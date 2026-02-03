Dschungelcamperin Ariel Hediger: So wurde die krawallige Schweizerin berühmt

Trash-TV-Fans sollten sich den Namen Ariel Hediger merken, denn mit Auftritten in Realityshows sorgte sie bereits für Streits und Drama. Jetzt kommt noch das Dschungelcamp 2026 hinzu, denn sie ist aktuell als Kandidatin dabei. Aus welchen Formaten kennt man sie? Und wie tickt sie privat?

Ariel Hediger konnte sich in den vergangenen zwei Jahren als Realitystar etablieren. Zwar war der ganz große Durchbruch noch nicht dabei, aber das könnte sich jetzt ändern. Die Schweizerin ist Teil der neuen Dschungelcamp-Staffel. Was muss man über Ariel wissen?

Ariel im Dschungelcamp: Kandidatin bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"?

Neben Stars wie Simone Ballack, Mirja du Mont oder Samira Yavuz ist Ariel Teil der beliebten RTL-Sendung "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Aktuell unterhält sie lediglich mit ihren emotionalen Ausrastern und ihrem Unvermögen in den Prüfungen. Ob mehr in ihr steckt als die Dramaqueen, die sie präsentiert? Bislang gab es ihre weiche Seite noch nicht zu sehen.

Herkunft, Alter und echter Name: Das ist über die krawallige Schweizerin bekannt

Am 13. April 2003 kam Ariel Hediger in Basel zur Welt. Bis heute lebt die Reality-Diva in der schönen Stadt am Rhein. Mit bürgerlichem Namen heißt die TV-Beauty laut " " Valeria – Ariel ist also ein Künstlername. Ihren Geburtsnamen hält die Schweizerin bewusst geheim. Neben ihrer Tätigkeit im Reality-TV arbeitet sie als Influencerin, auf Instagram folgen ihr über 200.000 Menschen (Stand: Dezember 2025).

Ausbildung und Abschluss: Diesen Beruf hat sie gelernt

Ihr Leben vor ihrer Reality-TV-Karriere hält Ariel Hediger weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Bekannt ist allerdings, dass sie eine Ausbildung zur Fachfrau Betreuung absolviert hat. Wie sie selbst im Dschungelcamp enthüllt hat, arbeitete sie früher als Betreuerin in einer Kindertagesstätte.

Ariel schockiert Dschungelcamper mit schräger Bildungslücke

Welchen Schulabschluss Ariel erreicht hat, ist nicht bekannt. Doch im Dschungelcamp stellte sie an Tag 9 erschreckende Wissenslücken unter Beweis. "Leute, ich habe mal eine ganz wichtige Frage: Ist die Erde flach oder rund?", wollte sie von ihren Promi-Kollegen wissen – und blickte in zahlreiche schockierte Gesichter. Es folgte eine minutenlange Diskussion, wie ernst es der jungen Reality-Beauty damit sei, denn sie sagte: "Wenn du mit dem Flieger fliegst und die Erde wäre rund, dann würde der Flieger irgendwann an eine Kante kommen, wo er nicht weiter kann. Die Erde ist flach." Ob es ihr mit diesen Aussagen tatsächlich ernst war oder sie eine Strategie verfolgte, ließ sie offen.

Komplett verändert: So sah Dschungel-Ariel früher aus

Dass Ariel sich schon beim Beauty-Doc behandeln ließ, dürfte für viele Zuschauer längst kein Geheimnis mehr sein. Auf ihrem Instagram-Account hat die hübsche Krawall-Schweizerin Bilder gepostet, auf denen sie im Gegensatz zu heute kaum wiederzuerkennen ist. So sah sie früher aus:

So sah Ariel Hediger noch vor ihrer Teilnahme am Dschungelcamp 2026 aus. © Instagram/_ariel__61

Eltern von Ariel: Vater starb kurz vor Dschungelcamp-Start

Über Ariels Eltern ist nicht allzu viel bekannt. Im November 2025 machte sie eine seltene Ausnahme und teilte via Instagram mit, dass ihr Vater verstorben ist. "Du warst immer für mich da der Einzige, der an mich geglaubt hat, als alle anderen mich aufgegeben haben", schrieb sie zu einem gemeinsamen Foto.

Dieses Foto ihres Vaters hat Ariel auf Instagram gepostet. © instagram/_ariel__61

Kurz vor ihrem Einzug ins Dschungelcamp 2026 sagte sie über ihren Vater zu "Bild": "Viele dachten, ich würde irgendwann abstürzen. Er nicht. Er war immer da, bei meiner Abschlussprüfung, bei der Geburt meiner Tochter, bei allem." Für ihn wolle sie sich durch das harte Trash-Format kämpfen. "Ich will ihn stolz machen. Er gibt mir von oben Kraft."

Vater ist verstorben: Ariel trauert im Dschungelcamp

Auch im Dschungelcamp kam Ariel auf ihren Vater zu sprechen. "Ich realisiere das noch gar nicht. Er war der beste Mensch in meinem Leben, neben meiner Tochter", sagte sie an Tag 5 unter Tränen im Gespräch mit Samira Yavuz. "So einen Vater würde ich mir für meine Tochter wünschen. Er hat alles für mich gemacht, auch als er schon schwerkrank war." Die vertraute Unterhaltung berührte Samira so sehr, dass auch ihr im Dschungeltelefon die Tränen kamen: "Ich wüsste als 32-Jährige nicht, wie ich damit umgehen soll. Es ist echt hart."

Ex-Partner Giuliano Hediger: Mit ihm hat sie eine Tochter

Die Schweizerin hat selbst eine Tochter. Die kleine Ileyna erblickte im April 2024 das Licht der Welt erblickte. Der Vater ihres Kindes ist TV-Sternchen Giuliano Hediger, der ebenfalls als Realitystar Karriere machte und von dem sie inzwischen getrennt lebt.

Hat Ariel einen neuen Partner?

Ob Ariel Hediger aktuell einen neuen Partner hat, ist nicht bekannt. 2024 gab es Liebesgerüchte um die hübsche Schweizerin und Trash-TV-Bekanntheit Nikola Glumac. Eine längerfristige Partnerschaft scheint sich daraus jedoch nicht entwickelt zu haben.

Karriere-Anfänge: Von "Love Fool" bis "Prominent getrennt"

Ariel und Giuliano Hediger starteten ihre Reality-TV-Karriere 2023 gemeinsam im RTL+-Format "Love Fool". In der Datingshow mussten die heutigen Ex-Partner vorgeben, Single zu sein, um die Show zu gewinnen. Letztlich flog ihre Tarnung auf – zum Sieg reichte es damit nicht. 2024 folgte Ariels Teilnahme an der Amazon-Prime-Video-Show "The 50", bei der sie in einem französischen Schloss um 50.000 Euro kämpfte. In dem Format belegte die Schweizerin Platz 20.

Ariel war im Weiteren in der Schweizer Sendung "The Real Life #Züri" zu sehen, wo sie und ihr Ex-Partner Giuliano Einblicke in ihren Alltag gaben. Dabei sollte das Leben mit der gemeinsamen Tochter Ileyna im Fokus stehen. Das Liebes-Aus zwischen dem einstigen Reality-Paar erfolgte kurze Zeit nach der Geburt des gemeinsamen Kindes.

Seit der Trennung machten sie einander immer wieder schwere Vorwürfe. Aus der einstigen Liebe entwickelte sich eine öffentliche Schlammschlacht. Immer wieder trägt das Ex-Paar seine Streitigkeiten via Social Media aus. Dennoch traten sie im August 2025 als Team in der Show "Prominent getrennt" auf – die sie tatsächlich gewinnen konnten.