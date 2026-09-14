Dieser US-Sänger feierte Durchbruch in Europa: Richtige Antwort ist Jauch viel Geld wert

Frank Sinatra, Elvis Presley, Jimi Hendrix und Johnny Cash sind wichtige Namen in der US-Musikgeschichte. Doch einer von ihnen feierte die ersten Charterfolge tatsächlich in Europa. Nach diesem Künstler wird bei "Wer wird Millionär?" gesucht – und die AZ kennt die richtige Antwort.

Michael Polit (27) darf in der aktuellen "Wer wird Millionär?"-Folge auf dem Ratestuhl Platz nehmen. Souverän marschiert der Unternehmensberater bis zur 125.000-Euro-Hürde durch die Sendung, ehe er von Günther Jauch (70) mit einer Musik-Frage konfrontiert wird. Ob er den gesuchten US-Künstler finden wird?

"Wer wird Millionär?": Kandidat zückt Joker bei Musik-Frage

Ein breites Allgemeinwissen ist unerlässlich, wenn man bei "Wer wird Millionär?" abräumen will. Nicht selten stellt Günther Jauch seinen Kandidaten Fragen aus der Popkultur. In der aktuellen Folge möchte er für 125.000 Euro wissen:

Welcher US-amerikanische Musiker feierte seinen internationalen Durchbruch und seine allerersten Charterfolge in Europa?

A: Frank Sinatra

B: Elvis Presley

C: Jimi Hendrix

D: Johnny Cash

Michael Polit selbst kennt die Lösung nicht, weshalb er die Anwesenden im Publikum um Mithilfe bittet. Ein Mann aus Trier erhebt sich und ist sich sicher, dass es sich nur um C: Jimi Hendrix handeln kann. Dieser habe nämlich in Großbritannien gelebt, bevor er sich als Künstler in den USA etablierte. Erst das "Woodstock"-Festival habe Hendrix' Durchbruch auf dem US-amerikanischen Markt eingeläutet. Klingt plausibel – doch liegt er damit wirklich richtig?

Günther Jauch löst auf: Dieser US-Sänger wurde gesucht

Michael Polit jedenfalls vertraut auf das Urteil des Studiogastes und lässt Antwort C: Jimi Hendrix einloggen. Eine weise Entscheidung, wie Günther Jauch verkündet. Auch wenn B: Elvis Presley und D: Johnny Cash in jungen Jahren viel Zeit in Deutschland verbracht haben, ist tatsächlich C: Jimi Hendrix der gesuchte Künstler.

Jimi Hendrix war in Großbritannien erfolgreich, bevor er in seiner US-Heimat durchstartete. © imago/TT

Jimi Hendrix siedelte im Jahr 1966 von den USA nach London über und gründete dort die Band "The Jimi Hendrix Experience". Die erste Hitsingle des Ausnahmegitarristen hieß "Hey Joe". Leider verstarb er im Jahr 1970 im jungen Alter von 27 Jahren, womit er dem berüchtigten "Klub 27" angehört. Auch Künstler wie Jim Morrison, Janis Joplin, Kurt Cobain und Amy Winehouse werden diesem zugeordnet.