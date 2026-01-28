Dschungelcamp kann nicht wie geplant stattfinden: Moderatoren müssen sofort handeln

Kleine technische Panne im RTL-Dschungelcamp. Moderator Jan Köppen ist genervt von Kandidatin Ariel Hediger und Moderatorin Sonja Zietlow will ihm einen Klaps auf den Hinterkopf geben. Was am fünften Tag bei "Ich bin ein Star" passierte...

Am fünften Tag im Dschungelcamp kam es bei RTL zu einer ungeplanten Unterbrechung. Rund vier Minuten lang lief das Programm nicht wie vorgesehen – eine technische Panne sorgte für Stillstand auf dem Bildschirm.

Dschungelcamp kann nicht wie geplant laufen: Moderatoren müssen sofort handeln

Eigentlich hatten Sonja Zietlow und Jan Köppen ihre Moderation bereits beendet, im Anschluss sollten Szenen aus der Tageszusammenfassung gezeigt werden. Doch statt bewegter Bilder blieb das Bild plötzlich stehen. Während im Hintergrund noch Zietlow zu hören war, wurde kurz darauf wieder ins Baumhaus zu den beiden Moderatoren geschaltet.

Sonja Zietlow: "Leichte Schläge auf den Hinterkopf fördern das Denkvermögen"

"Es hängt. Das Filmchen muss neu gestartet werden", erklärte Zietlow den Zuschauern. Köppen nahm die Situation mit Humor und witzelte: "Sogar das Filmchen hat keinen Bock mehr auf Ariel." Zietlow legte scherzhaft nach und deutete einen Klaps an: "Leichte Schläge auf den Hinterkopf fördern das Denkvermögen."

Sonja Zietlow und Jan Köppen moderieren die vierte Staffel gemeinsam. © RTL

System stürzt ab: "Ich bin ein Star" für mehrere Minuten unterbrochen

Das Moderationsduo ließ sich von der Panne nicht aus der Ruhe bringen und schaltete schnell in den Improvisationsmodus. "Wissen Sie, was das Schöne am Live-Fernsehen ist?", fragte Köppen – und gab sich selbst die Antwort: "Das hier! Die Systeme stürzen ab und es sind nur wir beide zu sehen." Zietlow hatte daraufhin eine spontane Idee: Man könne doch einfach live ins Camp schalten und beobachten, was die Dschungelbewohner gerade treiben. Und nach wenigen Momenten konnte die Sendung dann wie gewohnt weiterlaufen.

Tag fünf von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" (RTL, abrufbar) und die Nerven lagen blank. Nachdem sich Ariel (22) geweigert hatte, die Prüfung zusammen mit Eva Benetatou (33) und Gil Ofarim (43) anzutreten, und weiter über ihre Mitspielerin lästerte, brach es aus Eva vor versammelter Runde heraus: "Ich möchte nicht mehr von dir beleidigt werden. Verstehst du das? Mein Sohn hat mehr Anstand als du!"

Lästerrunde: "Sie ist ein egozentrischer Mensch"

Auf den Hunger folgte eine ausgewachsene Lästerrunde. Von erhöhter Position aus ließen Simone Ballack (49) und Patrick Romer (30) ihren Gefühlen freien Lauf. "Sie pikst jeden an", kritisierte Simone Ariel. Patrick wurde deutlicher: "Sie ist ein egozentrischer Mensch." Auch Eva und Hardy Krüger jr. (57) gesellten sich dazu. "Die ist eiskalt berechnend", urteilte Simone schließlich. Während die anderen lachten, platzte Ariel der Kragen: "Es ist räudig, wie ihr da oben lästert. Vier erwachsene Leute!"

Simone Ballack, Hardy Krüger jr., Patrick Romer und Eva Benetatou schimpfen über Ariel Hediger © RTL

3,4 Promille: Stephen Dürrs Nahtoderfahrung mit Alkohol

Stephen Dürr (51) teilte in einer ruhigen Minute eine dunkle Episode aus seinem Leben. Auf Hardys Frage nach Alkoholproblemen erzählte er von einem Vorfall bei einer "In aller Freundschaft"-Feier: 3,4 Promille habe er an dem Abend - dem eine Trennung vorausging - erreicht. "Dann hatte ich einen Atemstillstand und bin blau angelaufen. [...] Und dann ist mein Herz stehen geblieben." Im Dschungeltelefon berichtete der Schauspieler später: "Da hatte ich ein Gefühl von Leichtigkeit, von Frieden und ich bin von mir weggegangen. Es war alles hell. Ich bin gegangen, merkte aber, wie ich immer wieder zurückgezogen wurde. Zwei Mal." Tatsächlich wurde er zwei Mal mit dem Defibrillator zurückgeholt.

Gil Ofarim erhofft sich Neuanfang – Dürr widerspricht

Während der Nachtwache sprach Gil offen über seine umstrittene Teilnahme am Dschungelcamp. "Ich bin unter anderem hier, um noch etwas zu erledigen. Ich starte einen Neuanfang." Mit den heftigen Reaktionen auf seine Teilnahme im Dschungelcamp habe er allerdings nicht gerechnet: "Dieser Hass, diese Anti-Haltung, hätte ich nicht gedacht."

Stephen blieb skeptisch. "Ich glaube nicht, dass der Dschungel für Gil ein Neuanfang sein kann", sagte er im Dschungeltelefon, "wenn er nicht das Essentielle macht, was alle von ihm erwarten." Ob der Dschungel dafür der richtige Ort sei, bezweifelte Stephen deutlich. Gil hingegen blickte nach vorn: "Das kann es nicht gewesen sein."

Vier Sterne in der Dschungelprüfung: Ariel Hedigers Comeback

Den krönenden Abschluss des Tages lieferte dann doch ausgerechnet Ariel. In der eventuell leichtesten Dschungelprüfung der Show kämpfte sie sich kreischend wie immer durch Räume, die mit Schlangen oder Tauben gefüllt sind und behauptete, sogar Angst vor Wasser zu haben. Trotz sichtbarer Panik ergatterte sie zum ersten Mal Sterne - und davon direkt vier. "Jetzt habe ich es denen bewiesen", freute sich Ariel danach, sichtbar fünf Zentimeter gewachsen. "Ich kann nicht nur schreien, ich kann auch schreien und Sterne holen!" Im Camp wurde die gute Nachricht mit Applaus aufgenommen.

Ariel: "Ich kann auch schreien und Sterne holen!" © Foto: RTL

Zum Schluss schloss sich der Kreis dieser Folge mit der Entscheidung, wer als nächstes antreten muss: An Tag sechs werden erneut Ariel, Gil und Eva zur Dschungelprüfung gebeten. Ob Ariel diesmal in der Lage sein wird, mit ihren "unmoralischen" Mitspielern ein Team zu bilden?