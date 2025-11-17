"Die Rosenheim-Cops": Marisa Burger spricht Klartext zu Serien-Tod

Mit Marisa Burgers Ausstieg bei "Die Rosenheim-Cops" geht eine Ära zu Ende. Doch was ist für ihre finale Folge geplant? Stirbt "Miriam Stockl" den berühmt-berüchtigten Serien-Tod? Oder bekommt sie ein schönes Happy End von den Serienmachern spendiert? Auf dem AZ-Sofa hat Burger selbst für Aufklärung gesorgt.

Marisa Burger in ihrer Paraderolle in "Die Rosenheim-Cops". Lange wird man "Miriam Stockl" aber nicht mehr bei der Arbeit zuschauen können.

Marisa Burger macht Schluss mit "Die Rosenheim-Cops". Wie bereits vor einigen Monaten bekannt wurde, verlässt sie die Serie auf eigenen Wunsch. Ihren letzten Drehtag hat die Schauspielerin bereits hinter sich, aber bis zur Ausstrahlung ihrer finalen Folge dauert es noch ein bisschen. Wie wird ihre Figur "Miriam Stockl" ausscheiden? Auf dem AZ-Sofa im Deutschen Theater hat sie am 12. November eine klare Andeutung gemacht.

Letzter Auftritt als "Miriam Stockl": Das ist zum Ausstieg von Marisa Burger geplant

Der letzte Auftritt von Marisa Burger als "Miriam Stockl" wird derzeit gehütet wie ein Staatsgeheimnis – die Spannung soll schließlich hochgehalten und Fans vorab nicht gespoilert werden. Dennoch sind bereits Details zum Abschied durchgesickert. Producerin Elisabeth Villotti sagte dazu dem TV-Magazin "Hallo Deutschland" vor wenigen Wochen: "Wir sind gerade erst dabei, ihren Ausstieg so schön wie möglich zu gestalten." Inzwischen sind die finalen Folgen mit Marisa Burger abgedreht und es scheint, als wolle man "Miriam Stockl" würdig aus "Die Rosenheim-Cops" verabschieden.

Ein Serien-Tod würde dabei allerdings weniger schön für die Zuschauer ausfallen, denn dann ginge die Zeit von Marisa Burger mit einem gewaltigen Serien-Knall zu Ende. Soweit wird es aber nicht kommen, wie die Schauspielerin selbst auf dem AZ-Sofa bestätigte: "Meine Rolle wird lebendig aus der Serie herauskommen. Und ich, oder vielmehr die Frau Stockl, darf so blühen, wie sie noch nie in 25 Jahren geblüht hat." Ob da bei "Die Rosenheim-Cops" etwa die Hochzeitsglocken klingeln werden oder Burger ganz im Alleingang einen Mord aufklären kann? Darüber kann bislang nur spekuliert werden. Bis zur Auflösung müssen die Fans noch etwas Geduld beweisen.

Marisa Burger stellt sich den Fragen von Michael Schilling und Steffen Trunk auf AZ-Sofa im Barocksaal des deutschen Theaters. © Daniel von Loeper

Marisa Burger: Deshalb steigt sie bei "Die Rosenheim-Cops" aus

Warum will Marisa Burger ihre "Miriam Stockl" hinter sich lassen? "Es war ein Prozess von mehreren Jahren und wirklich vielen Überlegungen. So eine Rolle gibt man schließlich nicht einfach so auf", sagte sie auf dem legendären AZ-Sofa. "Aber ich habe mir gedacht: 25 Jahre ist eine richtig schöne Jubiläumszahl."

Ihren Kollegen bei "Die Rosenheim-Cops" wird Marisa Burger sicherlich fehlen. © ZDF/Christian A. Rieger

Beruflich hat Marisa Burger noch viel vor – damit war die Entscheidung getroffen. "Ich habe mir selbst die Frage gestellt: Was will ich als Marisa Burger eigentlich als Schauspielerin und Künstlerin noch erreichen?" Wie sie im Gespräch mit der AZ betonte, wolle sie sich nochmal von einer ganz anderen Seite kennenlernen. "Und jetzt habe ich noch die Kraft und die Lust und auch den Mut, nochmal neue Sachen anzugehen."

Neuer Job für Marisa Burger: So geht es für sie weiter

Was hat Marisa Burger nach ihrem Abschied von dem erfolgreichen Krimi-Format nun vor? Geht es für sie erst einmal entspannt in den Urlaub oder gar auf Weltreise? Der AZ sagte sie dazu: "Mein größter Wunsch war es, nach der Dreherei einfach wieder Theater zu spielen und das hat auch geklappt." In wenigen Wochen geht es für sie nach Berlin und Hamburg, denn dort steht sie auf der Bühne vom Winterhuder Fährhaus. Sie spielt in dem Stück "Kleine Verbrechen unter Liebenden" die Hauptrolle, die Premiere findet am 27. Februar 2026 statt.