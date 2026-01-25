Dschungel-Streitfigur Gil Ofarim: Bruder Tal meldet sich zu Wort

Kaum hat Gil Ofarim das Dschungelcamp betreten, wurde er mit dem Davidstern-Skandal konfrontiert. Doch der Sänger schweigt beharrlich, beruft sich auf eine Verschwiegenheitserklärung. Nun meldete sich sein Bruder Tal zu Wort.

Die anderen Camper ließen nicht lange auf sich warten: Kaum hatte Gil Ofarim (43) das Dschungelcamp betreten, stellten ihn Patrick Romer (30) und Umut Tekin (28) zur Rede. Sie wollten wissen, was es mit dem Davidstern-Skandal auf sich hat. Doch der Sänger blieb stumm. Auch als Mitcamperin Ariel Consuelo später einen neuen Anlauf wagte, bekam sie keine Antwort - und wurde stattdessen von Ofarim "Mäusele" genannt.

Eine Unterschrift, die bindet

Der Grund für das Schweigen ist offenbar rechtlicher Natur. Gil selbst deutete es im Camp bereits an: "Ich sag's dir ganz einfach: Ich kann nicht drüber reden, weil ich nicht drüber reden darf. Ich habe eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben müssen." Sein Anwalt Alexander Stevens bestätigte : "Ich kann Ihnen bestätigen, dass mein Mandant einer Verschwiegenheitsverpflichtung unterliegt."

Auch sein Bruder Tal Ofarim meldete sich nun diesbezüglich zu Wort. Bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Die Stunde danach" sprach er mit Angela Finger-Erben und Olivia Jones über Gils schwierige Lage. "Es gibt ja Gründe, warum er nicht darüber reden kann", verriet Tal. "Ich glaube, sonst hätte er es schon längst getan."

Wird Gil noch weich?

Doch das Dschungelcamp dauert bekanntlich über zwei Wochen. Könnte der Druck der Mitcamper Gil irgendwann zum Reden bringen? Tal Ofarim glaubt nicht daran. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass er dann irgendwann einfach geknackt wird und dann darüber redet", erklärte er. Ein Verstoß gegen die Verschwiegenheitspflicht würde seinem Bruder nur "noch mehr Probleme bereiten".

Doch es ist nicht allein die rechtliche Vereinbarung, die Gil zum Schweigen zwingt. "Ich glaube, er fühlt sich da drin schon ein bisschen bedrängt", offenbarte Tal Ofarim einen weiteren Aspekt. "Und dann öffnet man sich vielleicht auch nicht so leicht."

Eine höchst anstrengende Situation für den 43-Jährigen, wie sein Bruder zu wissen glaubt. Und eine, die mit fortlaufender Dauer des TV-Formats sicherlich nicht einfacher wird. Der "Mäusele"-Satz könnte dafür ein erstes Anzeichen gewesen sein, mutmaßt Tal Ofarim. "Klar, ich will das jetzt nicht verteidigen. Aber ich glaube, er hat sich in diesem Moment auch die Frage gestellt: 'Worüber diskutiere ich hier gerade?'"

Die 19. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" ist am Freitagabend gestartet (RTL, auch abrufbar).