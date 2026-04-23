Dreharbeiten im Donisl: Münchner Wiesn-Wirt stellt sich TV-Wettkampf – wer die Konkurrenz ist

Kamera ab in Münchens zweitältestem Wirtshaus: Franziska Kohlpaintner und Peter Reichert treten mit ihrem Donisl bei der beliebten TV-Show "Mein Lokal, dein Lokal" an. Wie sich das Wirte-Paar gegen ihre Konkurrenten schlägt, was schiefgelaufen ist – und ob sie heute nochmal teilnehmen würden.

Franziska Kohlpaintner und Peter Reichert (M.) begrüßen für den Dreh von "Mein Lokal, dein Lokal" ihre vier Gastro-Kollegen (v.l.) Andre Bahlo (Pescheria), Lukas Weber (Gasthaus Weber), Yesim Celik (Rumeli) und Piya Yüce (Piya) im Donisl am Marienplatz.

Abliefern, mit vier fremden Gastronomen, einem Sternekoch und zahlreichen TV-Kameras im Nacken? Für das Münchner Gastronomen-Paar Franziska Kohlpaintner und Peter Reichert, kein Problem!

Profi-Koch Ali Güngörmüs schlägt Münchner Wirte-Paar für die Koch-Show vor

Das Power-Pärchen ist es schließlich nicht nur im Bräurosl-Festzelt auf der Wiesn gewohnt, unter Druck und zahlreichen Augen zu funktionieren, sondern auch im "Alltag" in ihrem Donisl, der – Achtung – zweitältesten Gaststätte Münchens.

Daher zögerten Reichert und Kohlpaintner nicht lange, als Sterne- und TV-Koch Ali Güngörmüs die beiden Wirte für seine Spezial-Ausgabe der beliebten Serie "Mein Lokal, dein Lokal" vorschlug. "Ali kennen wir seit einigen Jahren über unseren guten Freund und Meisterkoch Karl Ederer", erzählt Franziska Kohlpaintner, die die Sendung auch privat regelmäßig verfolgt, der AZ.

Promi-Koch Ali Güngörmüs (M.) schaut Donisl-Küchenchef Rainer Unglaub (r.) über die Schulter. © justfriendsproductions

In der Koch-Show, die wochentags immer um kurz vor 18 Uhr auf Kabel Eins ausgestrahlt wird, messen sich jede Woche fünf Restaurantchefs einer Stadt miteinander: Gegenseitig testen die Berufskollegen die Gerichte auf der Karte der jeweils anderen Gastronomen und blicken in fremden Küchen hinter die Kulissen.

Münchner Wirte im Konkurrenzkampf: So war die Stimmung in der "Mein Lokal, dein Lokal"-Runde

Auch in der Münchner Ausgabe, die in der Woche vom 4. Mai ausgestrahlt werden soll, treffen Franziska Kohlpaintner und Peter Reichert auf vier Kollegen: "Tatsächlich kannten wir keinen einzigen Mitbewerber", verrät die Wirtin der AZ. Die Stimmung innerhalb der Runde sei allerdings "von Anfang an großartig" gewesen. "Es haben sich daraus tolle Freundschaften entwickelt, wir besuchen uns gegenseitig in unseren Lokalen und sehen uns auch alle zur Wiesn in der Bräurosl wieder – inklusive Produktionsteam", so Kohlpaintner.

Neben dem Donisl mit dabei aus München: die Restaurants Piya, Pescheria, Rumeli und – aus der Nähe von Erding – das Gasthaus Weber.

Franziska Kohlpaintner: "Eine gewisse Nervosität war im ganzen Haus zu spüren"

Gedreht wurde bereits Anfang Februar fünf Tage am Stück und einen halben Tag mit Sternekoch Ali. Das Donisl-Team war am Mittwoch an der Reihe. Für Franziska Kohlpaintner einerseits ein Vorteil: "So konnte ich an den beiden Tagen zuvor ein gutes Gefühl für den Ablauf bekommen und mich ein wenig an die Kameras gewöhnen." Für die Donisl-Belegschaft hingegen war es am Dreh-Tag die Premiere vor Kameras: "Somit war natürlich eine gewisse Nervosität im ganzen Haus zu spüren", erzählt die fesche Wiesn-Wirtin über ihren eigenen Dreh-Tag.

Franziska Kohlpaintner und Peter Reichert bei den Dreharbeiten zu "Mein Lokal, dein Lokal" im Donisl. © justfriendsproductions

"Kleinigkeiten in den Hauptgängen": So lief der Dreh-Tag im Donisl

Diese Nervosität habe sich auch in "der ein oder anderen Kleinigkeit in den Hauptgängen bemerkbar gemacht". Was genau schiefgelaufen ist? Darf Kohlpaintner vor der Ausstrahlung noch nicht verraten. Aber: "Alles in allem sind wir sehr zufrieden mit unserer Leistung und dem Feedback unserer Kolleginnen und Kollegen und wahnsinnig stolz auf unser Team." Umso mehr, da das Team am Dreh-Tag noch eine zusätzliche Challenge zu meistern hatte: "Wir hatten unser reguläres Geschäft parallel laufen und sogar zum gleichen Zeitpunkt noch zwei Veranstaltungen im ersten Stock."

So bewertet der Promi-Koch das Restaurant des Münchner Wirte-Paars

Auch das Feedback von Profi-Koch Ali Güngörmüs, der die Gastronomen zusätzlich bewertet und bepunktet, sei "sehr wertvoll" gewesen, sagt Kohlpaintner. So habe sich das Wirtepaar etwa einen Vorschlag des Sternekochs zum beliebten Ochsengericht auf der Donisl-Karte "sehr zu Herzen genommen".

Gute Tipps vom Profi-Koch: Ali Güngörmüs (l.) testet mit den Gastgebern Franziska Kohlpaintner und Peter Reichert sowie Küchen-Chef Rainer Unglaub ein Gericht von der Donisl-Karte. © justfriendsproductions

Ausstrahlung auf Kabel Eins: Wann ist die Donisl-Folge im TV zu sehen?

Zu sehen sein wird die Folge im Donisl am 6. Mai. Und die beiden Gastronomen? Die veranstalten zu diesem Anlass eine "kleine Watch-Party mit Freunden und einigen Stammgästen", verrät die Wirtin.

Nachdem die Dreharbeiten inzwischen schon einige Wochen zurückliegen: Würden Franziska Kohlpaintner und Peter Reichert das Experiment "Mein Lokal, dein Lokal" rückblickend nochmal wagen? "Sofort", Franziska Kohlpaintner muss nicht lange überlegen. "Ich habe bei den Dreh-Tagen so viel ge- und kennengelernt und war wieder einmal begeistert, was München für eine tolle und vielfältige Gastronomie zu bieten hat."