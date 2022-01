Der "Ryan Gosling" aus NRW: Laschet-Sohn Joe hat Model-Ambitionen

Der Sohn des früheren CDU-Kanzlerkandidaten zeigt auf Instagram hohes Markenbewusstsein. Sein Kerngeschäft: er selbst.

Nicht nur Söder-Tochter Gloria Sophie kann optisch punkten, auch andere Politiker haben schöne Kinder: Joe Laschet etwa, Sohn des NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet, arbeitet bereits länger erfolgreich als Model.

Der 32-Jährige liebt Mode: In einem Interview mit RTL beschreibt er sich jetzt selbst als "Enthusiasten der klassischen Herrenmode, Modeblogger und Mode-Experten".

Klassisch zieht er auch sein Instagram-Account auf: Ernste Mienen, gedeckte Farben, einen konservativen Kleidungsstil mit Westen und Nadelstreifen, Schildpattbrillen, Zigarren und Pfeifen stellt der ehemalige Jurastudent zur Schau. Und er erreicht damit - eine schon fast sechsstellige Followerzahl.

Noble Marken, heiße Öfen: der Stil von Joe Laschet

Joe, eigentlich Johannes, posiert vor Backstein- und Altbauten, in unmittelbarer Nähe zu noblen Retro-Motorrädern oder Ladenschildern, die auf Nobelmarken wie Hermès verweisen. Gelegentlich gerät auch ein schweralkoholischer, traditioneller Edel-Kultdrink mit ins Bild - etwa Gin oder Whiskey.

Gekonnt knüpft der junge Laschet so an den - absolut zeitgemäßen - Hype um die Swing-Szene oder um Serien wie "Peaky Blinders" an, deren Requisitenkammer dem Kleiderschrank des Politiker-Spross' gleichen dürfte.

Joe Laschet - schön wie Ryan Gosling?

Ob die Medien ihn deshalb durchweg wohlwollend mit dem Hollywood-Schönling Ryan Gosling vergleichen? Sicher ist: Seit rund fünf Jahren, besonders aber seit der Kanzlerkandidatur seines Vaters 2021 steht Laschet junior im Fokus der Öffentlichkeit und spielt mit seinem smarten Aussehen und Image.

Dem Vater (60), der optisch eher die rheinische Frohnatur verkörpert, hat der Sohn allerdings nicht immer nur genutzt: Für Joes Tätigkeit als Influencer musste er sich einmal sogar rechtfertigen.

Angeblich beeinflusst durch seinen Sohn habe Laschet, so vermuteten Laschet-Kritiker zunächst, Corona-Schutzmasken, Kittel und weitere Textilprodukte für das Land NRW beim exklusiven Hemdenhersteller "van Laack" eingekauft. Es folgte ein öffentliches Dementi des Familienoberhauptes.