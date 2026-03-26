Viele Jahre zählte Thomas Müller zu den größten Stars beim FC Bayern München. Doch seit August 2025 kickt der sympathische Stürmer für die Vancouver Whitecaps. Nun verrät er, was die daheimgebliebene Ehefrau Lisa zu seinen Kanada-Plänen sagte – und wie es sich mit der Einsamkeit verhält.

Thomas Müller (36) ist für viele Fans auf ewig mit dem FC Bayern München verknüpft. Dennoch wechselte der Stürmer vor einigen Monaten das Team – und kickt seit August 2025 für die Vancouver Whitecaps. Seine Ehefrau Lisa Müller (36), die in Deutschland im Reitsport aktiv ist, trat den Umzug nach Kanada nicht an. Nun gewährt Thomas Müller Einblicke in sein Gefühlsleben: Fühlt sich der Fußballstar in Vancouver manchmal einsam?

Thomas Müller über Einsamkeit: "Finde das nicht schlimm"

Zwischen München und Vancouver bestehen neun Stunden Zeitverschiebung. Ob das die Kontaktaufnahme in die bayerische Heimat verkompliziert? Das möchte Johannes B. Kerner (61) von Thomas Müller wissen, als die beiden für eine neue Ausgabe von "Bestbesetzung" auf zusammenkommen. Der Moderator fragt explizit, ob sich der Fußballprofi in Kanada manchmal einsam fühle.

Thomas Müller gibt zu, dass er sehr ruhige Momente kenne, ordnet diese aber neutral ein: "Ich finde das nicht schlimm. Das ist eine grundsätzliche Lebenseinstellung von mir, dass ich nicht jeden Moment und nicht jede Emotion gleich bewerten muss. Dass das jetzt ganz gut ist oder ganz schlecht ist, wie ich gerade fühle." Das negativ konnotierte Gefühl der "Einsamkeit" könne auch positiv ausgelegt werden, findet Müller – ganz nach dem Motto: "Heute hatte ich meine Ruhe."

Für die Fußballkarriere zog Thomas Müller nach Kanada und ließ seine bayerische Heimat zurück. © imago/MIS

Fußballprofi Müller: "Spürst manchmal schon die Einsamkeit"

Schließlich gibt der 36-Jährige zu: "Du spürst manchmal schon die Einsamkeit." Aber das wisse er ganz entspannt zu akzeptieren: "Das ist ja nicht dramatisch. Dann bist du halt für einen Moment alleine." Die Ruhe gebe Thomas Müller sogar den Raum, über vieles nachzudenken, was im Trubel oft untergehe.

Um seine körperliche Fitness zu wahren, entscheidet sich Müller bewusst gegen Telefonate zu unvernünftigen Zeiten. Ab 22.30 Uhr kanadischer Ortszeit sei sein Smartphone im Flugmodus, erzählt er. Personen, die ihm vorwerfen, sich nicht oft genug zu melden, habe der Fußballer schon lange aussortiert: "Die Menschen, mit denen ich mich umgebe, da habe ich nicht diesen Druck, den man vielleicht auch ab und zu mal kennt."

Kanada-Umzug: "Diskussionen" mit Ehefrau Lisa Müller

Schließlich kommt Johannes B. Kerner auch auf die Ehe von Thomas Müller zu sprechen. Schmunzelnd merkt der Moderator an, dass seine eigene Ehefrau Alina Einwände äußern würde, wenn er plötzlich ins Ausland gehen wolle. Eine Debatte, die auch Thomas Müller von zu Hause kennt: "Ja, natürlich war es eine Diskussion: Wie machen wir jetzt weiter? Aber am Ende des Tages habe ich mich für den Sport entschieden."

Thomas und Lisa Müller: Das Ehepaar betreibt zusammen einen Reiterhof in Bayern. © imago/Pressefoto Baumann

"Ich war ja eh sehr lange in München an unserer Homebase", rechtfertigt Thomas Müller seine Entscheidung. Zwar würde ihn der gemeinsame Reiterhof sehr an Bayern binden, doch hätten sie auch in seiner Abwesenheit alles gut organisiert. Auf die Schlagzeilen angesprochen, die sein (Nicht-)Erscheinen auf Reitturnieren seiner Ehefrau oft auslöst, sagt er nur: "Ja, aber das ist halt so. Das ist ganz entspannt."