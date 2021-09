Ausraster bei Gülcan Kamps Ehemann Sebastian: "Hör auf mit diesen schei** Videos"

Harte Worte von Sebastian Kamps: Im Auto pöbelt der Unternehmer-Sohn plötzlich gegen seine schwangere Ehefrau. Wie reagiert Gülcan Kamps darauf?

Zu Beginn ihrer Beziehung zeigten sich Gülcan Kamps und Ehemann Sebastian gerne gemeinsam in der Öffentlichkeit. Doch seit einigen Jahren hat sich das einstige Glamour-Paar zurückgezogen. Jetzt zeigt die Moderatorin jedoch einen Clip auf Instagram, der ihren Mann bei einem Wutausbruch zeigt.

Wutausbruch bei Ehemann von Gülcan Kamps: "So schlimm war das noch nie"

Während die schwangere Gülcan sich bei einer gemeinsamen Autofahrt selbst filmt, pöbelt plötzlich ihr Mann von der Seite: "So schlimm war das noch nie! Hör auf jetzt mit diesen Schei**-Videos, die braucht kein Mensch. F*ck, ey." Was ist denn bei der ehemaligen VIVA-Quasselstrippe und ihrem Ehemann los? Kriselt es etwa?

So reagiert Gülcan auf den Ausraster ihres Mannes Sebastian

Gülcan selbst hat das Video ihres wütenden Mannes in ihrer Instagram-Story online gestellt. Es scheint sich dabei jedoch um einen alltäglichen Beziehungsstreit zu handeln. Dass die Moderatorin die Aussagen ihres Mannes offenbar nicht ernst nimmt, zeigt ihre Reaktion - sie lacht. Zu dem Clip schreibt sie: "Wenn du deinen Podcast feiern möchtest und dein Mann dir sagt, was Sache ist!!! Ich schreie."

Gülcan über Sebastian Kamps: "Sonst ist er ganz lieb"

In einem weiteren Beitrag in ihrer Instagram-Story erklärt sie den Wutausbruch ihres Mannes Sebastian Kamps. "By the way: Mein Mann hat gerade Hunger, sonst ist er ganz lieb", schreibt Gülcan dazu. Scheint also alles in Ordnung zu sein bei dem Promi-Paar.

Vor etwa 14 Jahren hatten sich Gülcan und Sebastian Kamps glücklich und verliebt im TV gezeigt und sich bei ihrer Hochzeit filmen lassen. Mit der Aktion polarisierten sie allerdings: Während manche Fans das Spektakel romantisch fanden, erschien es anderen nur peinlich. Gülcan selbst bezeichnete die Show später als "Schnapsidee".

Inzwischen gibt die Moderatorin nicht mehr so viel von ihrem Privatleben preis. Das Video mit ihrem wütenden Ehemann ist da eher eine Ausnahme.