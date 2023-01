Djamila Rowe wünscht sich mehr Kontakt zu ihrem Sohn: Tränen-Ausbruch im Dschungelcamp

Mit seinem Brief sorgte der Sohn von Djamila Rowe für einen emotionalen Überraschungsmoment bei der Trash-TV-Beauty. Wie ist das Verhältnis der beiden? Die Dschungelcamperin hat jetzt offen darüber gesprochen und damit sogar Mitcamper zu Tränen gerührt.

"Ich bin stolz auf dich, du gewinnst das. Dein Sohn." Wegen dieser Briefzeile flossen bei Djamila Rowe vor wenigen Tagen dicke Tränen im Dschungelcamp. Eigentlich hält die Reality-TV-Aktrice ihre Kinder aus der Öffentlichkeit heraus. Doch jetzt macht sie eine Ausnahme und spricht ganz offen über ihr Verhältnis zu ihrem erwachsenen Sohn.

Djamila Rowe über ihren Sohn: "Er hat mir das hier nicht zugetraut"

Djamila Rowe musste wenige Tage vor dem Start von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" überstürzt nach Australien reisen, denn sie wurde als Ersatzkandidatin für den ausgefallenen Martin Semmelrogge eingesetzt. Von ihrem Sohn konnte sie sich daher nicht verabschieden.

Auch wenn der 25-Jährige nicht viel von ihrer Teilnahme an dem Trash-Format halten soll, hofft die Dschungelcamperin, dass er seine Meinung inzwischen geändert hat. "Er hat mir das hier nicht zugetraut", sagt die 55-Jährige in der Show mit Tränen in den Augen. Vielleicht wird sich das Mutter-Sohn-Verhältnis durch ihre Teilnahme wieder verbessern, denn aktuell gibt Djamila Rowe im Dschungelcamp eine gute Figur ab.

Tränen im RTL-Dschungel: Djamila Rowe will mehr Kontakt zu ihrem Sohn

Eigentlich wollte Djamila Rowe im Dschungelcamp nicht weinen, wie sie betont. Doch wenn es um ihre Kinder geht, wird sie emotional. "Ich würde mir sehr wünschen, wir hätten mehr Kontakt. Oder dass er anruft und fragt, wie geht es Dir?", erklärt sie ihren Gefühlsausbruch und bringt damit sogar einen Mitcamper zum Nachdenken.

Für Gigi Birofio steht seine Mutter über allem, trotzdem grübelt er über sein eigenes Verhalten: "Was du mir gerade erzählt hast, das tut mir auch voll weh. Manchmal gehe ich auch nicht ran, wenn Mama anruft." Die Worte von Djamila Rowe scheinen den 23-jährigen Reality-Star nachhaltig zu beschäftigen, denn während der gemeinsamen Schatzsuche kommt es zu einem emotionalen Ausbruch. "Wäre ich Djamilas Sohn, wäre ich ganz stolz auf meine Mama", sagt er über die Leistung seiner Mitstreiterin und bricht in Tränen aus.

Ob sich der Wunsch von Djamila Rowe erfüllen wird, zeigt sich nach ihrer Teilnahme bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Zumindest mit Gigi Birofio ist sie durch die Schatzsuche zu einem Dreamteam zusammengewachsen. Was noch im Dschungelcamp geboten war und wie sich die Kandidaten in der Prüfung geschlagen haben, sehen Sie in der Bilderstrecke.