"War völlig genervt": Fehlentscheidung kostet Jutta Speidel ihren Führerschein

Eigentlich ist Schauspielerin Jutta Speidel ständig für ihren wohltätigen Verein unterwegs. Doch jetzt hat sie sich selbst ausgebremst – im wahrsten Sinne des Wortes.

Speidel war zu schnell und muss dafür büßen, zumindest ein wenig – der Führerschein ist erstmal weg (Archivbild).

Schauspielerin Jutta Speidel (71) ist nach eigenen Angaben erstmal ihren Führerschein los. Sie sei viel zu schnell unterwegs gewesen und geblitzt worden, sagte sie der "Bild"-Zeitung: "Ich habe die Schilder einfach nicht gesehen", sagte sie. "Ich bin aus der Schweiz gekommen, bin durch den Pfändertunnel gefahren. Nach zweieinhalb Stunden Stau war ich völlig genervt."

Speidel: "Ich habe Gas gegeben"

Dann habe sie wieder freie Fahrt gehabt – "und ich habe Gas gegeben. Nach 30 Kilometern musste ich abbiegen, wusste aber nicht, dass dort eine Polizeikontrolle ist". Die Folge: "Das war teuer – aber viel schlimmer ist: Ich habe drei Monate keinen Führerschein."

Die 71-Jährige macht ihre Temposünde öffentlich, weil sie das Auto für ihre Wohltätigkeitsarbeit für den Verein Horizont brauche, der obdachlosen Müttern und ihren Kindern ein Zuhause bietet. "Das bringt mich richtig in die Bredouille", sagte sie der "Bild". "Ich bitte die Leute einfach, jetzt zu spenden – weil ich nicht mehr so viele Reisen machen kann."