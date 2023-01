Delphine Arnault: Die neue Königin des Dior-Imperiums

Der reichste Mann der Welt vertraut seiner Tochter Delphine die wichtige Marke an. Was Bernard Arnault damit bezwecken will.

17. Januar 2023 - 16:42 Uhr | Birgit Holzer

Delphine Arnault: Ab 1. Februar ist sie Chefin von Christian Dior. © picture alliance / Francois Mori