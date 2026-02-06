Drei Monate ohne Führerschein: Wann Jutta Speidel wieder losdüsen darf

Mit einer "Guerilla-Aktion" macht Jutta Speidel Ende 2025 auf ihre Misere aufmerksam: Weil die Schauspielerin zu schnell gefahren ist, musste sie für drei Monate ihren Führerschein abgeben. Wann die Münchnerin endlich wieder fahren darf und wie sie die Zeit im Fahrverbot überstanden hat, erzählt sie der AZ.

Jutta Speidel kommt am zur Cirque du Soleil-Premiere "Alegria" auf der Theresienwiese. Wie die Schauspielerin ihre Zeit ohne Führerschein überstanden hat, verrät sie der AZ.

Und plötzlich ist der Lappen weg: Mit diesem Umstand sah sich Schauspielerin Jutta Speidel Anfang November vergangenen Jahres plötzlich konfrontiert.

Mit 70 km/h zu schnell in die Radarfalle

Auf der Rückfahrt von einer Lesereise in der Schweiz hatte die 71-Jährige, geplagt von einem vorherigen Stau, entsprechende Schilder übersehen und raste bei einer erlaubten Geschwindigkeit von 60 mit stolzen 137 km/h, also 70 km/h drüber, in die Radarfalle. "Ich bin eigentlich eine sehr umsichtige Fahrerin", sagte Speidel damals der AZ. Die Strecke sei ihr bestens bekannt gewesen, so rechnete die Schauspielerin umso weniger mit einer 60er-Zone.

Jutta Speidel: Wann bekommt sie ihren Führerschein wieder?

Eine Unachtsamkeit, die die Münchnerin ihren Führerschein kostete und ihr Punkte in Flensburg sowie ein saftiges Bußgeld bescherte.

Die AZ trifft Jutta Speidel am Donnerstag (6. Februar) am Rande der Cirque-du-Soleil-Premiere. Ihren Führerschein habe sie noch nicht wieder, sagt Speidel und verweist lachend auf ihren "Chauffeur" Michael Mors, der wie Speidel ehrenamtlich für den Verein Horizont e.V. tätig ist und sie am Abend zur Premiere begleitete.

Jutta Speidel und „Chauffeur“ Michael Mors bei der Premiere des Cirque du Soleil am Donnerstag in München. Erst in ein paar Tagen kann die Schauspielerin wieder selbst zu Veranstaltungen fahren. © Agency People Image (c) Manuel Tilgner

Die Zeit ohne Führerschein? "Habe ich erstaunlich gut überstanden"

Doch die Durststrecke dauert nicht mehr lange: "Nur noch wenige Tage, dann habe ich ihn wieder. Dann habe ich die drei Monate hinter mir", so Speidel zur AZ. Die Zeit ohne? Habe sie "erstaunlich gut überstanden", so die Schauspielerin ("Fleisch"). "Ich bin sehr viel gelaufen. An die 200 Kilometer bestimmt", lacht Speidel. "Und ich kenne jetzt auch alle Eisenbahnstrecken und viele S-Bahn-Verbindungen." Besonders überzeugt haben diese die Schauspielerin aber wohl nicht: "Ich werde am 1. März sofort wieder losdüsen", sagt sie der AZ.

Beim Sportpresseball in Frankfurt machte Jutta Speidel Ende 2025 auf ihre Misere mit einem Schild aufmerksam: "Wer sammelt jetzt die Spenden?" © imago/STAR-MEDIA

Besonders schwer traf die 71-Jährige der Verlust ihres Führerscheins damals aber vor allem wegen eines bitteren Faktors: Als Botschafterin ihres Vereins Horizont e.V., der Mütter und deren Kinder unterstützt, die plötzlich auf der Straße stehen, ist Jutta Speidel viel unterwegs und zeigt Präsenz - zur Weihnachtszeit natürlich umso mehr.