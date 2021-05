Die britische Königsfamilie gratuliert Archie mit alten Fotos

Mit überraschend alten Fotos gratuliert die gesamte britische Königsfamilie dem kleinen Archie Mountbatten-Windsor zum zweiten Geburtstag.

Archie Harrison Mountbatten-Windsor kam am 6. Mai 2019 in London zur Welt und feiert am heutigen Donnerstag in den USA, der Wahlheimat seiner Eltern Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39), seinen zweiten Geburtstag. Aus der alten Heimat trudeln indes royale Glückwünsche ein. "Wir wünschen Archie Mountbatten-Windsor alles Gute zum 2. Geburtstag", schreibt die königliche Familie rund um Queen Elizabeth II. (95) , nebst rotem Luftballon.

Das Foto, das der Palast zur Illustration gewählt hat, überrascht allerdings, denn es ist ziemlich genau zwei Jahre alt und zeigt die offizielle Präsentation des damaligen Familienzuwachses zwei Tage nach seiner Geburt in der St George's Hall von Windsor Castle in Windsor.

Prinz Charles und Prinz William erinnern an die Taufe

Als nächstes veröffentlichte Prinz Harrys Vater, Prinz Charles (72), seine Glückwünsche . Auch der Thronfolger postete zu seinem "Herzlichen Glückwunsch an Archie, der heute zwei Jahre alt wird" ein altes Foto. Auf dem Schwarz/Weiß-Bild, das bei der Taufe im Juli 2019 entstand, hält Papa Harry den Täufling Archie im Arm, während Opa Charles den Kleinen liebevoll anlächelt.

Prinz William (38) und Ehefrau Herzogin Kate (39) gratulieren ebenfalls mit einem Foto von Archies Taufe. "dukeandduchessofcambridge" zeigen sie ein Gruppenfoto, auf dem die frischgebackenen Eltern mit Baby Archie in der Mitte auf einem Sofa sitzen. Um sie herum sind unter anderem William, Harry, Charles und dessen Ehefrau Herzogin Camilla (73) zu sehen sowie Meghans Mutter, Doria Ragland (64). "Wir wünschen Archie Mountbatten-Windsor alles Gute zum 2. Geburtstag", schreiben William und Kate zu dem Foto und ergänzen einen roten Luftballon und einen Geburtstagkuchen.

Prinz Harry und Herzogin Meghan sind vor mehr als einem Jahr von allen royalen Aufgaben zurückgetreten und leben seither in Kalifornien. Das seit 2018 verheiratete Ehepaar erwartet das zweite Kind.