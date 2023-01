Dschungelcamp-Ranking 2023: Welcher Kandidat ist der Gewinner der meisten Fans?

In wenigen Tagen ist der Rummel um das Dschungelcamp 2023 beendet und es wird ein neuer König oder Königin gekrönt. Doch ein Sieger steht bereits jetzt fest. Welcher Trash-Star konnte die meisten Follower für sich gewinnen? Die AZ hat das Ergebnis.

Ekel-Prüfungen, Entbehrungen und nervige Mitbewohner – das Dschungelcamp stellte auch 2023 die Promis wieder vor eine Herausforderung. Am Sonntag (29. Januar) endet die Show und dann steht der Gewinner von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" fest. Zur Dschungelkrone bekommt der siegreiche VIP ein Preisgeld von 100.000 Euro obendrauf. Doch auch die anderen Kandidaten gehen nicht leer aus, denn jeder hat neue Fans dazugewonnen. Wer konnte die meisten Follower in den sozialen Medien generieren?

Welcher Dschungelcamper hat die meisten Fans gewonnen?

Das Dschungelcamp ist eine hervorragende Plattform, um neue Werbepartner und damit auch lukrative Jobs zu ergattern. Auf Instagram zählen für viele Unternehmen – neben einem sympathischen Auftreten des VIPs – die reinen Follower-Zahlen. Je mehr, desto besser. Einige Kandidaten der RTL-Show konnten sich viele neue Fans sichern. Die AZ zeigt auf, wer auf Instagram am meisten von einem Auftritt bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" profitiert.

Dschungelcamper Gigi Birofio ist der Sieger im Kampf um Follower

Gigi Birofio © RTL

Mit seiner herrlich verpeilten Art sowie unfreiwilligen Pups-Auftritten konnte Dating-TV-Proll Gigi Birofio bei vielen Zuschauern punkten. Der 23-Jährige startete mit 226.000 Followern in die Show, kurz vor dem Finale sind es 313.000. Damit hat er 87.000 neue Follower zu verzeichnen und ist damit der Gewinner im Instagram-Kampf.

Papis Loveday hat durch das Dschungelcamp an Popularität gewonnen

Papis Loveday © RTL / Stefan Thoyah

Prozentual wird Gigi Birofio allerdings von Papis Loveday übertroffen. Vor dem Dschungelcamp hatte das Münchner Model auf Instagram eine Fanbase von 39.900 Followern. Inzwischen hat sich diese Zahl mehr als verdoppelt und ist auf 99.100 gestiegen. Ein verdienter zweiter Platz.

Jolina Mennen begeistert viele Fans bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"

Jolina Mennen © RTL

In den sozialen Medien war Jolina Mennen bereits vor ihrer Teilnahme an der Trash-Show sehr bekannt. Trotzdem konnte auch sie ihre Popularität deutlich steigen. Ihre Followerschaft stieg von 217.000 auf 266.000. Das Plus von 49.000 Fans beschert ihr den dritten Platz.

Cosimo Citiolo landet im Ranking um die meisten Follower auf Platz vier

Cosimo Citiolo © RTL / Stefan Thoyah

Wer hätte gedacht, dass Cosimo Citiolo es unter die letzten Kandidaten des Dschungelcamps schafft? Die Zuschauer scheinen ihn zu mögen, und auch seine Fans wachsen stetig an. Er startete mit 243.000 Followern in die RTL-Sendung, inzwischen sind es 278.000.

Lucas Cordalis gewinnt neue Follower durch Dschungelcamp-Auftritt

Lucas Cordalis © RTL

Dass Lucas Cordalis bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" weit kommen wird, stand eigentlich von Anfang an fest. Nicht nur seine eigenen Fans rufen kräftig an, auch Ehefrau Daniela Katzenberger, Schwiegermama Iris Klein und Schwägerin Jenny Frankhauser rufen ihre Fans auf, Lucas zum König zu küren. Seine Instagram-Follower stiegen von 585.000 auf 613.000. Mit 28.000 neuen Fans landet er auf dem fünften Platz.

Claudia Effenberg und Markus Mörl landen auf den letzten Plätzen

Insgesamt konnte jeder Dschungelcamper neue Fans für sich gewinnen. So haben die anderen Trash-Promis im Ranking abgeschnitten: