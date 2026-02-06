Drei Monate ohne Führerschein: Wann Jutta Speidel wieder losdüsen darf
Und plötzlich ist der Lappen weg: Mit diesem Umstand sah sich Schauspielerin Jutta Speidel Anfang November vergangenen Jahres plötzlich konfrontiert.
Mit 70 km/h zu schnell in die Radarfalle
Auf der Rückfahrt von einer Lesereise in der Schweiz hatte die 71-Jährige, geplagt von einem vorherigen Stau, entsprechende Schilder übersehen und raste bei einer erlaubten Geschwindigkeit von 60 mit stolzen 137 km/h, also 70 km/h drüber, in die Radarfalle. "Ich bin eigentlich eine sehr umsichtige Fahrerin", sagte Speidel damals der AZ. Die Strecke sei ihr bestens bekannt gewesen, so rechnete die Schauspielerin umso weniger mit einer 60er-Zone.
Jutta Speidel: Wann bekommt sie ihren Führerschein wieder?
Eine Unachtsamkeit, die die Münchnerin ihren Führerschein kostete und ihr Punkte in Flensburg sowie ein saftiges Bußgeld bescherte.
Die AZ trifft Jutta Speidel am Donnerstag (6. Februar) am Rande der Cirque-du-Soleil-Premiere. Ihren Führerschein habe sie noch nicht wieder, sagt Speidel und verweist lachend auf ihren "Chauffeur" Michael Mors, der wie Speidel ehrenamtlich für den Verein Horizont e.V. tätig ist und sie am Abend zur Premiere begleitete.
Die Zeit ohne Führerschein? "Habe ich erstaunlich gut überstanden"
Doch die Durststrecke dauert nicht mehr lange: "Nur noch wenige Tage, dann habe ich ihn wieder. Dann habe ich die drei Monate hinter mir", so Speidel zur AZ. Die Zeit ohne? Habe sie "erstaunlich gut überstanden", so die Schauspielerin ("Fleisch"). "Ich bin sehr viel gelaufen. An die 200 Kilometer bestimmt", lacht Speidel. "Und ich kenne jetzt auch alle Eisenbahnstrecken und viele S-Bahn-Verbindungen." Besonders überzeugt haben diese die Schauspielerin aber wohl nicht: "Ich werde am 1. März sofort wieder losdüsen", sagt sie der AZ.
Besonders schwer traf die 71-Jährige der Verlust ihres Führerscheins damals aber vor allem wegen eines bitteren Faktors: Als Botschafterin ihres Vereins Horizont e.V., der Mütter und deren Kinder unterstützt, die plötzlich auf der Straße stehen, ist Jutta Speidel viel unterwegs und zeigt Präsenz - zur Weihnachtszeit natürlich umso mehr.
- Themen:
- Jutta Speidel
- Promis
