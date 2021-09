Dieter Bohlen im Krankenhaus: Poptitan erleidet Tauchunfall

Fans in Sorge um Dieter Bohlen: Der Poptitan meldet sich aus einem Krankenhaus. Bei einem Tauchunfall hat er sich verletzt.

Dieter Bohlen meldet sich bei seinen Fans aus dem Krankenhaus. Der 67-Jährige liegt in dem Clip in einem Klinikbett und trägt einen Verband am Kopf. Was ist passiert?

Operation bei Dieter Bohlen: Poptitan im Krankenhaus

Dem Poptitan scheint es zumindest nicht schlecht zu gehen, denn in seinem Statement-Video kann er sogar lachen. Darin erklärt er, dass er sich bei einem Tauchgang verletzt hat: "Hallo Freunde. Keine Sorge, ich hab mir beim Tauchen das Ohr ein bisschen verletzt."

Was genau passiert ist, darüber schweigt Dieter Bohlen. "Ich musste leider operiert werden, aber jetzt ist alles top. Ich höre wie ein Adler", sagt er abschließend.

Naddel wünscht Dieter Bohlen gute Besserung

In den Kommentaren gibt es zahlreiche Besserungswünsche von Promi-Freunden und Followern, darunter Mike Singer und DSDS-Kandidat Jan Böckmann. Mit einer Nachricht hat aber wohl keiner gerechnet: Ausgerechnet Ex-Freundin Nadja "Naddel" Abd el Farrag meldet sich in den Kommentaren. "Auch von mir gute Besserung", schreibt sie an Dieter Bohlen gerichtet.