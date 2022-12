Deshalb flieht Daniela Katzenberger an Weihnachten aus Mallorca

Reality-TV-Star Daniela Katzenberger wohnt seit 2016 mit ihrer Familie auf Mallorca, über Weihnachten flüchtet sie jedoch aus ihrer Wahlheimat. Als Grund nennt sie unter anderem die fehlende Stimmung.

Reality-TV-Star Daniela Katzenberger (36) flüchtet über die Festtage aus ihrer Wahlheimat Mallorca. "Weihnachten auf Mallorca ist für mich der Horror, weil ich nichts mit geschmückten Palmen anfangen kann", erklärt Katzenberger im . "Und statt Schnee haben wir 20 Grad plus, das ist dann eher wie Sommer in Deutschland."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Das kulinarische Ungleichgewicht

Und auch kulinarisch passen Weihnachten und Mallorca für die gebürtige Rheinland-Pfälzerin nicht zusammen. "Der Glühwein auf Malle schmeckt wie aufgewärmte Sangria", ätzt sie. "Für mich wäre es kein Weihnachten, wenn ich an den Feiertagen nicht mindestens fünf Kilo zunehme. Und das ist auf Mallorca schwierig, denn Weihnachtsmärkte mit Bratwurst und Bäcker mit Weihnachtsplätzchen sucht man hier vergebens", erklärt der Reality-TV-Star.

Erst Wellness im Schwarzwald, dann das Familienfest

Nach ihrem gemeinsamen Auftritt in der Florian-Silbereisen-Show "Alle singen Weihnachten - Das große Adventsfestsingen 2022" geht es für die 36-Jährige, ihren Mann Lucas Cordalis (55) und ihre Tochter Sophia (7) in den Schwarzwald. Dort lassen sie es sich zusammen mit Katzenbergers Mama Iris (55) und deren Ehemann Peter Klein in einem Wellness-Hotel gutgehen.

Über die Weihnachtsfeiertage reisen dann alle zu Katzenbergers Schwester Jenny Frankhauser. Die 30-Jährige und ihr Partner Steffen König sind seit Ende September Eltern. Auch wegen Söhnchen Damian werden alle zusammen bei ihnen feiern, wie sie im Rahmen eines Q&A auf Instagram verriet.

"An Heiligabend kommen meine Mutter und Peter, Daniela und Lucas, die Tanten und Sophia. Freuen uns schon, wenn Damian alle kennenlernt", verriet die Influencerin zur Überraschung der Followerinnen und Follower.

Daniela Katzenberger lebt seit 2016 auf Mallorca

Daniela Katzenberger lebt mit ihrem Ehemann Lucas Cordalis und der gemeinsamen siebenjährigen Tochter Sophia seit 2016 auf der Baleareninsel. Die Kleins haben sich ebenfalls dort niedergelassen.