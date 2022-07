Drama um Dieter Wedel: Seine Witwe Uschi Wolters stirbt nur wenige Tage nach ihm

Uschi Wolters ist tot. Die Witwe des jüngst verstorbenen Star-Filmemachers Dieter Wedel starb keine zwei Wochen nach ihrem Mann.

Am 13. Juli erlag Star-Regisseur Dieter Wedel im Alter von 82 Jahren einer Leukämie-Erkrankung. Nun der nächste Schicksalsschlag.

Wie die "Bild" berichtet, starb Wedels Witwe, Uschi Wolters (74) nur wenige Tage nach ihrem Ehemann. Die 74-Jährige litt an einem Magentumor und lag, wie ihr Ehemann, im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.

Wedel-Witwe Uschi Wolters stirbt kurz nach ihrem Mann

Zeitweise soll Wolters in das Zimmer ihres krebskranken Mannes geschoben worden sein, um letzte gemeinsame Stunden mit ihm zu verbringen und sich dort von ihm zu verabschieden.

Wie die "Bild" schreibt, starb Wolters am 26. Juli und damit nur 13 Tage nach ihrem Ehemann. Als der Leichnam von Dieter Wedel am 28. Juli in der Nähe von Hamburg eingeäschert wurde, war seine Ehefrau zu diesem Zeitpunkt bereits zwei Tage tot.

Am 14. Juli informierte Wolters, die Wedel nach jahrelanger Partnerschaft im Jahr 2014 geheiratet hatte, über ihre Anwälte die Öffentlichkeit über das Ableben ihres Ehemannes. Ihre Schwiegersöhne Dominik Elstner (41) und Benjamin Voland, zu denen Wolters keinen Kontakt pflegte, informierte sie nicht persönlich, sie erfuhren durch die Medien vom Tod ihres Vaters.