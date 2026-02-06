Das Dschungelcamp 2026 steht kurz vor dem finalen Wochenende. Bis der Gewinner oder die Gewinnerin feststeht, dauert es nur noch wenige Tage. Ein Promi hat sich bereits jetzt einen wichtigen Sieg gesichert. Welcher Star konnte den höchsten Zuwachs in der Community verzeichnen? Die AZ hat die Zahlen ausgewertet.

Ekel-Prüfungen, Entbehrungen und nervige Mitbewohner – wie gewohnt stellt auch das Dschungelcamp 2026 die Promis vor große Herausforderungen. Am Sonntag, 8. Februar, endet die Show und dann steht der Gewinner von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" fest. Zur Dschungelkrone bekommt der siegreiche VIP ein Preisgeld von 100.000 Euro zur eigentlichen Gage. Doch auch die anderen Kandidaten gehen nicht leer aus, denn jeder hat neue Fans erreicht. Wer hat die meisten Follower in den sozialen Medien dazugewonnen? Die AZ zieht Bilanz und zeigt, welcher Star sich hohe Chancen auf den Gewinn ausrechnen darf.

Welcher Dschungelcamper hat 2026 die meisten Fans gewonnen?

Das Dschungelcamp ist eine hervorragende Plattform, um neue Werbepartner und damit auch lukrative Jobs zu ergattern. Auf Instagram zählen für viele Unternehmen – neben einem sympathischen Auftreten des VIPs – die reinen Follower-Zahlen. Je mehr, desto besser. Einige Kandidaten der RTL-Show konnten sich viele neue Fans sichern. Die AZ zeigt auf, wer auf Instagram am meisten von einem Auftritt bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" profitiert.

Mit Geschrei zur Pole Position: Ariel Hediger räumt mit Dschungelcamp-Auftritt ab

Am meisten dürfte Ariel Hediger aus ihrem Auftritt im Dschungelcamp herausholen. In jeder Folge des Formats steht die krawallige Schweizerin im Mittelpunkt und provoziert mit ihrer harschen Art vor allem Gil Ofarim. Mit ihren 22 Jahren zeigt Ariel ganz genau, welches Wertesystem sie vertritt. Vielen Zuschauern geht sie damit ordentlich auf die Nerven, auch Promis wie Thorsten Legath, Claudia Effenberg oder Giulia Siegel haben sich bereits abfällig geäußert.

Ihrer Popularität macht das keinen Abbruch, denn sie kann auf Instagram die meisten neuen Follower gewinnen. Stand Ariel Hediger vor ihrem Einzug bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" noch bei 209.000 (Stand 6. Januar), hat sich diese Zahl um 119.000 neue Fans vergrößert. Inzwischen wollen 328.000 Menschen ihr Leben in den sozialen Medien verfolgen.

Samira Yavuz und Gil Ofarim landen auf zweitem und drittem Platz

Nicht nur Ariel Hediger kann sich über einen großen Zuwachs bei ihren Fans freuen, auch eine Münchner Lady verzeichnet in ihrer Community eine Steigerung. Samira Yavuz landet mit 81.000 neuen Followern in der Auswertung der Instagram-Zahlen auf Rang zwei. Mit weitem Abstand folgt dann Gil Ofarim, der seine Bewunderer von 100.000 auf 120.000 steigern konnte.

Dschungelcamp-Ranking: So haben die anderen Kandidaten abgeschnitten

Insgesamt konnte jeder Dschungelcamper neue Fans für sich gewinnen. So haben die anderen Trash-Promis im Ranking mit absoluten Zahlen abgeschnitten:

5. Platz für Simone Ballack: Sie konnte 15.300 neue Fans gewinnen

6. Platz für Hubert Fella: Er konnte 14.200 neue Fans gewinnen

7. Platz für Patrick Romer: Er konnte 13.000 neue Fans gewinnen

8. Platz für Stephen Dürr: Er konnte 10.400 neue Fans gewinnen

9. Platz für Mirja du Mont: Sie konnte 7500 neue Fans gewinnen

10. Platz für Eva Benetatou: Sie konnte 7000 neue Fans gewinnen

11. Platz für Nicole Belstler-Boettcher: Sie konnte 4124 neue Fans gewinnen

Kaum neue Fans: Letzter Platz für Stephen Dürr

Hardy Krüger jr. hat im Dschungelcamp 2026 das Nachsehen. Er stand mehrmals auf der Kippe zum Rauswurf, konnte diesem aber stets knapp entkommen. Sein Follower-Zuwachs auf Instagram hält sich ebenfalls in Grenzen. Er kann lediglich 3700 neue Fans verzeichnen.