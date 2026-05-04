David Schumacher mit versteckter Botschaft: Neue Spitze gegen Mutter Cora

Ralf Schumacher wird ein zweites Mal heiraten. Seinem Verlobten Étienne Bousquet-Cassagne will er ewige Liebe und das große Glück versprechen. "Alles ist sehr harmonisch. Das kannte ich so vorher nicht", so Schumacher. Und Sohn David stichelt auch gegen Cora...

"Mein Leben hat sich komplett umgekrempelt", erklärt der frühere Formel-1-Pilot Ralf Schumacher (50). Er sei Sportler und "klassisch verheiratet" gewesen, aber jetzt stünde ein "neuer Lebensabschnitt" mit seinem Partner Étienne Bousquet-Cassagne an. Die beiden Männer werden 2026 heiraten – und lassen sich von Kameras begleiten.

David Schumacher über Vater: "Hab ihn, noch nie so glücklich gesehen"

Ganz Deutschland kann daran teilhaben. Die Hochzeitsvorbereitungen sowie die Feier sind in der Sky Original Doku-Follow "Ralf & Étienne: Wir sagen Ja" zu sehen, die am 21. Mai bei Sky und Wow startet. Einen ersten Trailer des Programms gibt es jetzt zu sehen.

Das Video zeigt humorvolle und romantische Momente aus dem Leben des Paares. Auch Ralf Schumacher beim Versuch des Golfspielens sowie beim nicht vollständig gelungenen Köpfen einer Schampus-Flasche sind zu sehen. Familienmitglieder kommen vor der Kamera außerdem zu Wort.

Ralf Schumacher und Etienne in "Ralf & Étienne: Wir sagen Ja". © EliotPress/Sky/Andreas Büttner/Tresor TV

So erklärt etwa Ralfs Sohn David Schumacher (24) in Bezug auf das private Glück seines Vaters: "Ich hab ihn, glaube ich, noch nie so glücklich gesehen wie die letzten zwei Jahre." Der 24-Jährige stichelt damit gegen Mutter Cora Schumacher und die einstige Ehe seiner Eltern. Die versteckte Botschaft dürfte Cora Schumacher erneut emotional treffen. Das Verhältnis gilt als zerrüttet. Cora Schumacher und auch Sohn David lieferten sich bereits öffentlich einen verbalen Schlagabtausch.

Ralf Schumacher stichelt: "Sehr harmonisch. Das kannte ich so vorher nicht"

Und auch Ralf Schumacher schwärmt von Lebensgefährte Étienne – nicht ohne dabei mit feinen Seitenhieben gegen Exfrau Cora auszuteilen: "Eine ausgeglichene, schöne, glückliche Beziehung macht einen anderen Menschen aus dir. (...) Wir ähneln uns wirklich sehr. Alles ist sehr harmonisch. Das kannte ich so vorher nicht."

Ralf Schumacher und Cora heirateten im Oktober 2001, im selben Monat kam auch ihr gemeinsamer Sohn David zur Welt. Die Ehe hielt rund 13 Jahre, ehe die Trennung im September 2014 öffentlich wurde. Im Februar 2015 folgte schließlich die offizielle Scheidung.

Das verrät der Trailer über "Ralf & Étienne: Wir sagen Ja"

Die Doku gewährt "exklusive Einblicke in die Planung ihrer Hochzeit an der Côte d'Azur: Ob Location-Besichtigungen, die Suche nach dem perfekten Anzug, die Auswahl der Trauringe, des Hochzeitsweins oder die Trauzeugenentscheidung - die Zuschauerinnen und Zuschauer sind ganz nah dabei und erleben das Paar offen und authentisch", heißt es in einer Mitteilung zum Inhalt des Programms. Und weiter: "Selbst zum Schönheitschirurgen und ins Familienleben mit Vater Rolf und Sohn David Schumacher begleiten die Kameras die beiden ganz exklusiv und zeigt sie privat, emotional und zugleich unterhaltsames auf dem Weg zum schönsten Tag ihres Lebens."

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Start am 21. Mai bei Sky und Wow

Die beiden ersten Episoden sind ab dem 21. Mai bei Sky und Wow verfügbar, Episode drei am 28. Mai und das Finale rund um die Hochzeitsfeier ab 6. Juni auf Sky und Wow, sowie linear auf Sky One jeweils um 20:15 Uhr.

Kennengelernt haben sich der ehemalige Rennfahrer und der französische Geschäftsmann in Monaco. Seit 2022 sind sie ein Paar. Im Juli 2024 ging Schumacher den Schritt an die Öffentlichkeit – verbunden mit seinem Coming-out. Seitdem zeigen sich die beiden regelmäßig auf Social Media und lassen ihre Follower an ihrem gemeinsamen Alltag teilhaben.