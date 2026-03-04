Derblecken und Singspiel: Was beim Nockherberg 2026 nicht im TV zu sehen war
2026 gab es auf dem Nockherberg gleich zwei Premieren: Zum ersten Mal hielt Stephan Zinner nach dem Aus von Maxi Schafroth die Fastenpredigt, um die Politiker in lustiger Manier aufs Korn zu nehmen. Im Singspiel wurde heuer mit Thomas Limpinsel als "Jens Spahn" eine neue Figur eingeführt. Im TV und im Livestream wurde das Spektakel ab 19 Uhr vom Bayerischen Rundfunk gezeigt. Aber was passierte, als die Kameras aus waren? Die AZ zeigt, was nicht ausgestrahlt wurde.
Nockherberg-Autoren: "Jetzt können wir eh nix mehr machen"
Kurz bevor der Nockherberg 2026 seine Tore öffnete, wurde im Backstage-Bereich noch fleißig gewerkelt. Bühnenarbeiter brachten die letzten Kulissenteile an und Lichttechniker richteten die Scheinwerfer final aus.
Richard Oehmann und Stefan Betz, die Autoren des Singspiels, zeigten sich nicht sonderlich aufgeregt. "Jetzt können wir eh nix mehr machen", sagten sie der AZ.
Mini-Burger für Team hinter den Kulissen
Während den Promi-Gästen klassisch-bayerische Brotzeit mit Brezen, Obatzter und jeder Menge Bier aufgetischt wurde, gab es für das Team hinter den Kulissen Mini-Burger. Zum Essen blieb bei dem Stress einer Live-Produktion höchstwahrscheinlich nur wenig Zeit.
Während sich die Regierung noch immer über Gender-Themen streiten – manche Politiker bezeichnen die Diskussion gar als "Gaga" – zeigt der Nockherberg auch 2026 klare Kante. Wie schon vergangenes Jahr gab es auch heuer wieder eine Toilette für alle Geschlechter. "All Genders welcome", stand auf einem Schild an der Türe.
AZ erwischt Luise Kinseher kurz vor TV-Auftritt beim Textüben
Wie die AZ vor Ort beobachten konnte, wurde bis zur letzten Sekunde an den Feinheiten noch geschliffen. Ob da noch am Bühnenbild gebastelt werden musste? Nein, betonten zwei Produktionsmitarbeiter: "Das ist die Transportbox für das Rednerpult, an dem Stephan Zinner später die Fastenpredigt hält. Und da kommt das Pult später wird rein und wird ein Jahr lang eingelagert."
Die AZ erwischte auch Luise Kinseher kurz bevor sie den Abend mit ihrer Begrüßungsrede einläutete. Zwischen Tür und Angel warf sie nochmal einen genauen Blick in ihre Notizen. Aufgeregt sei sie nicht, sagte Kinseher. "Aber man will ja auch keinen Schmarrn erzählen."
Kleiner Schummel bei BR-Moderatorin Ursula Heller
Im Bayerischen Rundfunk begrüßten pünktlich um 19 Uhr Moderatorin Ursula Heller und Kollege Tilmann Schöberl die Zuschauer vor den heimischen Bildschirmen. Gut gelaunt sprachen sie mit der geladenen Polit- und Unterhaltungsprominenz. Doch bei den Gesprächen vor der Kamera wurde geschummelt: Ursula Heller stand auf einem kleinen Schemel, damit sie etwas größer wirkte.
Maxi Schafroth bangt um Einlass in Nockherberg-Saal
Nach der Fastenpredigt von Stephan Zinner hat Vorgänger Maxi Schafroth für einen lustigen Moment gesorgt. Als er schnell zur Toilette eilen wollte, klingelte im Saal bereits die Klingel zum Singspiel. Der Schauspieler hatte jedoch seine Karte für den Wiedereinlass verlegt. "Aber ihr lasst mich ja noch rein, oder?", fragte der Ex-Derblecker ganz demütig. Die Antwort des lachenden Security-Mannes: "Des überleg ich mir no."
Wie so eine Einlasskarte für den Nockherberg ausschaut, zeigte Kabarettist Martin Frank. In seiner Instagram-Story postete er ein Foto:
Während das Singspiel in vollem Gange war, wurde im Foyer bereits wieder kräftig gewerkelt. Der rote Teppich war bereits verräumt und das XXL-Bühnenbild mit München-Silhouette von der Fastenpredigt wurde sorgsam zusammengefaltet – immerhin ist es brandneu.
- Themen:
- Bayerischer Rundfunk
- Nockherberg
- Promis
- TV
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen