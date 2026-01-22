Dschungelcamp: Die größten Camp-Romanzen - und was daraus wurde

Am 23. Januar öffnet das Dschungelcamp wieder seine wenig luxuriösen Tore und begrüßt zwölf Promis zu Ekelprüfungen - und heißen Flirts am Lagerfeuer? Immerhin haben sich in den vergangenen Staffeln schon die ein oder anderen Paare gefunden.

Dschungelehe und Dschungelbaby: Leyla und Mike Heiter (l.) heirateten nach dem Kennenlernen im Dschungelcamp, bei Rocco Stark und Kim Gloss gab es Nachwuchs.

Flirtwütige Realitystars gibt es inzwischen in jedem Format - ob auch im Dschungelcamp wieder die Funken sprühen? Immerhin ziehen am 23. Januar unter anderem die Datingshow-Veteranen Patrick Romer, Samira Yavuz, Umut Tekin, Ariel Hediger und Eva Benetatou ein. Da wird sich sicher jemand zum Anlehnen am Lagerfeuer finden, oder? 2024 haben Mike Heiter (33) und Leyla Lahouar (29) immerhin eindrucksvoll bewiesen, dass es mit der Dschungelliebe klappen kann. Und sie hatten ja auch schon prominente Vorgänger.

Mike und Leyla Heiter

Sie sind die bisher einzigen Dschungel-Eheleute: Mike und Leyla Heiter, 2024 noch als Leyla Lahouar dabei. Die beiden Realitystars mit Datingshow-Erfahrung flirteten in der 17. Staffel zunächst noch zaghaft, schließlich funkte Mitstreiterin und Mike-Verflossene Kim Virginia Hartung (30) immer wieder dazwischen. Doch dass es zwischen ihnen passt, sah man schon damals.

Nach dem Dschungelcamp lernten die beiden sich auch abseits der Kameras kennen und machten schon einen Monat später ihre Beziehung öffentlich. Bei "Promi Big Brother" 2024 gab es live den Heiratsantrag, und im vergangenen Jahr feierten die beiden dann . So bald wie möglich wünschen sich die Heiters Nachwuchs.

Kim Gloss und Rocco Stark

Den gab es bei Kim Gloss (33) und Rocco Stark (39) auch ohne Hochzeit. Die einstige "DSDS"-Kandidatin und der Schauspieler lernten sich 2012 in der sechsten Staffel kennen. Nach eigenen Angaben verliebten sie sich während einer Dschungel-Prüfung, bei der sie sich gegenseitig einseifen mussten. Das Paar blieb auch nach dem Auszug zusammen und bekam 2013 Tochter Amelia.

Für die Ewigkeit reichte es allerdings nicht: Nach nur einem Jahr Beziehung und einer On-Off-Phase trennten sich Kim und Rocco wenige Monate nach der Geburt ihres Kindes. Kim Gloss ist heute verheiratet und hat zwei weitere Töchter.

Jay Khan und Indira Weis

Wochenlang füllten Jay Khan (43) und Indira Weis (46) mit ihrer 2011 im Dschungelcamp begonnenen Liebelei die Boulevardblätter. Sie fummelten und knutschten in Australien - und blieben auch nach ihrer Rückkehr nach Deutschland zumindest für sechs Monate ein Paar.

Doch war das alles echt? Mitstreiterin Sarah Knappik (39) warf später in den Raum, Jay habe schon vor Drehbeginn nach einer Partnerin für eine inszenierte Romanze gesucht. Der Ex-Boyband-Star widersprach dem noch nach Jahren bei "Promi Big Brother" 2022 vehement. Heute ist er seit sieben Jahren mit seiner Freundin Jessie Noe Scheuermann zusammen.

Tara Tabitha und Filip Pavlović

Aus Nähe auf der Schlafpritsche wurde hier kein Liebesglück: Die österreichische Reality-Darstellerin Tara Tabitha (32) und der spätere Dschungelkönig Filip Pavlović (31) näherten sich 2022 zwar an, doch Tara musste das Camp bereits nach wenigen Tagen als erste Kandidatin verlassen.

Was danach folgte, war alles andere als romantisch. Beide lieferten sich einen öffentlichen Streit mit zahlreichen Vorwürfen über das, was zwischen ihnen gelaufen war - oder eben nicht. Inzwischen hat Tara mit Reality-Kollege Dennis Lodi doch noch den passenden Partner gefunden.

Gabby Rinne und Marco Angelini

Auch die ehemalige Queensberry-Sängerin Gabby Rinne (36) und "DSDS"-Star Marco Angelini (41) kamen sich 2014 nah und tauschten die ein oder andere Zärtlichkeit im Camp aus. Er nannte sie liebevoll seine "Schoko-Maus" und nach dem Auszug kamen sich die beiden nach eigenen Angaben noch im Versace-Hotel näher - doch es blieb bei diesem einen One-Night-Stand.

Gina-Lisa Lohfink und Alexander "Honey" Keen

Gina-Lisa Lohfink (39) und Alexander "Honey" Keen (43), beide bekannt aus dem "Germany's next Topmodel"-Universum, kamen sich 2017 zwar näher, mehr als ein Flirt sollte es jedoch auch hier nicht werden. Zwischen beiden flogen am Lagerfeuer die Funken, und Honey äußerte gegenüber seiner Kollegin während der nächtlichen Wache auch deutlich Interesse an einem sexuellen Abenteuer. Gina-Lisa wies dies jedoch klar zurück und betonte auch nach dem Dschungelcamp, dass ihr Mitstreiter "ein guter Kumpel" sei.

Nach langer Liebes-Suche ist sie aktuell mit der Rapperin La Missy glücklich.