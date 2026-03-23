Dieses Wort war bereits 1880 im Duden: Hätten Sie die Antwort zum WWM-Quiz gewusst?

Günther Jauch stellt bei "Wer wird Millionär?" die Frage, welcher Anglizismus bereits im Urduden von 1880 zu finden ist: Job, Shampoo, okay oder Dandy? Die richtige Antwort ist 32.000 Euro wert.

In der " "-Ausgabe vom 23. März ist sprachliches Wissen gefragt. Günther Jauch stellt eine Frage, in der es um Wörter geht, die bereits in der Erstausgabe des Duden standen. Der Kandidat im RTL-Studio setzt auf mehrere Joker. Hätten Sie die Antwort gewusst?

Welches Wort stand bereits in der Urfassung des Duden?

Der Baden-Württemberger Philip Kern stellt sich Günther Jauchs Millionärs-Quiz. Für 32.000 Euro will der Moderator von seinem Studiogast wissen: Welcher Anglizismus ist bereits im Urduden von 1880 zu finden?

Job Shampoo okay Dandy

Anglizismen-Frage bei WWM: Job, Shampoo, okay oder Dandy?

Philip Kern ist sich schnell sicher: Er tendiere zu Antwortmöglichkeit C: okay. Der Software-Entwickler will jedoch kein Risiko eingehen und setzt den 50:50-Joker ein. Übrig bleiben die Optionen A: Job und D: Dandy. Kern schiebt den Telefonjoker hinterher – ein Projektmanager im IT-Bereich soll dem Baden-Württemberger mit der richtigen Antwort aushelfen. Der Joker ist sich unschlüssig, doch tippt schlussendlich auf D: Dandy.

"Wer wird Millionär?": Dandy als richtige Antwort

Philip Kern geht auf Nummer sicher und entscheidet sich dafür, mit den bereits erspielten 16.000 Euro nach Hause zu fahren. Die Frage wird anschließend aufgelöst – tatsächlich handelt es sich bei D: Dandy um die richtige Antwort. Das Wort ist also ein Anglizismus, der bereits 1880 im Urduden zu finden war. Da Philip Kern nicht wusste, was ein Dandy überhaupt ist, klärt Jauch ihn auf: "Das ist ein [...] fast übertrieben modisch gekleideter Mann. Zum Beispiel Oscar Wilde war einer."

Der irische Schriftsteller Oscar Wilde – laut Günther Jauch ein typischer "Dandy". © imago/piemags

In Bezug auf die anderen Antwortmöglichkeiten schildert Günther Jauch: "Das Wort 'Shampoo' kam 1941 in den Duden, 'okay' kam 1954 in den Duden, und 'Job' tatsächlich erst als letztes, nämlich 1961."

Dandy: Ursprung des Worts und Bedeutung

Dass das Wort 'Dandy' bereits 1880 im bekanntesten deutschen Wörterbuch zu finden war, ist auf den englischen Kultureinfluss im 19. Jahrhundert zurückzuführen. In Großbritannien tauchte der Begriff schon im 18. Jahrhundert auf und wurde mit einer Modebewegung in der Oberschicht verbunden. Einen Dandy zeichnet aus, dass er viel Wert auf Kleidung sowie Stil legt, und sich bewusst elegant präsentiert. In der heutigen Zeit schwingt bei der Bezeichnung "Dandy" oft eine gewisse Ironie mit. Das Wort findet noch regelmäßig Anwendung bei Personen, die etwas zu geschniegelt auftreten.