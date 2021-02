David Schumacher macht seiner Freundin eine Liebeserklärung

Nach drei Jahren Beziehung ist David Schumacher noch immer schwer verliebt.

Verliebt wie am ersten Tag: Die Rennfahrer David Schumacher und Vivien Keszthelyi.

Der Sohn von Ex-Formel-1-Pilot Ralf Schumacher und Model Cora Schumacher hat offenbar noch immer Schmetterlinge im Bauch, wenn er an seine Freundin Vivien Keszthelyi denkt. Zum dreijährigen Jubiläum machte er ihr deshalb auf Instagram eine öffentliche Liebeserklärung.

Der Formel-3-Star schreibt zu dem gemeinsamen Foto: "Wow schon drei Jahre mit dir an meiner Seite, es fühlt sich noch immer an wie am ersten Tag".

Auch Vivien, selbst Autorennfahrerin und dreifache Tourenwagen-Meisterin, erwiderte die Liebesschwüre mit einem nicht weniger liebevollen Beitrag auf ihrem Account: "Ich hoffe, wir feiern noch viele weitere Jahre zusammen. Fröhlichen Jahrestag! Ich bin gesegnet, dich in meinem Leben zu haben".