Dschungelcamp 2026: Voting-Ergebnisse zeigen ersten Favoriten

Zwölf Promis wagen 2026 das Abenteuer Dschungelcamp – und nehmen an der 17-tägigen RTL-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" teil. Die Zuschauer wählen ab der zweiten Woche die Kandidaten aus dem Format. Welchem Star gebührt die Dschungelkrone? Hier abstimmen...

Im Dschungelcamp entscheiden die Zuschauer zunächst, welcher Promi gebeutelt in eine Dschungelprüfung gehen muss. Ein Blick auf die Abstimmungszahlen zeigt, welcher Promi bei den Fans besonders polarisiert.

Zuschauer entscheiden im Voting, wer in Prüfung und aus dem Camp muss

Ab der zweiten Woche wird dann über die Rauswahl der IBES-Kandidaten entschieden. Wer aus dem australischen Busch ziehen muss, erhält keine Sendezeit mehr.

Im Regelfall geben die RTL-Moderatorn Sonja Zietlow und Jan Köppen keinen Einblick in Ergebnisse aus dem Telefon-Voting. Doch auch die Umfrage unter AZ-Lesern deutet auf Beliebtheitswerte der Stars im Dschungelcampcamp hin. Gleich unten abstimmen und sofort die Ergebnisse der Leser sehen!

Dschungelcamp 2026: Diese Promis sind noch dabei

Alle zwölf Kandidaten sind ins Camp eingezogen. RTL zeigt die Show seit dem 23. Januar. Bislang hat kein Promi freiwillig hingeworfen. Diese Star-Teilnehmer haben die Chance auf den Sieg und damit auf die Dschungelkrone:

Schauspielerin Mirja du Mont

Reality-Star Umut Tekin

Schauspielerin Nicole Belstler-Boettcher

Schauspieler Stephen Dürr

Reality-Star Samira Yavuz

TV-Bauer Patrick Romer

Unternehmerin Simone Ballack

Schauspieler Hardy Krüger

Reality-Star Eva Benetatou

Produkttest-Legende Hubert Fella

Reality-Star Ariel Hediger

Musiker Gil Ofarim

Voting: Wer soll das Dschungelcamp gewinnen?

Wer in der Gunst der Zuschauer vorn liegt und wer das Schlusslicht bildet, sehen Sie sofort nach der Abstimmung. Die Voting-Ergebnisse zeigen den (un)beliebtesten Promi:

Umfrage wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

Simone Ballack ist die Favoritin der AZ-Leser und liegt in der Umfrage aktuell vorn – direkt gefolgt von Mirja du Mont und Hardy Krüger jr. Ausgeschieden ist bislang noch niemand.