Der bayerische Sternekoch Alexander Herrmann ist eigentlich für seine gehobene Küche bekannt. Doch für einen Gastauftritt kommt er nun an den Set des ARD-Dauerbrenners "Sturm der Liebe". Wann die Folge ausgestrahlt wird, welche Geschichte rund um den Kulmbacher erzählt wird – und wie er die Dreharbeiten erlebt hat.

Begrüßung im Fürstenhof: Alexander Herrmann (M.) spielt sich selbst in "Sturm der Liebe", hier mit Alfons Sonnbichler (Sepp Schauer) und Hildegard Sonnbichler (Antje Hagen).

Eigentlich ist sein Metier die Spitzenküche, doch nun ist der bekannte Kulmbacher Koch Alexander Herrmann bald in einem anderen Kontext zu sehen: Der 54-Jährige wird in einer Folge der ARD-Dauerbrenner-Serie "Sturm der Liebe" zu sehen sein. Dass Alexander Herrmann dort einen Gastauftritt bekommt, erfuhr die AZ exklusiv bereits Ende Februar. Nun bestätigt die Bavaria Film in einer Pressemitteilung offiziell, dass der Sternekoch sich selbst spielen wird – und nennt erstmals konkrete Details.

Konkrete Details: Alexander Herrmann kocht am "Fürstenhof"

Herrmann soll demnach als ehemaliger Mentor des aktuellen Küchenchefs Kilian (Anthony Paul) fungieren. Wie die Bavaria Film mitteilt, taucht Herrmann überraschend im Dreh- und Angelpunkt der Serie, dem Hotel Fürstenhof, auf, um Kilians Erfolg zu würdigen. Doch dessen Unfall stellt alles auf den Kopf, heißt es weiter.

Herrmann erweise sich als wertvoller Verbündeter für Fanny (Johanna Graen), die verzweifelt versuche, Kilians unvollständiges Kochbuch zu vollenden.

TV-Koch Alexander Herrmann in einer Szene von "Sturm der Liebe". © ARD/Christof Arnold

Wie Herrmann dabei hilft? Na klar, mit dem, was er auch im realen Leben am besten kann: kulinarischer Expertise. In "Sturm der Liebe" hilft er der Produktionsfirma zufolge bei der Suche nach der fehlenden Zutat für ein besonderes Dessert und sorgt darüber hinaus dafür, dass sich Kilian und Fanny wieder näher kommen.

Der Sendetermin steht fest

Eine weitere wichtige Frage ist nun auch geklärt: Wann dürfen "Sturm der Liebe"-Fans den Kulmbacher Koch im TV sehen? Laut Bavaria Film wird die Sendung voraussichtlich am Freitag, den 8. Mai ausgestrahlt. Die Serie läuft immer um 15.10 Uhr im Ersten und ist vorab auch schon in der Mediathek zu sehen.

Alexander Herrmann (l.) in einer Szene von "Sturm der Liebe". © ARD/Christof Arnold

Wie hat Alexander Herrmann die Dreharbeiten erlebt? "Der Dreh war für mich ein echtes Abenteuer, weil ich für mich herausfinden wollte, welche Facetten noch in mir stecken und wie gut ich mich auf Knopfdruck in ein solches Erfolgsformat integrieren kann", sagt er. Und weiter: "Das setzt wiederum Vertrauen voraus, und genau dieses Zutrauen hat mir das gesamte 'Sturm der Liebe'-Team von Anfang an entgegengebracht und mich sehr herzlich aufgenommen. In zwei Tagen 13 Bilder zu drehen, war zwar sehr anstrengend, zugleich aber auch unglaublich erfüllend. Eine tolle Erfahrung – jetzt freue ich mich auf die Ausstrahlung."

Nicht das erste Schauspiel-Engagement

Ganz unbekannt ist die Schauspielerei für Alexander Herrmann allerdings nicht: So wirkte er 2024 etwa im Actionstreifen "Macho Man 3" an der Seite von Wolfgang Fierek mit oder spielte 2025 in der Mini-Serie "Messiah Superstar" neben weiteren prominenten Gesichtern wie Sabrina Setlur, Daniel Aminati und Matthias Killing.

Das Hauptmetier des Kulmbachers bleibt aber die Küche: Mit nur 25 Jahren übernahm er das familieneigene "Posthotel Alexander Herrmann" in Wirsberg und betreibt heute weitere Restaurants, darunter das mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnete "AURA by Alexander Herrmann & Tobias Bätz". Im TV war er bereits in Kochformaten wie "The Taste", "Grill den Henssler" und "Kitchen Impossible" zu sehen.