Dritte Staffel "Kaulitz & Kaulitz": Erste Details sind bekannt

Podcast, Tour, Netflix-Show: Bill und Tom Kaulitz haben aktuell viel zu tun. Jetzt geben die bekanntesten Promi-Zwillinge Deutschlands Einblicke in die dritte Staffel ihrer Reality-Sendung "Kaulitz & Kaulitz".

"The Party has arrived!" – bis dieser Satz wieder bei Netflix ertönen wird, könnte es noch etwas dauern. Die dritte Staffel der Erfolgsshow "Kaulitz & Kaulitz" ist aktuell in Produktion und die ersten Episoden sind bereits fertig. Dennoch ist der Start erst für 2026 angekündigt. Inzwischen sind Details über den Inhalt der neuen Ausgabe durchgesickert – ausgeplaudert von Bill und Tom Kaulitz.

Großer Zoff im Hause Kaulitz: "Es werden Tränen fließen"

In der neuesten Folge ihres Podcasts "Kaulitz Hills" verraten die beiden "Tokio Hotel"-Musiker, dass es zwischen ihnen ordentlich gekracht hat. "Ich habe schon unseren großen Streit in 'Kaulitz & Kaulitz' Staffel 3 gesehen", erzählt Bill Kaulitz. Worum es bei dem Mega-Zoff geht, wollen die beiden noch nicht verraten – allerdings sprechen sie offen über die Auswirkungen. "Es werden Tränen fließen. Ich glaube, das hat man noch nie gesehen." Tom Kaulitz fügt an: "Es ist außer Kontrolle geraten."

Fazit nach Streit: "Ich war zufrieden mit mir"

Offenbar haben die Promi-Brüder während der heftigen Auseinandersetzung persönliche Grenzen überschritten. Daher musste der "Tokio Hotel"-Sänger die Aufnahmen später sogar prüfen, um zu entscheiden, ob das rausgeschnitten werden sollte. Grund dafür ist ein vorangegangener Streit aus der zweiten Staffel. "Bei unserem letzten Streit bin ich ja oft schlecht weggekommen. Da haben viele gesagt, der Bill ist aber gemein, weil der Tom hat ja wirklich Flugangst."

Mit "Kaulitz & Kaulitz" haben Bill und Tom Kaulitz einen großen Netflix-Hit gelandet. © imago/Eventpress

Daher entschied sich Bill Kaulitz dafür, die Szenen erst nach einer Sichtung für die Öffentlichkeit freizugeben. Nachdem der Schwager von Heidi Klum die entsprechenden Ausschnitte gesehen hatte, lautete sein Fazit: "Ich war vollkommen zufrieden mit mir." Damit war die Entscheidung gefallen: Der Mega-Zoff wird tatsächlich in der Netflix-Sendung ausgestrahlt.

Wann startet "Kaulitz & Kaulitz" Staffel 3?

Ein genaues Datum der Veröffentlichung steht bislang nicht fest, da sich das Rohmaterial aktuell noch in der Postproduktion befindet. Doch Bill und Tom Kaulitz geben ihren Fans einen kleinen Lichtblick: "Es dauert noch eine Weile. [...] Es kommt wie jedes Jahr im Sommer."