Neue TV-Premiere für Alexander Herrmann: Wo er bald den Kochlöffel schwingt

Im TV ist Alexander Herrmann ein gern gesehener Gast, der Sternekoch war schon in einigen Shows zu sehen. Jetzt kommt ein neuer Job hinzu, wie die AZ exklusiv erfahren hat.

Alexander Herrmann ist nicht nur hinterm Herd ein absoluter Profi, der gefeierte Starkoch ist ein Allround-Talent. Seine Expertise stellt er in Shows wie "The Taste" oder "Chefkoch TV – Lecker muss nicht teuer sein" zur Verfügung, aber er zeigte sich auch in Formaten wie "Der Quiz-Champion", "Schlag den Star" oder "Denn sie wissen nicht, was passiert!" als Entertainer. Nun kann er sich über einen weiteren TV-Job freuen, denn er übernimmt eine Rolle in einer der beliebtesten Telenovelas Deutschlands.

Gastrolle in "Sturm der Liebe": Diesen Part spielt der Sternekoch

Wie die AZ exklusiv erfahren hat, spielt Alexander Herrmann bald in "Sturm der Liebe" mit. Die Episode mit dem Sternekoch ist bereits abgedreht und soll voraussichtlich im Mai 2026 Premiere feiern. Der genaue Tag der Ausstrahlung dürfte noch nicht feststehen, da es sich durch kurzfristige Änderungen im TV noch verschieben kann.

Und welche Rolle wird der 54-Jährige in der Serie, die zu großen Teilen in den Bavaria Filmstudios gedreht wird, übernehmen? Wird er sich ganz anders präsentieren, als man es von ihm gewohnt ist? Höchstwahrscheinlich nicht, denn prominente Gaststars spielen in "Sturm der Liebe" meist sich selbst – zumindest, wenn sie keine Schauspieler sind.

Das fiktive Hotel "Fürstenhof" ist das Herz der Telenovela "Sturm der Liebe". © ARD/Ann Paur

"Sturm der Liebe"-Star: "Damit nehmen sie niemanden eine Rolle weg"

Sepp Schauer, der seit der ersten Folge den Chefportier des fiktiven Hotels "Fürstenhof" darstellt, erklärte der AZ zu dieser Praxis in einem Interview vergangenes Jahr, dass die Rollen für Gaststars gezielt auf ihre Person geschrieben werden. "Eine Rolle 'Cathy Hummels', 'Vanessa Mai' oder 'Beatrice Egli' würde es bei uns nicht geben, wenn sie sich nicht selbst spielen würden", sagte er im Oktober 2025. "Dadurch nehmen sie niemanden eine Rolle weg. [...] Es ist jeder auf seine Art eine Bereicherung."

Mit Serien-Ehefrau Antje Hagen steht Sepp Schauer in "Sturm der Liebe" als Ehepaar Sonnbichler vor der Kamera. © imago/MiS

Alexander Herrmann als Schauspieler: In diesen Produktionen war er zu sehen

Für Alexander Herrmann ist es übrigens nicht das erste Mal, dass er seine schauspielerischen Fähigkeiten präsentiert. 2024 spielte er in dem Actionstreifen "Macho Man 3" an der Seite von Wolfgang Fierek und übernahm 2025 einen Part in der Mini-Serie "Messiah Superstar" neben weiteren VIPs wie Sabrina Setlur, Daniel Aminati und Matthias Killing.

"Sturm der Liebe" läuft seit 2005 im TV und entwickelte sich für die ARD zum absoluten Dauerbrenner. Die Serie wird auch in anderen Ländern gefeiert, unter anderem in Italien und Kanada. Übrigens handelt es sich bei dem Format nicht um eine reine Telenovela, sondern um eine Mischform mit Elementen einer Daily Soap. Bei einer klassischen Telenovela wird eine abgeschlossene Liebesgeschichte in einer begrenzten Folgenanzahl erzählt. Von "Sturm der Liebe" wird aktuell die 22. Staffel gesendet und bekannte Nebendarsteller wie Sepp Schauer sind schon seit über 20 Jahren dabei. Jedoch gibt es in jeder neuen Staffel ein neues Liebespaar, das dem Publikum präsentiert wird und nach dem Happy End meist den "Fürstenhof" wieder verlässt – was wiederum das Merkmal einer Telenovela ist.