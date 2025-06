Dinner bei niederländischen Royals: Friedrich Merz kommt ohne Gattin

König Willem-Alexander und Königin Máxima der Niederlande haben am Dienstagabend in Den Haag zum großen Gala-Dinner geladen. Doch am Rande des NATO-Gipfels erschien der Bundeskanzler Friedrich Merz überraschend ohne Gattin Charlotte.

Friedrich Merz (l.) gut gelaunt ohne Gattin Charlotte bei der Ankunft am Schloss Huis ten Bosch in Den Haag.

Am Dienstagabend hatte König Willem-Alexander (58) und Königin Máxima (54) der Niederlande am Rande des NATO-Gipfels zum großen Gala-Dinner zahlreiche Staats- und Regierungschefs samt Partnerinnen und Partner auf Schloss Huis ten Bosch eingeladen. Doch der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz (69) erschien überraschend ohne seine Gattin Charlotte (64), die ihn vor wenigen Tagen noch bis nach Kanada zum G7-Gipfel begleitet hatte. In den Niederlanden fehlt von ihr jedoch jede Spur.

Wie beim Regierungssprecher Stefan Kornelius (59) erfuhr, ist kein persönlicher Grund, sondern die aktuelle politische Lage für ihre Abwesenheit verantwortlich. Die "angespannte Situation und Lage in Nahost" mache aus Sicht des Kanzlers und seiner Frau "einen konzentrierten Arbeitsgipfel" notwendig. Deswegen habe Charlotte Merz entschieden, nicht beim Unterhaltungsprogramm mitzumachen. Laut Bericht sei es ihnen jedoch wichtig, dass dies nicht als Affront gegenüber der Gastgeber gewertet würde.

Auch Donald Trump befindet sich in Den Haag

Der NATO-Gipfel in Den Haag findet am 24. und 25. Juni 2025 im World Forum in Den Haag statt. Unter der Leitung des NATO-Generalsekretärs Mark Rutte (58) werden die 32 Staats- und Regierungschefs der NATO-Länder über die Zukunft des Militärbündnisses beraten. Dazu zählen nehmen Merz unter anderem US-Präsident Donald Trump (79), der französische Präsident Emmanuel Macron (47) oder auch der britische Premierminister Keir Starmer (62). Auch die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen (66), und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (47) nehmen an dem Gipfel teil.