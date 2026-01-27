Im "Dschungelcamp" kippt die Stimmung so langsam, es kommt vermehrt zu lautstarken Diskussionen. Kandidat Patrick hingegen wird für seinen Umgang mit den Tieren kritisiert. Warum muss mitten in der Nacht plötzlich ein Ranger eingreifen?

Tag 4 bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" und im Mittelpunkt steht eine Frage, die nicht nur das Camp, sondern auch die Zuschauer spaltet: Wollte Ariel Hediger im Vorfeld eine Lovestory mit ihrem Mitcamper Umut Tekin absprechen? Der behauptet jedenfalls genau das und schwor im Dschungelcamp auf "sein Leben". Ariel dagegen schwor auf "ihre Tochter". Wer hier nun recht hat, bleibt offen. Stattdessen verhärten sich die Fronten im Camp weiter.

Ariel Hediger gerät im Dschungelcamp immer mehr in Konflikte mit den Mitcampern. © RTL

Streit im Camp eskaliert: Simone Ballack platzt der Kragen

Während Umut Tekin, Patrick Romer und Simone Ballack in Ariels Verhalten Kalkül in Bezug auf Sendezeit sehen, fühlen sich andere zu Unrecht von ihr an den Pranger gestellt. Eva Benetatou zum Beispiel, die sich wegen ihres zurückliegenden Seitensprungs mit Samira Yavuz' Noch-Ehemann Serkan immer wieder vor ihr rechtfertigen muss. Abgesehen vom Streit mit Umut und Eva wird es für Ariel im Dschungel immer ungemütlicher. Patrick steckte Simone, dass Ariel Nicole Belstler-Boettcher gegen sie aufgehetzt habe. Hintergrund war ein Gespräch, in dem Nicole sich von Simone nicht ernst genommen fühlte.

Für Simone war das Maß daraufhin voll. "Die ist so eine Hexe", giftete sie. Und weiter: "Morgen knallt’s." Als Simone dann wenig später mit Mirja du Mont ihre Nachtwache antrat, erfuhr sie direkt die nächste Schock-Nachricht: Ariel hatte sich kurzfristig "krankgemeldet" und ihre Nachtschicht an Eva abgetreten. Für Simone ein No-Go: "Leck mich am Arsch! Ich habe keinen Bock mehr!"

Während der gemeinsamen Nachtwache mit Mirja du Mont macht Simone Ballack ihrem Ärger Luft. © Screenshot RTL

Im Gespräch mit Mirja legte sie nach: "Richtig fies ist die Kleine. Die geht auf alle los, die nutzt jeden Strohhalm." Während Mirja geduldig zuhörte, redete sich Simone immer mehr in Rage: "Die geht auf alle los, die nutzt jeden Strohhalm...Ein richtiger Pitbull. Bei mir hat sie sich aber mit der Falschen angelegt. Einmal mich blöd anreden, dann knallt es aber im Karton."

Dschungel-Zoff: Alle gegen Ariel?

Am nächsten Morgen ging das Lästern nahtlos weiter. Umut beschwerte sich erneut darüber, dass sich Ariel im Camp nicht einmal am Abwasch beteiligen würde. Ariels knappe Ansage dazu: "Die sollen ihr Besteck selbst waschen, ganz klar." Ganz klar war für die anderen auch, dass es eine Ansprache in der Runde geben muss. "Es war nicht so schön, dass du die Nachtwache nicht gemacht hast", begann Hubert Fella das Gespräch mit Ariel.

Umut Tekin gerät im Camp mit Ariel Hediger aneinander. © RTL

Auch Simone nutzte die Gelegenheit: "Wenn du ein Problem hast, dann kannst du es mit mir ausreden, aber du musst nicht Nicole gegen mich aufstacheln." Bevor die Situation weiter eskalierte, sprang Samira ihrer Camp-Freundin rettend zur Seite: "Ich war dabei. Das war nichts Böses." Vor der Gruppe hielt sich Ariel weitgehend zurück, im Interview dagegen betonte sie: "Das ist so traurig. Es sind alles erwachsene Menschen, die sich so hinterhältig verhalten." Simone zeigte sich nach dem Gespräch dagegen happy: "Für mich ist dieser Konflikt komplett erledigt." Mal sehen, wie lange das so bleibt.

Patrick Romer verstößt im Dschungelcamp gegen australisches Tierschutzgesetz

Doch der Ärger im Camp blieb nicht das einzige unangenehme Thema: Auch ein Zwischenfall in der Nachtwache sorgte für Aufsehen. Während der Nachtwache mit Umut trat Patrick wiederholt einige Käfer tot oder warf sie ins Feuer. Das könnte Konsequenzen haben. "Was Patrick gemacht hat, ist nicht nur ein Regelverstoß, sondern auch gegen das australische Tierschutzgesetz", erklärte Sonja Zietlow hinterher. Man werde nun ein Auge darauf haben, damit sich das nicht noch einmal wiederholt. Über Patricks Umgang mit den Insekten im Dschungel zeigte sich selbst Mitcamper Umut schockiert: "Mit Käfern ist der Patrick schon ein bisschen grob."

Ranger muss plötzlich eingreifen

Als Nicole nachts plötzlich eine XXL-Grille im Haar hatte und von dem Insekt gebissen wurde, musste schließlich sogar ein Ranger einschreiten, weil Patrick und Umut das Insekt nicht aus Nicoles Haaren entfernen konnten.

Im Haar von Nicole Belstler-Boettcher hat sich ein XXL-Insekt eingenistet. © Screenshot RTL

Zu groß war die Angst der beiden vor dem Krabbeltier. "Ich war so froh, als der Ranger kam", betonte Umut im Interview. Nicoles Fazit zur Beißattacke: "Ein Wespenstich ist schlimmer." Und während die Camper wieder mal nur Reis und Bohnen bekommen, steht Ariel schon wieder vor ihrer nächsten Herausforderung: Sie muss erneut in die Dschungelprüfung…