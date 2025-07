Dave Grohl und Ehefrau zeigen sich erstmals seit Seitensprung-Baby

Ist ihre Ehe gerettet? Dave Grohl und seine Ehefrau haben sich in Wimbledon erstmals öffentlich gemeinsam gezeigt, seit der Musiker vergangenes Jahr außerhalb der Ehe Vater einer Tochter wurde.

Dave Grohl und seine Ehefrau Jordyn Blum am Mittwoch in der Royal Box in Wimbledon.

Knapp neun Monate nachdem bekannt wurde, dass Dave Grohl (56) "außerhalb seiner Ehe" wieder Vater geworden ist, haben sich der Foo-Fighters-Frontmann und seine Ehefrau Jordyn Blum (49) erstmals wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit gezeigt. Und zwar beim Tennisturnier in Wimbledon: Am Mittwoch besuchte das Paar Tag drei der Championships und nahm in der Royal Box, umgeben von zahlreichen Prominenten, Platz.

Er war dabei in einem glänzenden dunkelblauen Anzug mit mauvefarbener Satinkrawatte, zurückgebundenen Haaren und schwarzer Sonnenbrille zu sehen, während Blum einen hellen pfirsichfarbenen Zweiteiler mit einer großen Sonnenbrille und einer roten Handtasche kombinierte.

Gemeinsamer Wimbledon-Auftritt schließt den Kreis

Es ist ein symbolträchtiger Moment: Genau hier wurden Grohl und Blum zuletzt im Juli 2024 zusammen gesichtet. Damals spekulierten Fans bereits über Spannungen zwischen den beiden, wirkte Grohl "genervt und gereizt". Was zu diesem Zeitpunkt niemand wusste: Der Musiker hatte seine Ehefrau betrogen.

, dass er Vater einer Tochter geworden sei, für die er ein liebendes und unterstützendes Elternteil sein wolle. Er liebe seine Ehefrau und "tue alles, um ihr Vertrauen wiederzugewinnen und Verzeihung zu verdienen", fügte er hinzu.

Offenbar erfolgreich: Im Februar 2025 berichteten Insider, dass Blum ihrem Ehemann verziehen habe und das Paar gemeinsam daran arbeite, seine Ehe zu retten. Der gemeinsame Auftritt in Wimbledon scheint diesen Versöhnungskurs zu bestätigen.

Seit 2003 verheiratet

Dave Grohl, der ursprünglich als Drummer von Nirvana bekannt wurde, ist seit 2003 mit Jordyn Blum, seiner zweiten Ehefrau, verheiratet. Das Paar hat drei Töchter: Violet, geboren 2006, Harper Willow, geboren 2009, und Ophelia, geboren 2014.