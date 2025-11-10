"War völlig genervt": Fehlentscheidung kostet Jutta Speidel ihren Führerschein

AZ-Plus
Eigentlich ist Schauspielerin Jutta Speidel ständig für ihren wohltätigen Verein unterwegs. Doch jetzt hat sie sich selbst ausgebremst – im wahrsten Sinne des Wortes.
AZ/ dpa
Speidel war zu schnell und muss dafür büßen, zumindest ein wenig – der Führerschein ist erstmal weg (Archivbild).
Speidel war zu schnell und muss dafür büßen, zumindest ein wenig – der Führerschein ist erstmal weg (Archivbild). © BrauerPhotos / P.Schoenberger

Schauspielerin Jutta Speidel (71) ist nach eigenen Angaben erstmal ihren Führerschein los. Sie sei viel zu schnell unterwegs gewesen und geblitzt worden, sagte sie der "Bild"-Zeitung: "Ich habe die Schilder einfach nicht gesehen", sagte sie. "Ich bin aus der Schweiz gekommen, bin durch den Pfändertunnel gefahren. Nach zweieinhalb Stunden Stau war ich völlig genervt."

Speidel: "Ich habe Gas gegeben"

Dann habe sie wieder freie Fahrt gehabt – "und ich habe Gas gegeben. Nach 30 Kilometern musste ich abbiegen, wusste aber nicht, dass dort eine Polizeikontrolle ist". Die Folge: "Das war teuer – aber viel schlimmer ist: Ich habe drei Monate keinen Führerschein."

Die 71-Jährige macht ihre Temposünde öffentlich, weil sie das Auto für ihre Wohltätigkeitsarbeit für den Verein Horizont brauche, der obdachlosen Müttern und ihren Kindern ein Zuhause bietet. "Das bringt mich richtig in die Bredouille", sagte sie der "Bild". "Ich bitte die Leute einfach, jetzt zu spenden – weil ich nicht mehr so viele Reisen machen kann."

3 Kommentare
  Geke44 vor 5 Minuten

    Für ihre Blödheit soll man auch noch
    spenden? Hat sie noch alle?👎🥊

  Dicker Hals vor 6 Minuten

    Also in der BLÖD war zu lesen dass sie die zulässige Geschwindigkeit um 70 (!!) km/h überschritten hat!
    Wenn ich schon auf den FS angewiesen bin, sollte man das tunlichst nicht machen......
    *Kopfschüttel!*

  kartoffelsalat vor 51 Minuten

    Klae, man sich nur wenn man nicht genervt ist oder um eine Polizeikontrolle weiß.

    Wenn man nach 2,5 Autofahrt nervlich nicht mehr in der Lage ist ein Auto zu führen sollte man überlegen ob es nicht vielleicht doch alternative Reisearten gibt.

