva Benetatou mit ihrem Sohn nach Abu Dhabi auswandere. Anfang Dezember folgte dann erneut das Liebes-Aus.

Ist Eva Benetatou wieder mit dem Düsseldorfer Unternehmer Dennis Kessmeyer liiert? © IMAGO/Uwe Erensmann

Noch immer Single: Warum es mit den Promi-Männern nicht klappt

Aktuell ist Eva Benetatou nicht vergeben. Warum sie meist Pech mit ihren Partnern hat? Darüber sinnierte sie an Tag 5 im Dschungelcamp im Gespräch mit Patrick Romer: "Es ist schwierig, einen zu finden." Online-Dating komme für sie aber nicht infrage, wie sie betonte: "Da habe ich keine Zeit für. Ich glaube eher daran, dass man im echten Leben den Partner finden kann." Angesprochen werde sie allerdings eher selten, aktuell sei sie aber auch nicht auf der Suche. "Ganz spontan steht er irgendwann vor mir, von jetzt auf gleich kann es passieren."

Affäre mit Serkan Yavuz: "Moment, den ich heute zutiefst bereue"

In Sachen Liebe scheint die ehemalige "Bachelor"-Berühmtheit kein glückliches Händchen zu haben. Im April 2025 machte sie selbst publik, dass sie ein Techtelmechtel mit Serkan Yavuz hatte. "Es gab einen einmaligen Moment zwischen Serkan und mir", schrieb sie damals in ihrer Instagram-Story. Das Pikante daran: Der Promi-Mann war damals noch mit seiner Ehefrau zusammen, mit der er zwei gemeinsame Kinder hat. "Ich habe einen Moment zugelassen, den ich heute zutiefst bereue. Es war kein geplanter Schritt, keine Affäre, kein bewusstes Handeln – sondern ein schwacher, menschlicher Moment, den ich mir selbst am meisten vorwerfe", sagt Eva Benetatou dazu.

Was geht mit Oliver Pocher? Vertrauter spricht Klartext

Auch ihr Einzug ins Dschungelcamp könnte skandalträchtig werden: In der Show soll sie auf Serkans Ehefrau Samira Yavuz treffen. Es bleibt abzuwarten, ob im australischen Busch die finale Abrechnung ansteht. Aber auch ihr aktueller Beziehungsstatus könnte interessant werden. Wie ein Insider inzwischen ausgeplaudert hat, soll Eva Benetatou nicht als Single am australischen Lagerfeuer Platz nehmen: Gegenüber " " sagte ein enger Freund: "Eva wünscht sich, dass [Oliver, d.R.] Pocher sie nach Australien begleitet." Zwischen den beiden Promis soll es seit längerer Zeit knistern, eine Liebelei oder gar Beziehung wurde bislang aber nicht offiziell bestätigt.

Eva Benetatou leidet unter Haarausfall

Auf dem Kopf von Eva Benetatou prangt eine kreisrunde kahle Stelle. Die TV-Beauty leidet an stressbedingtem Haarausfall, wie sie "Bild" 2020 erzählte. "Die letzten Jahre hatte ich Ruhe!" Doch durch den Trubel im RTL-"Sommerhaus" hatte sich ihr Leiden verschlimmert. Deshalb entschied sich Eva für eine Eigenblut-Therapie, wodurch die Haarwurzeln wieder fit werden sollen.