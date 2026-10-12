Dieser Begriff tauchte 2026 in drei DAX-Unternehmen auf: Lösung lässt WWM-Kandidatin scheitern

2026 tauchte ein Begriff im Namen von drei DAX-Unternehmen auf. War das Siemens, Volkswagen, Telekom oder Bayer? Das möchte Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?" von seiner Kandidatin wissen. Die Abendzeitung kennt die richtige Lösung.

Günther Jauch (70) weiß, wie man seine Studiogäste herausfordert. In der aktuellen Folge "Wer wird Millionär?" darf Iris Wedemeyer ihr Glück aufs große Geld versuchen. Die Kandidatin kommt jedoch ins Straucheln, als es um die Namen von DAX-Unternehmen geht.

"Wer wird Millionär?": Name von DAX-Unternehmen 2026 gesucht

Iris Wedemeyer ist aus Hamburg angereist, um im "Wer wird Millionär?"-Studio einen möglichst hohen Gewinn abzustauben. Die Abendkassenleitung der Elbphilharmonie hat noch zwei Joker zur Verfügung, als sie bei der 32.000-Euro-Frage ankommt. An dieser Stelle möchte Günther Jauch von ihr wissen:

Welcher Begriff tauchte Anfang 2026 gleich bei drei der 40 DAX-Unternehmen im Namen auf?

A: Siemens

B: Volkswagen

C: Telekom

D: Bayer

Die Kandidatin selbst hat keine Antwort parat, weshalb sie sich für ihren Telefonjoker entscheidet. Dieser rät, dass C: Telekom die richtige Lösung sein könnte. Weil ihr das noch zu unsicher ist, zückt Iris Wedemeyer noch den 50:50-Joker. Übrig bleiben A: Siemens und D: Bayer, was sie jedoch nicht wirklich voranbringt. Also beschließt sie, sich mit 16.000 Euro zufriedenzugeben und das Quiz zu beenden. Aber was wäre die richtige Lösung gewesen?

Günther Jauch löst auf: Dieses Unternehmen wurde gesucht

Günther Jauch erklärt, dass A: Siemens die richtige Antwort gewesen wäre. Der Begriff taucht aktuell im deutschen Leitindex DAX in genau drei eigenständigen Unternehmen auf: Siemens AG, dem Mutterkonzern für Industrie, Automatisierung und Infrastruktur, Siemens Energy AG, einem abgespaltenen Energie- und Kraftwerkskonzern, und Siemens Healthineers AG, einer ausgegliederten Sparte für Medizintechnik. Die DAX-Gewichtung für Siemens AG beträgt derzeit ca. 9,79 Prozent, bei den anderen beiden Unternehmen beläuft sich die Gewichtung auf ca. 2,00 bzw. 2,14 Prozent.