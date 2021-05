Die Geissens von Ordnungsamt aus Pizzeria geworfen: Verstoß gegen Corona-Auflagen?

Am Donnerstag ist es in einem Kölner Lokal zu einem Einsatz des Ordnungsamts gekommen. TV-Familie Geiss soll bei Dreharbeiten für "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" gegen Corona-Auflagen verstoßen haben. Was ist vorgefallen?

11. Mai 2021 - 12:43 Uhr | AZ

Bei Dreharbeiten der Millionärsfamilie Geiss ist es in einer Kölner Pizzeria zu einem Einsatz des Ordnungsamts gekommen. © IMAGO / wolf-sportfoto / Archivbild

Mit diesem Einsatz des Ordnungsamts haben die Geissens wohl nicht gerechnet. Die berühmte Millionärsfamilie ist am Donnerstag (6. Mai) in Köln aus einer Pizzeria geworfen worden. Offenbar wurde bei einem Dreh zu der Reality-Doku "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" gegen Corona-Auflagen verstoßen. Die Geissens: Rauswurf trotz Drehgenehmigung!? Zum Zeitpunkt des Einsatzes sollen sich insgesamt elf Personen, darunter Robert, Carmen, Davina und Shania Geiss, in dem Szene-Lokal "La Piazetta" aufgehalten haben. "Wir wollten bei Gianni, der ein Freund der Familie ist, drehen", erklärt Birke Lösch, Geschäftsführerin der Produktionsfirma "Geiss TV" gegenüber " ". "Robert wollte seinen Kindern sein Köln zeigen und dazu gehört die Pizzeria. Von ihm hatten wir die Genehmigung, in der Pizzeria zu drehen." Acht Beamte des Kölner Ordnungsamts seien dann in das Lokal gekommen, um die Dreharbeiten zu beenden. Eine Genehmigung von der Stadt Köln soll es laut "Bild" nicht gegeben haben. "Sie nahmen unsere Personalien auf und forderten uns auf, die Pizzeria zu verlassen, weil mehr als drei Haushalte vor Ort seien", sagt Lösch weiter. Die Aufnahmen seien daraufhin abgebrochen und am Samstag in einer anderen Location nachgeholt worden. "Da gab es keinerlei Beanstandungen." Welche Folgen könnte der Ordnungsamt-Einsatz für die Geissens haben? Carmen und Robert Geiss haben sich zu dem Rauswurf durch das Ordnungsamt bislang nicht geäußert. Restaurant-Inhaber Gianni Poddie hat allerdings eine Vermutung, warum die Beamten den Dreh abgebrochen haben. "Jemand muss das Ordnungsamt gerufen haben, denn plötzlich standen die Mitarbeiter in der Tür. Wir waren alle sehr überrascht. Da muss jemand wohl gedacht haben, dass sich hier Leute in der Corona-Zeit illegal aufhalten und einen schönen Abend machen wollen", erklärt er gegenüber dem " ". Inhaber Gianni Poddie rechnet mit einer Strafe für den Dreh in seinem Lokal. Welche Folgen der Einsatz für Familie Geiss haben wird, ist nicht bekannt. "Aus datenschutzrechtlichen Gründen können wir generell keine Aussagen zu Personen oder laufenden Verfahren machen. Sollten Verstöße in der Gastronomie festgestellt werden, wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet", sagt eine Stadtsprecherin zum "Express".