Dieser Kölner Fallrückzieher schon das "Tor des Jahres 2026"? Jauch nennt korrekte Antwort

Wie lautet der Name des Spielers, der beim 1. FC Köln mit einem Fallrückzieher im Februar für Staunen sorgte? Hat der Fußballer damit schon das "Tor des Jahres 2026" geschossen? Günther Jauch will bei "Wer wird Millionär?" wissen, ob er Offnung, Ache, Ifersucht oder Laube heißt.

Nicht selten werden bei "Wer wird Millionär?" Fragen aus dem Sport-Bereich gestellt. In der aktuellen Folge sucht Günther Jauch (69) nach einem Spieler vom 1. FC Köln, der sich für das "Tor des Jahres 2026" beworben hat. Die Kandidatin aus München kam dabei ins Grübeln. Wie lautet der Name des gesuchten Fußballspielers?

"Wer wird Millionär?": Name des Kölner Spielers mit Fallrückzieher-Tor gesucht

Wer sich für Sportarten wie Fußball begeistern kann, dürfte sich über Fragen zum "Tor des Jahres" freuen. Bei Sylvia Schindler, die in der neuesten Folge auf dem Ratestuhl landet, ist das allerdings nicht der Fall, weshalb sie schon beim Anblick der Frage verzweifelt aufstöhnt. Für 2.000 Euro möchte Günther Jauch von der Kandidatin aus München wissen:

Welcher Spieler des 1. FC Köln bewarb sich im Februar mit einem sehenswerten Fallrückzieher für das "Tor des Jahres 2026"?

A: H. Offnung

B: R. Ache

C: E. Ifersucht

D: G. Laube

Weil Sylvia Schindler sich mit Fußballspielern nicht auskennt, wählt sie zunächst den 50:50-Joker. Mit den verbliebenen Lösungsmöglichkeiten B: R. Ache und D: G. Laube kommt sie allerdings auch nicht wirklich vom Fleck, weshalb sie die Frage daraufhin ans Studiopublikum richtet.

Offnung, Ache, Ifersucht oder Laube: Wer spielt beim 1. FC Köln Fußball?

Instinktiv entscheidet sich die Kandidatin für eine Dame im Publikum, die ihr zur Lösungsmöglichkeit B: R. Ache rät. Wie der Studiogast zu wissen glaubt, verbirgt sich hinter der Antwort ein Spieler namens Ragnar Ache, der einst beim 1. FC Kaiserslautern gekickt hat – und inzwischen für den 1. FC Köln aufläuft.

Ragnar Ache schoss im Februar 2026 das 1:0 gegen Hoffenheim. © Marius Becker/dpa

Sylvia Schindler vertraut, loggt die Antwort ein und wird schon bald in ihrer Entscheidung bestätigt. Denn: Günther Jauch verrät, dass der gesuchte Spieler tatsächlich Ragnar Ache (27) ist.

Traumtor: Ragnar Ache vom 1. FC Köln schoss mit einem Fallrückzieher den Ball ins Netz © imago/Team 2

Der 27-jährige Stürmer schoss beim Bundesligaspiel gegen die TSG Hoffenheim das 1:0. Und das konnte sich sehen lassen! Mit einem filmreifen Fallrückzieher hatte Ragnar Ache den Ball im linken Eck des gegnerischen Tores platziert.