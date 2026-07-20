Die Jäger von "Gefragt - Gejagt": Wie Alexander Bommes' Quiz-Profis ticken

Ein Quizdoktor mit Asterix-Sammlung, eine Schlagfertige aus Dresden und ein Vulkanexperte, der lieber ruhig bleibt: Anlässlich der 1.000 Folge "Gefragt - gejagt" blicken wir auf die sechs Köpfe, die der Show seit Jahren ihr Gesicht geben.

Er war einer der beliebtesten Jäger: Klaus Otto Nagorsnik starb am 22. April 2024 überraschend im Alter von 68 Jahren. Der gebürtige Münsterländer, der aufgrund seines ehemaligen Berufs auch als "der Bibliothekar" bekannt war, gehörte seit 2014 fest zum Jäger-Team.

ARD/Uwe Ernst 8 Er war einer der beliebtesten Jäger: Klaus Otto Nagorsnik starb am 22. April 2024 überraschend im Alter von 68 Jahren. Der gebürtige Münsterländer, der aufgrund seines ehemaligen Berufs auch als "der Bibliothekar" bekannt war, gehörte seit 2014 fest zum Jäger-Team.

Wenn es heutzutage noch eine Vorabendsendung gibt, auf die sich die meisten Menschen einigen können, dann ist es neben "Wer weiß denn sowas?" diese hier: Die Quizshow "Gefragt - Gejagt" überzeugt seit 2012 mit ihrer Mischung aus Wissen, Wettbewerb, Spannung und Humor regelmäßig ein Millionenpublikum. Vom 20. bis zum 24. Juli feiert die ARD die 1.000. Ausgabe ihrer Vorabendsendung mit einer Festwoche mit Doppelausgaben. An deren Ende steht am Samstag, 25. Juli, um 20.15 Uhr eine neue XXL-Folge mit prominenten Gästen.

Die deutsche Version des britischen Formats "The Chase" hat eine bewegte Geschichte hinter sich: Mal gab es wechselnde Sendeplätze, mal kürzere Staffeln. Das Grundprinzip der Show hat sich dabei nicht verändert: Kandidatinnen und Kandidaten erspielen zunächst eine Basissumme und stellen sich dann dem Wettbewerb mit den Branchengrößen des Quizfernsehens. Moderator Alexander Bommes kommentiert das Geschehen mit trockenem Humor, die eigentlichen Stars sind indes die Jägerinnen und Jäger. Wir stellen die sechs Quiz-Profis vor, die aktuell bei "Gefragt - Gejagt" ihr Wissen zeigen.

Manuel Hobiger: "Der Quizvulkan"

Sein Spitzname täuscht: Der Seismologe und Vulkanexperte gilt als besonders ruhiger Typ. Manuel Hobiger, Jahrgang 1982, stammt aus Würzburg, promovierte an der Universität Grenoble und lebte vier Jahre in Frankreich sowie sieben in der Schweiz. Heute arbeitet er beim Erdbebendienst des Bundes an der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in Hannover. Auch quizsportlich ist er hochdekoriert: mehrfacher Deutscher Meister im Buzzerquiz, Deutscher und Schweizer Einzelmeister, 2023 Sieger der deutschen Online-Quiz-Liga unter rund 80 Teams, 2024 Bronze in Geografie bei der Quizolympiade.

Seit Mai 2018 sitzt er auf dem Jägerstuhl - zuvor hatte er im April 2017 als Kandidat mit zwei Mitspielern 27.500 Euro erspielt. Seine Motivation: "Ich mag besonders die Spannung und Unvorhersagbarkeit des Spielverlaufs. Selbst als Jäger lernt man in jeder Sendung dazu."

Sebastian Jacoby: "Der Quizgott"

Bereits im April 2012 sicherte sich Sebastian Jacoby in der von Jörg Pilawa moderierten Sendung den offiziellen Titel "Quiz-Champion" - einer von wenigen, denen das gelang. 2020 veröffentlichte der gebürtige Allgäuer, Jahrgang 1978, sogar einen eigenen Ratgeber: "So werden Sie zum Quizgott". Hauptberuflich arbeitet er als Controller in der Stahlindustrie, moderiert daneben Kneipenquizze in Duisburg und Rheinberg und ist als Buchautor aktiv. Bei den Deutschen Quizmeisterschaften 2025 in Fürth holte er seinen sechsten Team-Titel, dazu kommen drei Einzel-, fünf Doppel- und vier Buzzerquiz-Meisterschaften.

Seit 2013 ist der ehemalige Curling-Weltmeister Teil des Jäger-Teams, über 200 Auftritte hat er absolviert. Seine Maßanzüge machen ihn zur "grauen Eminenz" im Studio. Dort fühlt er sich ganz wie zu Hause: "Für Boris Becker ist es der Centre Court in Wimbledon, für mich das 'Gefragt - Gejagt'-Studio ... mein Wohnzimmer!"

Thomas Kinne: "Der Quizdoktor"

Mit vier Jahren konnte er schon lesen und schreiben, heute gehört seine Astérix-Sammlung mit über 1.500 Exemplaren in mehr als 150 Sprachen zu den umfangreichsten der Welt. Thomas Kinne, Jahrgang 1961, stammt aus Neuwied am Rhein, ist promovierter Amerikanist mit einer Doktorarbeit über Woody Allen und arbeitet als Autor und Übersetzer von Sach- und Drehbüchern sowie Reiseführern.

Sein erster Fernsehauftritt liegt bereits 1991 zurück, als Kandidat bei "Riskant", der deutschen Version von "Jeopardy!". 2018 wechselte er die Seiten, um als Jäger zu arbeiten, seit 2024 ist er zudem Mitglied im Deutschen Quiz-Verein. Sein Wissen testet er täglich mit einer Quiz-App in elf Sprachen. Er schätzt an der Sendung vor allem eines: "Ich finde es reizvoll, dass wir alle Altersgruppen gleichermaßen ansprechen und jede von der anderen Neues hinzulernen kann."

Sebastian Klussmann: "Der Besserwisser"

Achtzehnmal Berliner Meister, elfmal Deutscher Meister, zweimal Europameister - die Titelliste von Sebastian Klussmann, Jahrgang 1989, ist lang. Sein bislang größter Coup: Als einziger Deutscher holte er im Einzel Gold bei der Quiz-Olympiade, in seiner Paradedisziplin "Business". Seit 2010 ist der gebürtige Berliner Mitglied der Deutschen Quiznationalmannschaft und damit Rekordnationalspieler. Als Gründer und Ehrenvorsitzender des Deutschen Quiz-Vereins, dessen Vorsitz er bis 2023 innehatte, gilt er trotz seines jungen Alters als Vater der deutschen Wettkampfquizszene.

Seit 2013 ist der Politikwissenschaftler bei "Gefragt - gejagt" dabei - nicht ohne Rückschlag: Im September 2019 stellte er einen Negativrekord auf: Er verlor im Finale, weil es ihm nicht gelang, die von den Kandidaten vorgelegten sieben Punkte einzuholen. Trotzdem: "Auch wenn es gewiss bequemere Stühle gibt, auf keinem nehme ich so gern Platz wie auf meinem geliebten Jägersitz!"

Adriane Rickel: "Die Generalistin"

Eigentlich wollte sie "das Käpsele" heißen - der schwäbische Ausdruck für einen gewitzten Kopf. Die Redaktion entschied sich für "Die Generalistin" - und der Name passt: Ob Literatur, Geschichte oder Popkultur, Adriane Rickel, Jahrgang 1974, lässt sich auf kein Spezialgebiet festnageln. Geboren in Oldenburg in Holstein, aufgewachsen im Hunsrück, entdeckte sie während ihres Germanistik- und Philosophiestudiums in Münster ihre Leidenschaft für Pubquizzes.

Seit 2018 ist die Korrektorin Mitglied im Deutschen Quiz-Verein, wurde im selben Jahr zweitbeste Frau bei der Deutschen Quizmeisterschaft und 2019 beste Frau in der Gesamtwertung des Deutschland-Cups. Mit ihrem Team gewann sie zudem die Südwestdeutsche Meisterschaft. Seit September 2021 sitzt die Wahl-Stuttgarterin auf dem Jägerstuhl.

Annegret Schenkel: Die Schlagfertige

Bis zu 100 Bücher liest die gebürtige Dresdnerin pro Jahr - ihr Trainingslager liegt quasi auf dem Schreibtisch. Annegret Schenkel, Jahrgang 1979, studierte Germanistik, Soziologie und Kunstgeschichte in Leipzig und Edinburgh und arbeitet als freie Lektorin und Korrektorin. Ihre Quizkarriere begann 2005 beim Leipziger Live-Quiz "Riskier dein Bier!", das sie bis heute moderiert und für das sie selbst Fragen schreibt.

Bei "Gefragt - Gejagt" saß sie zunächst auf der anderen Seite: Im November 2014 versuchte sie ihr Glück als Kandidatin. Seit Herbst 2022 gehört sie zum Jäger-Team, als jüngster Neuzugang. 2018 wurde sie bei der Deutschen Quizmeisterschaft beste Teilnehmerin unter den Frauen - ihrem Titel "Die Schlagfertige" macht sie seither alle Ehre.