Heidi Klum hat mit ihren 48 Jahren einen absoluten Traumkörper. Auf welches Beauty-Rezept die Modelmama schwört und was auf Reisen nicht fehlen darf, verrät sie bei den "GNTM"-Dreharbeiten in Griechenland.

Heidi Klum (48) zählt zu den erfolgreichsten Models der Welt. Mit ihren 48 Jahren hat die Vierfachmama einen absoluten Traumkörper, den sie auch gerne in den sozialen Medien präsentiert. Doch was ist das Geheimnis hinter ihren Traummaßen? "Ich weiß einfach, was gut für meinen Körper ist", verrät Klum der Nachrichtenagentur spot on news am Rande der Dreharbeiten für die 17. Staffel "Germany's next Topmodel" auf der griechischen Insel Mykonos.

Heidi Klum hat Schwarzbrot im Reisegepäck

"Ich liebe gutes, gesundes Essen. Ich bin da auch total pingelig und schleppe bestimmte Lieblingssachen dann auch mit mir mit", verrät die 48-Jährige weiter. Auch nach Griechenland habe sie viele Sachen eingepackt, "zum Beispiel Schwarzbrot". Lachend erklärt sie: "Ich habe drei Koffer und in einem davon ist nur Essen!"

Als Heidi Klum 1994 in die USA aufbrach, um dort ihre Modelkarriere voranzutreiben, habe sie für ihre Verhältnisse viel zugenommen. Daraufhin habe die gebürtige Bergisch-Gladbacherin angefangen, sich gesund zu ernähren. "Ich möchte schon einen gesunden Körper haben, weil ich mich dann eben auch fit fühle." In bestimmten Situationen macht das Model allerdings auch mal eine Ausnahme. "Wenn der Tag etwas länger wird und dann auch noch mein Ehemann hier ist und der Tag danach noch länger wird, hilft auch mal eine kleine Cola (lacht)." Seit 2019 ist Klum mit Tokio-Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz (32) verheiratet. Der Musiker begleitete sie auch nach Griechenland.

Das ist Heidi Klums Beauty-Rezept

In Sachen Beauty hat Klum ein einfaches Rezept. "Glücklich sein", sagt die 48-Jährige im Interview. "Man sieht den Unterschied, wenn jemand glücklich oder verbittert ist." Insgesamt sei sie heute "relaxter" als noch vor zehn Jahren. "Natürlich nehme ich das, was ich tue ernst, aber ich glaube, ich gehe jetzt lockerer an Sachen ran, als ich es früher getan habe." Sie sei damals nicht verbissener gewesen, "aber schon ängstlicher". Nein sagen konnte die Modelmama allerdings schon immer gut: "Ich wusste eigentlich immer schon ziemlich genau, was ich wollte und wenn ich etwas nicht wollte, habe ich das genauso gesagt." Das habe sie auch ihren Kindern beigebracht.

Heidi Klum dreht aktuell die 17. Staffel "Germany's next Topmodel", die im Frühjahr 2022 bei ProSieben startet. Der Auftakt ist in Athen, im Anschluss geht es weiter auf die Insel Mykonos. Danach kehren die Models nach Athen zurück, bevor es für die restliche Staffel nach Los Angeles geht. Zum ersten Mal in der Geschichte der Sendung sind auch ältere Frauen im Cast. Die älteste Kandidatin ist die 68-jährige Barbara.