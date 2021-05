"Dirty 30": Lena Meyer-Landrut gratuliert sich selbst zum Geburtstag

Sängerin Lena Meyer-Landrut feiert am 23. Mai ihren 30. Geburtstag und gratuliert sich selbst dazu. Den Fans spendiert sie ein neues Foto.

Am Sonntag wird Lena Meyer-Landrut 30 Jahre alt

Lena Meyer-Landrut feiert am Sonntag (23. Mai) ihren 30. Geburtstag und gratuliert sich selbst dazu. "Dirty 30" (dt. "Schmutzige 30"), kommentiert sie ein neues Foto, auf dem sie mit überraschend langen, braunen Haaren in einem beigen Seidenhängerchen einen Schulterblick in die Kamera macht. Keine Stunde nach der Veröffentlichung hatte sie damit schon fast 65.000 Likes und unzählige "Happy Birthday"-Kommentare eingesammelt.

Erst am 17. Mai hatte sie ihren kompletten Instagram-Feed gelöscht. Bereits einen Tag später hatte sich die Hannoveraner Sängerin mit dann zurückgemeldet und wurde dafür mit ganz viel "Love" von ihren Fans überschüttet. In dem kurzen Clip sind Ausschnitte von Konzerten vermischt mit anderen Video-Sequenzen zu sehen. Darunter läuft ein Dance-angehauchter Up-Tempo-Beat. Am Ende ist das Datum 21. Mai mit dem Wort "Optimistic" eingeblendet. Gemeint war eine neue EP, .