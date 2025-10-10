Dschungelcamp 2026 füllt sich: Diese Promis sollen als Kandidaten dabei sein 

Auch 2026 wird im australischen Busch um die Dschungelkrone gekämpft. Obwohl die nächste Staffel erst in einigen Monaten startet, werden die potenziellen Kandidaten schon jetzt heiß diskutiert. Die AZ widmet sich der Gerüchteküche – und stellt hier alle Promi-Namen vor, die im Januar 2026 angeblich nach Australien reisen sollen.

"Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" lockt jährlich ein Millionenpublikum vor die TV-Bildschirme. Wer als Kandidat ins Dschungelcamp einzieht, hat den Sprung in den Trash-Olymp geschafft. Auch 2026 soll das beliebte Format bei RTL laufen – doch welche Promis werden Sonja Zietlow (57) und Jan Köppen (42) im australischen Busch begrüßen? Die AZ gibt einen Überblick, wer schon jetzt für die kommende Staffel gehandelt wird.

Hardy Krüger Jr. im Januar im Dschungelcamp?

Sein Vater war die Filmlegende Hardy Krüger, doch Hardy Krüger Jr. konnte bislang nicht in die übergroßen Fußstapfen treten. Laut "Bild" will der Schauspieler vor allem sein wahres Gesicht hinter der öffentlichen Person zeigen.

Hardy Krüger Jr. soll ein angefragter Dschungelcamp-Kandidat sein © imago/star-media

Nach Sommerhaus-Skandal: Umut Tekin bei RTL gefragt

Auf der Dschungelcamp-Wunschliste soll auch Umut Tekin stehen. Der TV-Macho wurde durch "Die Bachelorette" und "Temptation Island VIP" einem breiten Publikum bekannt. Mit Freundin Emma Fernlund zog er 2024 ins "Sommerhaus der Stars" – und zoffte sich ins Aus. 2025 gab das Paar seine toxische Beziehung auf.

Umut Tekin und Emma Fernlund sind seit 2024 getrennt © imago images/Future Image / Nicole Kubelka

Einst "Let's Dance"-Sieger, heute umstritten: Gil Ofarim soll ins Dschungelcamp einziehen

Es wäre ein Auftritt, der für Wirbel sorgt: Angeblich soll der Musiker und "Let's Dance"-Sieger Gil Ofarim (43) zum Teilnehmerfeld der nächsten Dschungelcamp-Staffel zählen. Der gebürtige Münchner ist als Solokünstler sowie mit den Musikgruppen "Zoo Army" und "Acht" kreativ unterwegs.

Gil Ofarim soll angeblich ins Dschungelcamp 2026 einziehen. © imago/Sven Simon

Doch in den vergangenen Jahren machte Ofarim vor allem mit Negativ-Schlagzeilen von sich reden. Nach einem Rosenkrieg mit Ehefrau Verena, kam es 2021 zu einem großen Skandal um den Musiker: Er warf einem Hotelmitarbeiter Antisemitismus vor – was sich später jedoch als Verleumdung erwies. Das Dschungelcamp könnte für Gil Ofarim die letzte Chance darstellen, sein stark getrübtes Image aufzupolieren.

Von der Ersatzbank ins Dschungelcamp: Eva Benetatou

Reality-TV-Bekanntheit Eva Benetatou (33) wird ebenfalls als potenzielle Kandidatin für das nächste Dschungelcamp gehandelt. Die einstige "Bachelor"-Finalistin war bereits in einigen Reality-Formaten zu sehen: Von "Promi Big Brother" über "Das Sommerhaus der Stars" bis zu "Kampf der Realitystars" war alles dabei. 2025 soll Benetatou bereits als Ersatzkandidatin für das Dschungelcamp fungiert haben – ob sie nun endlich ihre Chance bekommt?

Auch Eva Benetatou soll bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" mitmischen. © imago/Andre Lenthe

Zuletzt hatte die TV-Bekanntheit mit einem großen Skandal von sich reden gemacht. Ihre Affäre mit dem Reality-Star Serkan Yavuz hatte ein großes Medienecho nach sich gezogen. Denn: Yavuz ist verheiratet und hat mit Ehefrau Samira zwei Töchter. Vermutlich würde Eva Benetatou das Dschungelcamp als Gelegenheit betrachten, ihre Sicht der Dinge zu schildern und ihren Namen reinzuwaschen.

Von Regensburg in den Dschungel: Auch Serkan Yavuz soll dabei sein

Angeblich soll RTL auch Serkan Yavuz (32) für die kommende IBES-Staffel ins Boot holen. Der Regensburger wurde einst als "Bachelorette"-Teilnehmer bekannt und tingelte danach durch zahlreiche TV-Shows. 2022 begleitete er den späteren Dschungelcamp-Gewinner Filip Pavlovic für dessen IBES-Teilnahme nach Südafrika.

Serkan Yavuz könnte im Dschungelcamp 2026 auf seine Affäre treffen. Wird es krachen oder knistern? © imago/FutureImage

Serkan Yavuz suchte mehrfach im TV nach der Liebe und schien diese 2021 bei "Bachelor in Paradise" in Samira Klampfl (31) gefunden zu haben. Das Paar bekam nach der Show zwei Töchter und trat im August 2023 vor den Traualtar. Doch die Affäre mit Eva Benetatou zerstörte das Familienglück: Im Februar 2025 gab das Paar seine Trennung bekannt. Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, könnte das Aufeinandertreffen von Yavuz und Benetatou im Camp für ordentlich Gesprächsstoff sorgen.

"Prince Charming"-Kandidat Martin Angelo: Fliegt auch er nach Australien?

Auch der nächste Name ist in der Welt des Reality-TV zu Hause. Martin Angelo (29) nahm 2019 an der ersten "Prince Charming"-Staffel teil und war daraufhin bei "CoupleChallenge", "Charming Boys" und "Kampf der Realitystars" zu sehen. Wie "Bild" erfahren haben will, wird der emotionale TV-Darsteller ebenfalls 2026 ins Dschungelcamp einziehen.

Martin Angelo ist aus "Prince Charming" bekannt. Wie er sich wohl im Dschungelcamp schlagen würde? © imago/Eibner

Dschungelcamp 2026: TV-Casanova Calvin Kleinen unter den Kandidaten?

Mit Calvin Kleinen (33) wird die Gerüchteküche um einen weiteren Trash-TV-Star ergänzt. Der Aachener hatte 2019 sein TV-Debüt im Format "Temptation Island" und hat seitdem in zahlreichen Shows mitgemischt: "Promis unter Palmen", "CoupleChallenge", "Are You The One – Realitystars in Love", "Ex on the Beach", um nur ein paar davon zu nennen.

Calvin Kleinen wird als Dschungelcamp-Kandidat gehandelt. © imago/Gartner

Vor einigen Monaten verriet Calvin Kleinen in einer RTL-Show, dass er einer IBES-Teilnahme nicht abgeneigt sei: "Wenn der Dschungel Block hat, habe ich auch Bock!" Der Partysänger mit einer Vorliebe für Leo-Prints gilt als echter Draufgänger, der es mit der Treue nicht immer so genau nimmt. Ob er im Dschungelcamp die Chance bekommt, der nächsten Dame das Herz zu brechen? Man darf gespannt sein.