Katerina Jacob ist eigentlich kein Fan vom Trachten-Shopping – das gibt sie offen zu. Bei Dirndl-Designerin Kinga Mathe wurde sie nun aber fündig: Stolz zeigt sie sich in einem hellblauen Look, der wie angegossen passt. Die Designerin freut sich in der AZ über ihre prominente Kundin.

Katerina Jacob freut sich über ihr neues Dirndl. Die Schauspielerin hat nämlich schon frustrierende Anproben hinter sich.

Katerina Jacob (68) ist gebürtige Münchnerin und besitzt ein Haus am Starnberger See. Die Schauspielerin, die zeitweise auch in Kanada lebt, ist somit fest in Bayern verwurzelt. Doch wie sie nun gesteht, stand sie bislang mit bayerischer Tracht auf Kriegsfuß. Bei einem Shopping-Erlebnis am Tegernsee sollte sich das jetzt ändern: Der Bruder von Star-Designerin Kinga Mathe bewies ein gekonntes Händchen bei Jacobs Dirndl-Wahl.

Katerina Jacob ehrlich: "Schwer, bei meiner Figur ein Dirndl zu finden"

In ein Dirndl investiert man meist ordentlich Geld: Daher soll es natürlich gut sitzen. Doch die Suche gestaltet sich nicht immer einfach, wie auch Katerina Jacob auf Instagram zugibt. "Es ist wirklich schwer, bei meiner Figur ein Dirndl zu finden. Was hab ich nicht alles probiert", so die Schauspielerin. "Heute bin ich zwischen zwei Terminen bei Kinga Mathe reingehuscht."

In dem Dirndl-Geschäft am Tegernsee wurde sie fachmännisch vom Bruder der Label-Chefin beraten: "Janos, der entzückende Verkäufer, umfasste kurz meine Taille, murmelte etwas, schob mich in die Umkleide und was soll ich sagen – er kam mit vier verschiedenen Modellen, die mir (fast) alle passten." Letztendlich wurde Katerina Jacob fündig: "Das Hellblaue bekam den Zuschlag, passt perfekt! Das nenn ich mal Augenmaß!"

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Dirndl-Designerin zur AZ: Katerina Jacobs "Look ist wie für sie gemacht"

Nicht nur die Schauspielerin selbst freut sich über den Shopping-Erfolg. Auch die Designerin Kinga Mathe, die für die Wiesn schon Promi-Damen wie Verona Pooth und Nazan Eckes ausstattete, ist mit dem Endresultat sehr zufrieden: "Katerina sieht einfach fantastisch in ihrem neuen Dirndl aus", lässt sie in der AZ verlauten.

Kinga Mathe ist die Dirndl-Designerin, der viele Promis vertrauen. © BrauerPhotos/S.Brauer

Kinga Mathe findet: "Sie hat eine unglaubliche Ausstrahlung und trägt Tracht mit so viel Natürlichkeit und Lebensfreude. Es war uns eine große Freude, sie bei uns auszustatten. Ich finde, dieser Look ist wie für sie gemacht." Ob man Katerina Jacob in einem Monat wohl auf dem Oktoberfest antreffen wird? Das perfekte Outfit dafür hat sie jetzt zumindest schon im Kleiderschrank hängen.